New Year Wishes: 2025 में मिली उदासी को 2026 की खुशियों में कैसे बदलें? नई ऊर्जा देंगे ये 11 कोट्स

नए साल के स्वागत को तैयार हैं तो मन से पुरानी कड़वीं यादों को भुलाना जरूरी है। अगर दिल भारी है, हिम्मत की कमी है तो यहां कुछ कोट्स और शायरियां हैं जो आपको नई शुरुआत के लिए हौसला देंगे।
एक और साल कितनी जल्दी बीत गया, जिंदगी की आपाधापी में पता नहीं चला। अब साल 2026 के स्वागत के लिए हम सब नई ऊर्जा और नई उम्मीदों के साथ तैयार हैं। बीते साल कुछ खट्टे-मीठे अनुभव रहे होंगे। खराब अनुभवों से सीखकर उन्हें भुलाते चलना ही अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। 2025 के जाते-जाते कुछ कोट्स जरूर पढ़िए जो आपको मोटिवेट करेंगे। इन कोट्स को यहां देने का मतलब सिर्फ पढ़ा जाना नहीं है बल्कि महसूस करना भी जरूरी है। नया साल तभी अच्छा बनता है जब हम भीतर से मजबूत हों। मुश्किलें तो आएंगी ही लेकिन उनके बीतने का हौसला मन में लेकर चलना है। यहां दिए गए कोट्स में आपकी कहानी झलके तो समझ लीजिए कि ईश्वर का इशारा है कि आप सबसे अच्छी जिंदगी जीने के हकदार हैं।
1.अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है
अभी-अभी तो लांघा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है।
2.बीते हुए साल की गलतियों को एक सबक की तरह छोड़ दो, और 2026 की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ करो।
3.अगर 2025 में दुनिया ने तुम्हारी हंसी उड़ाई है या तुम्हें नकारा है, तो उसे भूलो मत। उस अपमान को अपनी ऊर्जा बनाओ और 2026 में अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो
4.2025 में जो अधूरे सपने रह गए, उन्हें 2026 में अपनी मेहनत से हकीकत में बदलना है। हार मत मानना!
5.कलेंडर बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी तब बदलती है जब आप खुद को बदलने का फैसला करते हैं। इस साल खुद को निखारें।
6.2025 की मुश्किलों ने आपको मजबूत बनाया है। अब 2026 की खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए।
7.2025 में तुम गिरे थे, यह सच है लेकिन गिरना हार नहीं है, गिरकर न उठना असली हार है। 2026 को अपनी वापसी का साल बनाओ।
8.राहें दुश्वार हैं, मगर हिम्मत मत हारना, तू वो शेर है, जिसे खुद अपना रास्ता बनाना है।
9.साल 2025 को विदा करते-करते ध्यान रखना…
थककर जो भी खड़ा है, वही सबसे आगे है।
10.2025 में तुम किससे हारे, यह मायने नहीं रखता। 2026 में तुम खुद के बीते हुए कल को हरा पा रहे हो या नहीं, असली जीत वही है।
11.अगर तुम हार रहे हो, तो अपनी रणनीति बदलो, अपना इरादा नहीं। शेर जब दो कदम पीछे हटता है, तो वो डरता नहीं, बल्कि लंबी छलांग की तैयारी करता है।
