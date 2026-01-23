‘पीले पीले सरसों के फूल, पीली उड़े पतंग..’ बसंत पंचमी के शुभ मौके पर भेजे अपनों को दें शुभकामनाएं
Happy Basant Panchami: बसंत पचंमी के पावन मौके पर अपनों से छोटे और अपनों से बड़े हर किसी को शुभकामनाएं भेजकर मां सरस्वती के आशीर्वाद की कामना करें। सुंदर शब्दों में पिरोएं इन बेस्ट लाइन को बना सकते हैं अपने व्हाट्स एप का स्टेटस। यहां से चुनें मैसेज।
Happy Saraswati Puja 2026: मां सरस्वती की पूजी के पावन मौके पर अपनों को भेजनी है विशेज तो यहां से चुनें, सुंदर मैसेज। बसंत पंचमी का त्योहार हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन मां सरस्वती का आगमन हुआ था। इस पावन मौके पर अपनों को विद्या की देवी, वागीश्वरी का आशीर्वाद मिले। सबके जीवन में प्रकाश फैले और वाणी में मधुरता आए। ऐसे आशीर्वाद के साथ भेज दें ये प्यारभरी शुभकामनाएं।
Happy Basant Panchami 2026
1)जीवन का ये बसंत, खुशियां दे अनंत
प्रेम और उत्साह से भर दें जीवन में रंग
बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं
2) स्नेह समर्पण, साहस भर दे,
ज्ञान की ज्योती से जगमग कर दे
जीवन को खुशियों से रंग दे
हे मां शारदा हमको वर दे
बसंत पंचमी की शुभकामनाएं
3) हे मां सरस्वती देवी,
अपने इस विशाल ज्ञान और प्रेम के सागर से
हम सभी को अपार बुद्धि से सुशोभित करें।
बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं
4) लक्ष्मी की चोरी हो सकती है
लेकिन सरस्वती की नही, इसलिए बच्चों को धनवान बनाने से पहले शिक्षित बनाएं
बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं
5) पीले पीले सरसों के फूल, पीली उड़े पतंग
रंग बरसे पीला और छाए सरसों सी उमंग
आपके जीवन में रहे सदा बसंत के रंग
बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं
6) हैप्पी बसंत पंचमी
ज्ञान, साहित्य, कला की देवी
वीणादायिनी मां सरस्वती के अवतार दिवस और ऋतुराज के आगमन पर्व पर
बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं
7) मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी
वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी
हम भी तो समझे, हम भी तो जानें,
विद्या का हमको अधिकार दे मां
हे शारदे मां, हे शारदे मां
बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं
8) कमल पुष्प पर आसीत मां,
देती ज्ञान का सागर मां,
कहती कीचड़ में भी कमल बनो
अपने कर्मों से महान बनो।
सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं
9) आई बसंत और खुशियां लाई
कोयल गाती मधुर गीत प्यार के,
चारों ओर जैसे सुगंध छाई
फूल अनेकों महके बसंत के
हैप्पी बसंत पंचमी
10) उड़े पतंग आसमां में सबकी निराली
पीली, लाल, हरी, नीली और काली
आओ मिलकर हम सब बसंत मनाएं
द्वार पर अपने रंगोली सजाएं
हैप्पी बसंत पंचमी
