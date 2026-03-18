Navratri 2026: दीप-धूप और जले बाती...नवरात्रि के लिए यहां से चुनकर भेजें 20+ शुभकामना मैसेज, माता की बरसेगी कृपा
Happy Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि के मंगल दिन गुरुवार 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं और ऐसे में हर घर में मां दुर्गा के स्वागत की तैयारी चल रही है। नौ दिन माता के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन अपनों को खास संदेश भेजकर नवरात्रि के शुभकामनाएं दें।
Happy chaitra navratri 2026: चैत्र नवरात्रि के पावन दिन 19 मार्च दिन गुरुवार से शुरू हो रहे हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और बाकि दिन मां के अलग स्वरूपों को पूजते हैं। नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि शक्ति, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इन नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिससे जीवन में नई शक्ति और आत्मविश्वास का संचार होता है। लोग व्रत रखते हैं, पूजा-पाठ करते हैं और अपने जीवन में सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। नवरात्रि के खास दिनों में घर-घर में दीप-धूप जलेंगे, घंटियां बजेंगी और दुर्गा मां के जयकारों से वातावरण गूंज उठेगा। इस खास अवसर पर अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजना भी एक सुंदर परंपरा है, जिससे रिश्तों में प्रेम और अपनापन बढ़ता है।
नवरात्रि के लिए शुभकामना विशेज-
पारंपरिक और आध्यात्मिक शुभकामनाएं
1- मां दुर्गा के चरणों की धूल आपके जीवन में खुशियों के फूल खिलाए। शुभ नवरात्रि!
2- या देवी सर्वभूतेषु शक्ति-रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ।
3- मां अंबे आपको सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। जय माता दी!
4- देवी के नौ रूप आपके जीवन में नौ नई खुशियाँ लेकर आएं। नवरात्रि मंगलमय हो।
5- शक्ति की अधिष्ठात्री देवी आपके जीवन से सारे अंधकार मिटा दें। शुभ नवरात्रि।
लघु और प्यारे संदेश
6- सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस मां के चरण में। शुभ नवरात्रि!
7- मां का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे। जय माता दी।
8- दीप जलाकर मां का स्वागत करें, मन में श्रद्धा का भाव भरें। नवरात्रि मुबारक!
9- इस नवरात्रि आपके घर में खुशियों का आगमन हो।
10- मां की कृपा से आपकी हर मुराद पूरी हो। शुभ नवरात्रि!
सफलता और प्रगति के लिए
11- मां दुर्गा आपको साहस और शक्ति दें ताकि आप हर बाधा को पार कर सकें।
12- ज्ञान, धन और यश की प्राप्ति हो, इस नवरात्रि मां की आप पर असीम कृपा हो।
13- आपकी सफलता की राह में मां दुर्गा का आशीर्वाद सदा चमकता रहे।
14- इस उत्सव के साथ आपके करियर में नई ऊंचाइयां आएं। जय मां अंबे।
15- मां का वरदान मिले, तरक्की के मार्ग खुलें। शुभ नवरात्रि।
भक्ति और श्रद्धा भाव
16- जब भी हम मुश्किलों में घिरते हैं, मां ही हमें राह दिखाती है। इस नवरात्रि मां को दिल से याद करें।
17- नगाड़े बज रहे, मां का आगमन हुआ है। खुशियों की बहार छाई है। नवरात्रि की बधाई!
18- श्रद्धा की ज्योत जलाकर तो देखो, मां हर बिगड़ा काम बना देगी।
19- लाल रंग की चुनरी से सजा मां का दरबार, हर्षित हो गया आज सारा संसार।
20- मां की शक्ति, मां की भक्ति, लाती है जीवन में मुक्ति। जय माता दी!
रिश्तों और परिवार के लिए
21- आपके परिवार पर मां का हाथ रहे और घर में खुशहाली का वास रहे।
22- प्यार और भाईचारे के साथ मनाएं यह नवरात्रि। आप सभी को बहुत-बहुत बधाई।
23- इस नवरात्रि आपके और आपके अपनों के बीच स्नेह और बढ़े।
24- मां की भक्ति में खो जाओ, हर गम को भुलाकर खुशियाँ मनाओ।
25- नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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