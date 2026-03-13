Good Morning Wishes:'एक नया दिन, नई उम्मीदें...' आज ही भेज दें दोस्तों को ये गुड मॉर्निंग मैसेज
Good Morning Wishes: सुबह सवेरे अगर दोस्त का प्यारा सा मैसेज आ जाए तो पूरा दिन एनर्जी से भरा हुआ लगता है। अपने जिगरी दोस्त को इन विशेज में से एक भेजकर गुड मॉर्निंग बोल दें। सारा दिन शानदार बीतेगा और काम में लगेगा मन।
दोस्ती का रिश्ता बेहद खास होता है। इसमे थैंक्यू और सॉरी जैसे शब्द भले ही ना इस्तेमाल करने की इजाजत हो। लेकिन अच्छे शब्द और मोटिवेशन लाइनों से उन्हे जरूर पॉजिटिव एनर्जी से रूबरू करवाएं। इन गुड मॉर्निंग मैसेज को आज ही भेज दें, यहां से चुनें बेस्ट गुड मॉर्निंग मैसेज।
गुड मॉर्निंग विशेज इन हिंदी
1) सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे जीवन में है, कि हम खुश रहे।
Good Morning dear
2) सच्ची खुशी का स्रोत आपके बाहर नहीं, बल्कि आपके अन्दर है।
Good morning dear
3) सकारात्मक सोचने से ही सब कुछ सकारात्मक होता है। आपकी सुबह मंगलमय हो!
Good morning dear
4) हमेशा अपने सपनों का पीछा करे और कभी हार न मानें।
Good morning dear
5) जब भी आप खुश होना चाहते हैं, तब ही खुश रहिए, इंतजार मत कीजिए।
Good morning dear
6) ‘लगन’ और ‘मेहनत’ से आप अपने सपनों के मंजिल के करीब जाते है।”
Good morning dear
7) भगवान ने हमें आंखें दी हैं ताकि हम सुंदरता को देख सकें, न कि हम कठिनाइयाँ को देखें।
Good morning dear
8) सच्ची जीत वह होती है जो दूसरे की हार पर न बल्कि अपने प्रयासों पर आधारित हो।
Good morning dear
9) एक नया दिन, नई उम्मीदें और नये जोश के साथ आपका इंतजार कर रहा है।
Good morning dear
10) मुश्किलें आपको खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए जिंदगी में आती है। Good morning dear
11) जिंदगी एक पुस्तक की तरह होती है, हर दिन नया पन्ना बदलता है। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, पर हर रोज़ कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए।
Good morning dear
12) जीवन के लिए लक्ष्य साधना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको जिंदगी का मतलब समझ में आता है। Good morning dear
13) आपका कर्तव्य ही धर्म है, प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है, और सत्य ही भक्ति है।
Good morning dear
14) परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता, जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते है
Good morning dear
15) ईश्वर से प्रार्थना है आप जहां भी रहे खुश रहे….स्वस्थ रहे…..मस्त रहे…..।
Good morning dear
