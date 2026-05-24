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Brothers Day Shayari: भाई को जताएं प्यार, ब्रदर्स डे के दिन यहां से चुनकर भेजें बेहतरीन शायरियां

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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हर साल 24 मई को ब्रदर्स डे मनाया जाता है। ये दिन भाइयों के बीच के अटूट बंधन, प्यार और उनके योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन भाई को प्यार जताने के लिए यहां से चुनें शायरियां।

Brothers Day Shayari: भाई को जताएं प्यार, ब्रदर्स डे के दिन यहां से चुनकर भेजें बेहतरीन शायरियां

भाई-बहन का रिश्ता हो या भाई-भाई का प्यार, दुनिया में भाई जैसा कोई दूसरा नहीं होता। भले ही आपस में कितना भी लड़ते हों लेकिन एक दुसरे के मुसीबत के समय में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। हर साल 24 मई का दिन नेशनल ब्रदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन भाईयों से प्यार और लगाव को एक्सप्रेस करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन की शुभकामनाएं भाई को देने के लिए यहां से चुनें शायरी।

1) खुशनसीब हैं वो जो भाई का प्यार पाते हैं,

हर मुश्किल में जो साया बनकर साथ निभाते हैं।

चाहे लाख रूठे ये मतलबी दुनिया मुझसे,

भाई के होते हुए हम कभी हार नहीं मानते हैं।

हैपी ब्रदर्स डे मेरे भाई

2) दूरियां हों कितनी भी पर दिल पास रहते हैं,

भाई-भाई के रिश्ते हमेशा बेहद खास रहते हैं।

दुनिया की कोई ताकत इन्हें अलग नहीं कर सकती,

क्योंकि इनके दिलों में हमेशा अटूट विश्वास रहते हैं।

हैपी ब्रदर्स डे मेरे भाई

3) चोट मुझे लगती है और दर्द उसे होता है,

मेरी एक मुस्कान के लिए वो अपनी खुशियाँ खोता है।

खुदा सलामत रखे मेरे प्यारे भाई को हमेशा,

जिसके होने से मेरा हर एक पल हसीन होता है।

4) भाई पर लिखना आसान नहीं होता,

उस जैसा दुनिया में कोई मेहरबान नहीं होता।

मां-बाप के बाद जो थामे रखता है उंगली,

उस भाई से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता।

5) दुआ है रब से कि वो दिन कभी न आए,

जब मेरे भाई की आंखों में कोई आंसू आए।

सदा खिलखिलाता रहे चेहरा मेरे भाई का,

चाहे उसकी खुशियों के बदले मेरी जान चली जाए।

हैपी ब्रदर्स डे मेरे भाई

6) दिल के जज्बात बड़े गहरे होते हैं,

भाई के चेहरे पर वफा के पहरे होते हैं।

ज़माने की क्या मजाल जो आंख भी दिखाए,

जब भाई के कदम मेरे साथ खड़े होते हैं।

हैपी ब्रदर्स डे मेरे भाई

7) मेरी ताकत, मेरी हिम्मत, मेरा वो गुरूर है,

मेरा भाई मेरे दिल का सबसे प्यारा नूर है।

लोग ढूंढते हैं दुनिया में सच्चे वफादार,

मेरा भाई तो वफ़ा का पूरा साया हुजूर है।

8) शान से जीते हैं और शान से चलते हैं,

भाई के आगे बड़े-बड़े सूरमा भी ढलते हैं।

दुश्मन भी थर-थर कांपते हैं देखकर जोड़ी हमारी,

क्योंकि हम भाई-भाई एक दूसरे की ढाल बनकर चलते हैं।

हैपी ब्रदर्स डे मेरे भाई

9) सोने की लंका हो या हो महलों का राज,

भाई के बिना अधूरा है हर एक ताज।

जिसके सिर पर भाई का हाथ होता है,

वो शान से जीता है दुनिया में आज।

हैपी ब्रदर्स डे मेरे भाई

10) दिखावे की इस दुनिया में वो सच्चा यार है,

मेरा भाई मेरे लिए खुशियों का संसार है।

नहीं चाहिए मुझे इस ज़माने की दौलत,

मेरे भाई का प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है।

हैपी ब्रदर्स डे मेरे भाई

11) होठों पर मुस्कान और आंखों में चमक रहे,

मेरे भाई का नाम पूरी दुनिया में दमक रहे।

खुदा से बस इतनी सी गुजारिश है मेरी,

उसकी जिंदगी का हर लम्हा सदा महक रहे।

हैपी ब्रदर्स डे मेरे भाई

12) भाई जैसा साया इस दुनिया में कहां मिलता है,

जिसकी डांट में भी बेपनाह प्यार छुपा होता है।

दुआ है मेरी उस खुदा से हर घड़ी हर पल,

मेरा भाई जहां भी रहे, सदा खुशहाल रहता है।

हैपी ब्रदर्स डे मेरे भाई

13) गम की धूप में जो ठंडी छाँव बन जाता है,

मुश्किल रास्तों में जो मेरी नाव बन जाता है।

कोई और नहीं, वो मेरा प्यारा भाई है,

जो हर मुसीबत में मेरा हौसला बढ़ा जाता है।

हैपी ब्रदर्स डे मेरे भाई

14) रिश्ते तो बहुत बनते हैं इस मतलबी जहान में,

पर भाई जैसा कोई नहीं होता पूरे आसमान में।

वो सिर्फ मेरा भाई नहीं, मेरी जान है,

उसका नाम लिखा है मेरी हर एक दुआ के अरमान में।

हैपी ब्रदर्स डे मेरे भाई

15) जिंदगी के हर मोड़ पर वो मेरा साथ देता है,

गिरने से पहले ही वो मेरा हाथ थाम लेता है।

कदर करता हूं मैं अपने भाई की सबसे ज्यादा,

क्योंकि वो बिना कहे मेरे दिल की हर बात जान लेता है।

हैपी ब्रदर्स डे मेरे भाई

16) तूफान भी रास्ता बदल लेता है देखकर हौसला हमारा,

जब भाई के कंधे पर होता है हाथ हमारा।

दुनिया लाख चाहे हमें गिराना इस ज़मीं पर,

पर भाई का भरोसा ही है सबसे बड़ा सहारा।

हैपी ब्रदर्स डे मेरे भाई

17)जिंदगी की राहों में जब अंधेरा छा जाता है,

भाई की डांट में भी सही रास्ता नजर आता है।

वो दोस्त भी है, उस्ताद भी है और रहनुमा भी,

उसका साथ ही मुझे जीना सिखाता है।

हैपी ब्रदर्स डे मेरे भाई

18) रब ने दी है मुझे एक अनमोल सौगात,

भाई का साथ जैसे खुशियों की बरसात।

मांगू क्या अब उस खुदा से और मैं,

जब भाई का हाथ है मेरे हाथों के साथ।

19) रिश्तों की डोर में सबसे पक्का धागा है,

भाई का प्यार हर स्वार्थ से आगे भागा है।

खुशनसीब हूं मैं जो ऐसा भाई पाया,

जिसके होने से मेरा हर सो सोया मुकद्दर जागा है।

हैपी ब्रदर्स डे मेरे भाई

20) दिल की हर बात जिससे शेयर कर लेता हूं,

मुसीबत में जिसे सबसे पहले याद कर लेता हूं।

वो कोई और नहीं, मेरा अजीज भाई है,

जिसके दम पर मैं पूरी दुनिया से लड़ लेता हूं।

हैपी ब्रदर्स डे मेरे भाई

21) लड़ना-झगड़ना और फिर एक हो जाना,

यही तो है भाई-बहन का प्यारा सा फसाना।

चाहे कितना भी सताए वो मुझे दिन भर,

पर मुश्किल में सबसे पहले दौड़ कर आता है निभाना।

हैपी ब्रदर्स डे मेरे भाई

22) कच्चे धागों से बंधी ये पक्की डोर है,

भाई के प्यार का न कोई छोर है।

दुनिया चाहे लाख कड़वी बातें बोले,

मेरे भाई की दुआओं में सबसे ज्यादा जोर है।

हैपी ब्रदर्स डे मेरे भाई

23) चेहरे पर मेरे उदासी वो देख नहीं सकता,

मेरी आंखों में कभी आंसू वो ला नहीं सकता।

जमाने की हर खुशी ला देता है कदमों में,

मेरा भाई मुझसे कभी दूर रह नहीं सकता।

हैपी ब्रदर्स डे मेरे भाई

24) ऊपर से कड़क, पर दिल से गुलाब होता है,

भाई का गुस्सा भी बड़ा लाजवाब होता है।

भले ही वो जताए नहीं अपना प्यार कभी,

पर उसकी हर दुआ में मेरा ही नाम शामिल होता है।

हैपी ब्रदर्स डे मेरे भाई

25) कभी डांटता है, कभी समझाता है,

भाई ही तो है जो सही राह दिखाता है।

दोस्त तो बदलते रहते हैं वक्त के साथ,

पर भाई हर हाल में अपना फर्ज निभाता है।

हैपी ब्रदर्स डे मेरे भाई

26) दौलत से नहीं, भाई के दम से पहचान होती है,

भाई के होने से ही घर की ऊंची शान होती है।

जो संकट में पीठ दिखाकर कभी नहीं भागता,

उस भाई के कदमों में तो अपनी जान होती है।

हैपी ब्रदर्स डे मेरे भाई

27) ना किसी दौलत की चाह, ना ताज की तलाश है,

मेरे लिए तो मेरा भाई ही सबसे खास है।

दुनिया लाख जलती रहे हमारी जोड़ी देखकर,

जब तक भाई साथ है, हर दिन एक नया इतिहास है।

हैपी ब्रदर्स डे मेरे भाई

28) कंधे से कंधा मिलाकर जो चलते हैं,

उनके इरादे मुसीबतों में भी नहीं ढलते हैं।

भाई-भाई का ये प्यार अमर रहेगा सदा,

क्योंकि हम एक दूसरे के दिलों में पलते हैं।

हैपी ब्रदर्स डे मेरे भाई

29) वक्त बदलेगा, जमाना बदलेगा, ये तो दस्तूर है,

पर भाई का प्यार बदले, ये नामंजूर है।

हमेशा यूं ही बना रहे हमारा ये याराना,

यही खुदा के दरबार में मेरी अर्ज़ी हुज़ूर है।

हैपी ब्रदर्स डे मेरे भाई

30) जिंदगी की हर बाज़ी जीत लेंगे मुस्कुराकर,

जब भाई खड़ा हो पीठ पर ढाल बनकर।

मौत को भी कह देंगे ठहर जा दो पल,

अभी जीना है मुझे भाई के साथ गले मिलकर।

हैपी ब्रदर्स डे मेरे भाई

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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