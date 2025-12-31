Hindustan Hindi News
New Year Wishes: 2025 में मिली उदासी को 2026 की खुशियों में कैसे बदलें? नई ऊर्जा देंगे ये 11 कोट्स

New Year Wishes: 2025 में मिली उदासी को 2026 की खुशियों में कैसे बदलें? नई ऊर्जा देंगे ये 11 कोट्स

संक्षेप:

नए साल के स्वागत को तैयार हैं तो मन से पुरानी कड़वीं यादों को भुलाना जरूरी है। अगर दिल भारी है, हिम्मत की कमी है तो यहां कुछ कोट्स और शायरियां हैं जो आपको नई शुरुआत के लिए हौसला देंगे।

Dec 31, 2025 02:56 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
एक और साल कितनी जल्दी बीत गया, जिंदगी की आपाधापी में पता नहीं चला। अब साल 2026 के स्वागत के लिए हम सब नई ऊर्जा और नई उम्मीदों के साथ तैयार हैं। बीते साल कुछ खट्टे-मीठे अनुभव रहे होंगे। खराब अनुभवों से सीखकर उन्हें भुलाते चलना ही अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। 2025 के जाते-जाते कुछ कोट्स जरूर पढ़िए जो आपको मोटिवेट करेंगे। इन कोट्स को यहां देने का मतलब सिर्फ पढ़ा जाना नहीं है बल्कि महसूस करना भी जरूरी है। नया साल तभी अच्छा बनता है जब हम भीतर से मजबूत हों। मुश्किलें तो आएंगी ही लेकिन उनके बीतने का हौसला मन में लेकर चलना है। यहां दिए गए कोट्स में आपकी कहानी झलके तो समझ लीजिए कि ईश्वर का इशारा है कि आप सबसे अच्छी जिंदगी जीने के हकदार हैं।

1.अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है
अभी-अभी तो लांघा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है।


2.बीते हुए साल की गलतियों को एक सबक की तरह छोड़ दो, और 2026 की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ करो।


3.अगर 2025 में दुनिया ने तुम्हारी हंसी उड़ाई है या तुम्हें नकारा है, तो उसे भूलो मत। उस अपमान को अपनी ऊर्जा बनाओ और 2026 में अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो


4.2025 में जो अधूरे सपने रह गए, उन्हें 2026 में अपनी मेहनत से हकीकत में बदलना है। हार मत मानना!


5.कलेंडर बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी तब बदलती है जब आप खुद को बदलने का फैसला करते हैं। इस साल खुद को निखारें।

नए साल की शुभकामनाएं


6.2025 की मुश्किलों ने आपको मजबूत बनाया है। अब 2026 की खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए।


7.2025 में तुम गिरे थे, यह सच है लेकिन गिरना हार नहीं है, गिरकर न उठना असली हार है। 2026 को अपनी वापसी का साल बनाओ।


8.राहें दुश्वार हैं, मगर हिम्मत मत हारना, तू वो शेर है, जिसे खुद अपना रास्ता बनाना है।


9.साल 2025 को विदा करते-करते ध्यान रखना…
थककर जो भी खड़ा है, वही सबसे आगे है।

10.2025 में तुम किससे हारे, यह मायने नहीं रखता। 2026 में तुम खुद के बीते हुए कल को हरा पा रहे हो या नहीं, असली जीत वही है।


11.अगर तुम हार रहे हो, तो अपनी रणनीति बदलो, अपना इरादा नहीं। शेर जब दो कदम पीछे हटता है, तो वो डरता नहीं, बल्कि लंबी छलांग की तैयारी करता है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
