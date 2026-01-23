Happy Basant Panchami 2026 Wishes : 'ज्ञान का दीपक जलाएं'… अपनों को भेजें बसंत पंचमी की शुभकामनाएं

संक्षेप: Basant Panchami Ki Shubhkamnaye : अगर आप भी अपनों तक मां सरस्वती का आशीष भेजना चाहते हैं तो ये लेटेस्ट और ट्रेंडी बसंत पंचमी मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश उन्हें भेज सकते हैं।

Jan 23, 2026 12:05 am IST

Saraswati Puja Wishes & Quotes 2026 : बसंत पंचमी ज्ञान, कला और सृजन की देवी मां सरस्वती की आराधना का पर्व है। यह पर्व माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल बसंत पंचंमी 2026 का उत्सव 23 जनवरी को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी 2026 पर लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं, मां सरस्वती की वंदना करते हैं और अपनों को शुभकामनाएं, कोट्स, संदेश, सरस्वती वंदना, तस्वीरें, वॉलपेपर और व्हाट्सऐप स्टेटस के जरिए ज्ञान और शुभता का संदेश भेजते हैं। अगर आप भी अपनों तक मां सरस्वती का आशीष भेजना चाहते हैं तो ये लेटेस्ट और ट्रेंडी बसंत पंचमी मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश उन्हें भेज सकते हैं।

1- सरस्वती का आशीर्वाद मिले अपार,

ज्ञान और विद्या से भरे भंडार।

संगीत और कला में हो गहरी पहचान,

वसंत पंचमी का हो शुभारंभ महान।

वसंत पंचमी की शुभकामनाएं

2- जीवन का यह बसंत, आप सबको खुशियां दे अनंत.

प्रेम और उत्साह का भर दे जीवन में रंग.

बसंत पंचमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

3- किताबों का साथ हो, कलम पर हाथ हो

कॉपियां आपके पास हो, पढ़ाई दिन रात हो...

जिंदगी के हर इम्तिहान में आप पास हो!

बसंत पंचमी की शुभकामनाएं!

4- ज्ञान की देवी आपके कंठ में सदा वास करें,

शिक्षा के हर क्षेत्र में आप नए इतिहास रचें।

एकाग्रता और धैर्य का मां आपको वरदान दें,

जीवन की हर मुश्किल का हंसकर समाधान दें।

5- ज्ञान का दीपक जलाएं, भजन और गीत गाएं.

मां सरस्वती के आगमन का उत्सव मनाएं.

हैप्पी बसंत पंचमी

6- रंगों से भर दो हर दिन को,

खुशियों से महकाओ जीवन को।

आओ मिलकर करें वंदन,

सरस्वती माता का अभिनंदन।

वसंत पंचमी की शुभकामनाएं

7- मां सरस्वती हर कार्य में आपको दें सफलता दें,

बुद्धि और विवेक का वरदान देकर जीवन संवारे।

यह पावन पर्व आपके लिए खुशियां लाए,

आपकी लगन आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए।

Happy Saraswati Puja!

8- किताबों का साथ हो और पेन पर आपका हाथ हो,

सफलता की हर परीक्षा में मां सरस्वती का साथ हो।

मेहनत का फल मिले और दूर हो हर बाधा,

आशीर्वाद देने आएं आपको स्वयं मां शारदा।

Happy Saraswati Puja 2026

9- या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता,

मां सरस्वती अज्ञानता का अंधेरा मिटाएं।

हाथों में वीणा और मुख पर सत्य का वास हो,

आपके घर में हमेशा ज्ञान का पावन प्रकाश हो।