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'तुम्हारे बिना रहना नहीं आता...' रोमांटिक मैसेज के साथ वाइफ को करें गुड मॉर्निंग विश

Mar 15, 2026 07:54 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Good Morning Wishes: वाइफ हमेशा शिकायत करती है तो उसे भेज दें ये रोमांटिक सी गुड मॉर्निंग शायरियां। बोरिंग लाइफ में एक बार फिर से खुशियों की बहार आ जाएगी। यहां से चुनें 10 प्लस गुड मॉर्निंग विश।

'तुम्हारे बिना रहना नहीं आता...' रोमांटिक मैसेज के साथ वाइफ को करें गुड मॉर्निंग विश

गुड मॉर्निंग का मैसेज आपके हर दिन की बोरिंग लाइफ में रोमांस का तड़का लगा सकता है। इन प्यारभरे मैसेज को मॉर्निंग में भेज दिया तो पत्नी की सारी नाराजगी, गिले-शिकवे और वो प्यार ना करने का ताना, सब दूर हो जाएगा। तो बस अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें और वाइफ को हर दिन ऐसे रोमांटिक शायरियों वाले गुड मॉर्निंग विश भेज दें। जिंदगी में खुशियों की बहार लौट आएगी।

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Good Morning Wish To Wife

1) काश खुशियों की कहीं दुकान होती,

और हमारी वहां पहचान होती,

आपका हर पल खुशियों से भर देता,

कीमत उसकी चाहे मेरी जान होती है

गुड मॉर्निंग

2) मैं दिल हूं और तुम सांसे हो मेरी

मैं जिस्म हूं और तुम जान हो मेरी

मैं चाहत हूं तुम इबादत हो मेरी

मैं नशा हूं और तुम आदत हो मेरी।

गुड मॉर्निंग

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3) मोहब्बत का कोई रंग नहीं,

फिर भी वो रंगीन है,

प्यार का कोई चेहरा नहीं

फिर भी वो हसीन हैं।

गुड मॉर्निंग

4) कितना प्यार करते हैं तुमसे

यह कहना नहीं आता,

बस इतना जानते हैं कि बिना

तुम्हारे बिना रहना नहीं आता।

गुड मॉर्निंग

5) जिंदगी प्यारी है और बहुत प्यारी है

पर सिर्प तब तक जब तक मैं

तेरा और तू सिर्फ मेरी है।

गुड मॉर्निंग

6) मेरी जिंदगी में सारी खुशियां तेरे बहाने से हैं,

आधी तुझे सताने से हैं

आधी तुझे मनाने से है।

गुड मॉर्निंग

7) तेरी धड़कन ही जिंदगी का किस्सा है मेरा,

तू जिंदगी का एक अहम हिस्सा है मेरा,

मेरी मोहब्बत तुझसे, सिर्फ लफ्जों की नहीं है,

तेरी रूह से रूह तक का रिश्ता है मेरा।

गुड मॉर्निंग

8) धड़कते दिल का करार हो तुम

सजी हुई महफिलों की बहार हो तुम

तरसती हुई निगाहों का इंतजार हो तुम,

मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार हो तुम।

गुड मॉर्निंग

9) आप खुद नहीं जानते कितने प्यारे हो,

जान हो हमारी पर जान से प्यारे हो आप

दूरियों के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता,

कल भी हमारे थे और आज भी हमारे हो।

गुड मॉर्निंग

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10) तेरे साथ से संवर गई जिंदगी हमारी

हमारे लिए सबसे बढ़कर खुशियां तुम्हारी,

और ना कोई तमन्ना ना चाहत है,

बस तुम साथ रहो यह ख्वाहिश है हमारी।

गुड मॉर्निंग

11) उस चांद को बहुत गुरूर है,

कि उसके पास नूर है।

अब मैं उसे कैसे समझाऊं

मेरे पास कोहिनूर है।

गुड मॉर्निंग

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Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

शॉर्ट बायो


अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

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