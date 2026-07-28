जीवन की पहली गुरु 'मां' दें गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, यहां पढ़ें 25 बेस्ट विशेज
Guru Purnima Wishes: आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाई जाती है। इस मौके पर अपने आध्यात्मिक और धार्मिक गुरुओं को धन्यवाद दें लेकिन जीवन की पहली गुरु मां को ना भूलें। उन्हें भेजें ये बेस्ट 25 इमोशनल कर देने वाले विशेज।
29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। ये दिन उन लोगों को समर्पित है जो हमें कुछ सिखाते हैं। जीवन की सबसे पहली गुरु हमारी मां होती है। जो हमें हंसना, बोलना, चलना और ना जाने क्या-क्या सिखाती है। गुरु पूर्णिमा के पावन मौके पर जब आप अपने धार्मिक, आध्यात्मिक गुरुओं के साथ स्कूल के टीचर को शुक्रिया बोलेंगे। तो उन गुरुओं की भीड़ में अपनी मां को ना भूलें। उन्हें भेजने के लिए यहां से चुनें विशेज, पढ़ें 25 बेस्ट विशेज।
1- मेरी पहली गुरु, मेरी प्यारी मां को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके चरणों में मेरा शत-शत नमन।
2- मां, आपने मुझे बोलना, चलना और जीवन जीना सिखाया। आपसे बड़ा गुरु मेरे लिए कोई नहीं।
3- आपके संस्कार ही मेरी पहचान हैं। गुरु पूर्णिमा पर आपको कोटि-कोटि प्रणाम।
4- मां, आपका स्नेह और मार्गदर्शन मेरी हर सफलता की नींव है। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं।
5- दुनिया के सभी गुरुओं का सम्मान है, लेकिन मेरे जीवन की पहली गुरु हमेशा आप रहेंगी।
6- आपकी हर सीख मेरे जीवन का दीपक है। गुरु पूर्णिमा पर आपको सादर नमन।
7- मां, आपने हर कठिन परिस्थिति में मुझे सही राह दिखाई। आपका ऋणी हमेशा रहूंगा।
8- आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं।
9- मां, आपकी ममता और शिक्षा ने मेरे जीवन को सुंदर बना दिया। आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई।
10- आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। मेरी पहली गुरु को सादर प्रणाम।
11- आपने मुझे मेहनत, ईमानदारी और प्रेम का महत्व सिखाया। धन्यवाद मां।
12- गुरु पूर्णिमा के इस पावन दिन पर मैं आपकी हर सीख के लिए हृदय से आभारी हूं।
13- मां, आपकी मुस्कान मेरी ताकत है और आपकी सीख मेरी पहचान।
14- आप मेरे जीवन की सबसे महान शिक्षिका हैं। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं।
15- आपके संस्कार मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत हैं। आपको सादर प्रणाम।
16- मां, आपका प्रेम हर अंधेरे में मेरे लिए उजाला बन जाता है।
17- मेरी हर सफलता में आपका त्याग और आशीर्वाद शामिल है। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं।
18- आपकी दुआएं मेरी सबसे बड़ी शक्ति हैं। ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ और खुश रखे।
19- मां, आपने मुझे जीवन के हर मोड़ पर संभाला और आगे बढ़ना सिखाया।
20- मां, आप केवल मेरी जननी ही नहीं, बल्कि मेरी सबसे महान गुरु भी हैं।
21- आपका हर शब्द मेरे लिए प्रेरणा और हर आशीर्वाद मेरा आत्मविश्वास है।
22- गुरु पूर्णिमा पर मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे आपके जैसी मां दी।
23- आपकी सीख हमेशा मेरे जीवन का मार्गदर्शन करती रहे, यही मेरी प्रार्थना है।
24- गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपनी प्रथम गुरु, अपनी मां को सादर प्रणाम। आपका आशीर्वाद सदैव मेरे जीवन का प्रकाश बना रहे।
25- आपके चरणों में मेरा जीवनभर का सम्मान और प्रेम समर्पित है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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