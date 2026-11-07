Happy Chhoti Diwali 2026: छोटी दिवाली की ढेर सारी बधाईयां और शुभकामनाएं, 30+ मैसेज यहां से चुनें

दिवाली के ठीक एक दिन पहले घरों में नरक चतुर्दशी का पर्व मनाते हैं। इस दिन को छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। दिवाली के इस पावन पर्व पर खुशियों को फैलाएं और अपने दोस्तों और करीबियों को भेजने के लिए यहां से चुनें 30 + मैसेज।

अपने दोस्तों और करीबियों को छोटी दिवाली की शुभकामनाएं और बधाईयां देनी हैं तो यहां से चुनें शानदार मैसेज। धनतेरस का अगला दिन छोटी दिवाली के रूप में मनाते हैं। इस दिन लोग यम के नाम का दीप निकालते हैं और घर की साफ-सफाई के साथ ही दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश के पूजन की तैयारी करते हैं। करीबियों को शुभकामना देने के लिए 30+ बेस्ट मैसेज यहां से चुनें।

Happy Chhoti Diwali Wishes in Hindi 1. दीपों की चमक से महक उठे संसार, खुशियों से भर जाए जीवन का हर द्वार। छोटी दिवाली की शुभकामनाएं!

2. हर दीप में खुशियों का पैगाम हो, आपके नाम हर खुशी और हर शाम हो।

3. अंधेरों को मिटाकर उजाले का पैगाम आए, छोटी दिवाली आपके जीवन में खुशियों की बहार लाए।

4. रोशन रहे आपका घर-आंगन, महकता रहे खुशियों का चमन, हर ख्वाहिश पूरी हो आपकी, मुस्कुराता रहे आपका जीवन।

5. दीप जले तो किस्मत चमक जाए, फूल खिले तो जीवन महक जाए, छोटी दिवाली की रोशनी से हर सपना सच हो जाए।

6. खुशियों के दीप जलाते रहिए, अपनों के चेहरे मुस्कुराते रहिए, छोटी दिवाली के इस पावन पर्व पर प्रेम की मिठास बांटते रहिए।

7. चांदनी रात में दीपों का श्रृंगार हो, आपके जीवन में खुशियों की बौछार हो।

8. हर दीप से उजाला मिले, हर फूल से खुशबू मिले, आपकी जिंदगी को खुशियों का हर सिलसिला मिले।

9. न कोई गम हो, न कोई उदासी हो, आपके जीवन में खुशियों की मिठास ही मिठास हो।

10. दीपों की कतार सजती रहे, खुशियों की बहार बरसती रहे, आपकी जिंदगी हर पल रोशनी से निखरती रहे।

11. फूलों की खुशबू, दीपों का नूर, आपके जीवन से हर गम रहे दूर।

12. हर आंगन में उजियारा हो, हर दिल में प्रेम का सहारा हो, छोटी दिवाली का यह पर्व आपके लिए खुशियों का पिटारा हो।

13. मिट जाएं जीवन के सारे अंधियारे, खुशियों से सजें सपने तुम्हारे, चमकें किस्मत के सितारे।

14. दीपों की लौ में अरमान जगें, खुशियों के नए आसमान बनें, आपके जीवन में प्रेम के हजारों गुल खिलें।

15. रोशनी का हर रंग निराला हो, आपका हर आने वाला कल खुशियों वाला हो।

16. दीपक की लौ सा जीवन चमके, खुशियों का हर फूल आंगन में महके।

17. छोटी दिवाली का प्यारा त्योहार, लाए खुशियों की सौगात अपार, महक उठे जीवन का हर संसार।

18. हर दिशा में उजाला हो, हर सपना खुशियों वाला हो, आपके जीवन का हर पल निराला हो।

19. जगमगाते दीपों की सौगात मिले, हर रिश्ते में प्यार और हर दिल को खुशी मिले।

20. दीपों की रोशनी मुस्कान बन जाए, हर दुआ आपकी पहचान बन जाए।

21. खुशियों की रंगोली सजती रहे, प्रेम की ज्योति जलती रहे, आपकी दुनिया यूं ही महकती रहे।

22. चमके सितारों सा आपका नाम, खुशियों से भरा रहे हर मुकाम, छोटी दिवाली पर मिले आपको प्रेम और सम्मान।

23. उजालों से रिश्ता जोड़िए, दिलों में प्रेम के दीप निचोड़िए, छोटी दिवाली पर खुशियों के फूल बिखेरिए।

24. हर दीप नई उम्मीद जगाए, हर सुबह खुशियों का संदेश लाए।

25. नफरत के अंधेरे मिट जाएं, प्रेम के हजारों दीप जल जाएं, छोटी दिवाली पर सबके चेहरे मुस्कुराएं।

26. चांदी सी चमक हो, सोने सा निखार हो, आपके जीवन में खुशियों की बहार हो।

27. हर दीप में एक दुआ सजाएं, अपनों के संग खुशियां मनाएं, छोटी दिवाली को यादगार बनाएं।

28. जीवन की राहों में उजाले रहें, दिल में प्यार और होठों पर मुस्कान के प्याले रहें।

29. दीपों की रोशनी से सपने संवरें, खुशियों के फूल हर आंगन में बिखरें।

30. यह पर्व आपके जीवन में नई कहानी लिख जाए, हर अधूरी ख्वाहिश को खुशियों से भर जाए।

31. दीपों की लौ में खुशियों का पैगाम रहे,

हर चेहरे पर मुस्कान और दिल में सम्मान रहे।

मिट जाएं जीवन से दुखों के अंधियारे,

आपकी दुनिया में बस रोशनी के उजियारे रहें।

32. दीप जलें तो रोशन आपका संसार हो,

खुशियों से भरा हर दिन और खूबसूरत हर त्योहार हो।