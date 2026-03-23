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Navratri 2026 Day 5 Wishes: मां स्कंदमाता के आशीर्वाद से चमकेगी किस्मत, अपनों को भेजें टॉप 10 शुभकामनाएं

Mar 23, 2026 06:32 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन हम मां स्कंदमाता की पूजा करते हैं। मां स्कंदमाता ममता की देवी मानी जाती है, जो बुद्धि, सुख-समृद्धि भी देती हैं। मां स्कंदमाता के पावन दिन पर अपने खास लोगों को चुनिंदा बधाई संदेश भेजें। 

Navratri 2026 Day 5 Wishes: मां स्कंदमाता के आशीर्वाद से चमकेगी किस्मत, अपनों को भेजें टॉप 10 शुभकामनाएं

चैत्र नवरात्रि का पांचवां दिन मां स्कंदमाता को समर्पित होता है और इस दिन उनकी उपासना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने वाली और उन्हें अपनी गोद में स्थान देने वाली मां स्कंदमाता का ये स्वरूप ममता और शक्ति का माना जाता है। माता रानी सिंह पर विराजमान रहती हैं और उनकी चार भुजाएं हैं। उनकी ऊपरी दाहिनी भुजा में बाल स्वरूप कार्तिकेय विराजमान हैं, जबकि निचली दाहिनी भुजा में वे कमल का फूल रहता है। ऊपरी बाईं भुजा से वे भक्तों को वरदान देती हैं और निचली बाईं भुजा में भी कमल का फूल सुशोभित रहता है। उनके इस स्वरूप के दर्शन मात्र से ही मन को शांति और आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा कहा जाता है कि मां स्कंदमाता की पूजा करने से संतान संबंधी कष्ट दूर होते हैं और ज्ञान, बुद्धि की प्राप्ति होती है। आज नवरात्रि के 5वें दिन पर मां स्कंदमाता की विधि के अनुसार पूजा करें और अपने खास लोगों को माता रानी के शुभ संदेशों के साथ बधाई दें।

नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं-

1-

जय तेरी हो स्कंदमाता

पांचवां नाम तुम्हारा आता

सारे जग की पालन हारी

जग जननी सब की महतारी

चैत्र नवरात्रि के पांचवें दिन की शुभकामनाएं।

2-

मां स्कंदमाता का आशीर्वाद आपके जीवन को खुशियों से भर दें।

हर दिन नई उम्मीद और सफलता लेकर आए।

चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं।

3-

दिव्य है मां की आंखों का नूर, संकटों को मां करती हैं दूर,

मां की ये छवि निराली, मां स्कंदमाता आपके घर लाएं खुशहाली।

जय मां स्कंदमाता, चैत्र नवरात्रि के पांचवें दिन की शुभकामनाएं।

4-

मां स्कंदमाता की कृपा से हर अधूरी इच्छा पूरी हो जाए,

जीवन की हर राह आसान नजर आए।

नवरात्रि का ये दिन आपके लिए शुभ संकेत लाए।

5-

मां स्कंदमाता आपके हर कदम को सही दिशा दें,

जहां मेहनत रंग लाए और किस्मत साथ निभाए।

नवरात्रि की शुभकामनाएं।

6-

मां स्कंदमाता की कृपा से दिल में विश्वास बना रहे,

और हर दिन सफलता की ओर बढ़ता जाए।

आपका हर प्रयास सफल हो।

जय मां स्कंदमाता, चैत्र नवरात्रि के पांचवें दिन की शुभकामनाएं।

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7-

स्कंदमाता के कदम आपके घर में आएं,

सुख समृद्धि और खुशियां लाएं,

मुसीबत और परेशानियां आंखे चुराएं,

चैत्र नवरात्रि के पांचवें दिन की शुभकामनाएं

8-

मां स्कंदमाता आपके जीवन में सुकून और संतुलन लाएं,

जहां हर खुशी दिल से महसूस हो।

नवरात्रि का ये दिन मंगलमय हो।

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9-

इस पावन दिन मां स्कंदमाता आपकी राहों को आसान करें,

और हर मोड़ पर खुशियां आपका इंतजार करें।

नवरात्रि की शुभकामनाएं।

10-

रूठी है तो मना लेंगे, पास अपने बुला लेंगे

मैया है वो दिल की भोली, श्रद्धा के फूल उन्हें चढ़ा देंगे।

जय मां स्कंदमाता, चैत्र नवरात्रि के पांचवें दिन की शुभकामनाएं।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

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परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


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