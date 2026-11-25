'सुबह की ताजी हवा...' गुड मॉर्निंग बोलने के लिए 15 बेस्ट शायरी
गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना है किसी अपने को या फिर सोशल मीडिया पर कैप्शन लिखना है ये 15 शायरियां बिल्कुल बेस्ट हैं। जिन्हें आप किसी भी को भेजकर आराम से गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं।
सुबह की शुरुआत अपनों के मैसेज के साथ हो तो दिन अच्छा गुजरता है। लेकिन आप अगर मैसेज नहीं बल्कि स्टेटस लगाना पसंद करते हैं तो भी इन गुड मॉर्निंग शायरी को अपने कैप्शन में लिखें, सब पूछेंगे कहां से लाई हैं ये शायरी। नोट कर लें गुड मॉर्निंग मैसेज।
1- सूरज के उठने से पहले
उठ जाना तुम प्यारे
या फिर कान के पास तुम्हारे
लगाये गुड मॉर्निंग के नारे
Good Morning
2- सूरज की आती किरणे
अपार धन से भर दें तिजौरी।
सूरज की जाती किरणें
कर जाए तिजोरी में चोरी।
3- ओये मेरे यार
मेरे मर्सडीज़ कार
मेरे गिटार
मेरे दिल के तार
मेरे ट्विंकल स्टार
मेरे मोती के हार
मेरे दिल के करार
गुड मॉर्निंग यार
4- सपनों की दुनिया को कह दें बाय-बाय
हुई है सुबह चलो सब जाग जाएं…
सूरज को करें वेलकम…..तैयार हो जाएं…
चलो इस दिन की खुशियां मनाएं
5- बीत गई तारों वाली सुनहरी रात
याद आई फिर वही प्यारी सी बात
खुशियों से हर पल हो आपकी मुलाकात
इसलिए मुस्कुरा के करना दिन की शुरुआत
good morning
6- सुबह नहीं रात को ही कहूंगा
गुड मॉर्निंग की जगह गुड नाईट
क्योंकि सुबह देर तक
चलती रहती है तुम्हारी नाईट
7- सुबह की ताज़ी हवा
करे तुम्हारे लिए यह दुआ।
रोज लेते रहो प्यार से मुझे
खिलाऊंगी ऐसे ही ठंडी ठंडी हवा।
8- नयी नयी सुबह, नया नया सवेरा,
सुरज की किरणे, हवाओं का बसेरा,
और मुस्कुराता हुआ, आपका ये चहेरा,
मुबारक हो आपको ये हंसी सवेरा।
9- आसा की बनी राहों पर
सपनों के कदम रख रहा हूं…
उम्मीदें टिकी हैं हवाओं पर…
नदीं में बुलबुलों सा बह रहा हूं।
10- सुबह सुबह हो खुशियों का मेला ना लोगों की परवाह और ना दुनियांवालों का झमेला !
पंछियों का संगीत और मौसम खूबसूरत मुबारक हो,आपका ये प्यारा सा सवेरा।
Have a Nice Day
11- सुबह का उजाला सदा आपके साथ हो,
हर दिन हर पल आपके लिए खास हो,
दिल से दुआ निकलती है आपके लिए,
सारी खुशियां आपके पास हो..
12- खुबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है,
जाने कब कौन जिन्दगी का हिस्सा बन जाता है,
कुछ लोग जिन्दगी में ऐसे मिलते हैं,
जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है।
13- उठो, देखो सुबह का नजारा, हवा में है खुशबू और मौसम प्यारा। हंसते रहो, खुश रहो सारा दिन, यही है मेरी शुभकामना तुम्हारे लिए हर दिन।
14- चमकता सूरज, खिलते फूल, ये बहारों का पैगाम है, आज का दिन आपको ढेर सारी खुशियां दे, यही मेरा सलाम है।
15- उम्मीदों की सुबह है, सपनों की रोशनी है, जो चाहते हो वो जरूर मिलेगा, बस मेहनत की कमी ना हो।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
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