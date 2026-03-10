Hindustan Hindi News
Good morning Wishes: जीवन हो जाए आपका सूरज सा रौशन...इन 15 चुनिंदा मैसेज के साथ अपनों को कहें 'गुड मॉर्निंग'

Mar 10, 2026 08:18 am IST
गुड मॉर्निंग विश दिन की शुरुआत को सकारात्मक और खुशहाल बनाने का एक छोटा लेकिन असरदार तरीका है। आप अपने खास दोस्तों, माता-पिता, भाई-बहनों को प्यारे से संदेश के साथ दिनभर की शुभकामनाएं दे सकते हैं। यहां से कुछ चुनिंदा गुड मॉर्निंग मैसेज चुनकर उन्हें भेजें।

जिंदगी की हर सुबह नई उम्मीद, जोश लेकर आती हैं और ऐसे में अपनों को गुड मॉर्निंग कहना ये साबित करता है आप उनके बारे में सुबह सोचते हैं। गुड मॉर्निंग विश दिन की शुरुआत को सकारात्मक और खुशहाल बनाने का एक छोटा लेकिन असरदार तरीका है। एक प्यारा सा संदेश, शायरी या प्रेरणादायक लाइन किसी अपने के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है और पूरे दिन के लिए ऊर्जा दे सकती है। ये संदेश दोस्त, परिवार, सहकर्मी या जीवनसाथी को भेजकर रिश्तों में अपनापन और करीबियां बढ़ाई जा सकती हैं। इसलिए हर सुबह एक दिल से भेजा गया गुड मॉर्निंग मैसेज न सिर्फ दिन को अच्छा बनाता है, बल्कि रिश्तों को भी और मजबूत करता है। अगर आप अपने खास लोगों को सुबह गुड मॉर्निंग विश करते हैं, तो यहां से कुछ चुनिंदा मैसेज चुनें।

1-

हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है,

किसी के नजरिये से नहीं।

सुप्रभात

2-

शुभ प्रभात!

जीवन की हर सुबह एक नया अवसर

है, इसे अपनाओ और अपनी

खुशियों को बिखेर दो।

Good Morning

3-

आपकी मुस्कान ही आपके दिन की

सबसे अच्छी शुरुआत हो सकती है।

शुभ प्रभात !

4-

अपने लक्ष्य पर इतनी

मुश्किलों के

बाद भी अड़े हो तुम, शायद

मंजिल के बहुत करीब खड़े

हो तुम ॥

शुभ प्रभात

5-

सुप्रभात

डर से डरोगे तो

कुछ बड़ा कैसे करोगे

6-

Good Morning

सुबह की पहली किरण की

तरह मुस्कुराओ

सुप्रभात

7-

वक्त भी सिखाता है,

और टीचर भी,

पर दोनों में फर्क होता है,

टीचर सिखा कर,

इम्तिहान लेता है,

और वक्त इम्तिहान लेकर,

Good morning

8-

सुप्रभात

विश्वास वो शक्ति है जिससे

उजड़ी हुई दुनिया में भी

रोशनी लाई जा सकती है।

9-

सुप्रभात!

हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखिए...

जिसने आपको ये तीन भेंट दी हो

साथ, समय और समर्पण।

10-

सुप्रभात

जरूरी नहीं है कुछ

गलत करने से ही दुःख मिले,

हद से ज्यादा अच्छे होने की भी

कीमत चुकानी पड़ती है।

11-

सुप्रभात

जिसकी जैसी नीयत

वो वैसी कहानी रखता है

कोई परिंदों के लिए बंदूक

तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है।

12-

सुप्रभात

नीचा वही दिखा सकता है

जिसमें अहंकार होता है

क्योंकि जिसमें संस्कार होता है

वह सदा दूसरों का सम्मान करता है।

13-

सुप्रभात

दोस्ती कभी खास लोगों से नहीं होती

जिनसे हो जाती है

वही लोग जिंदगी में खास बन जाते हैं।

14-

सुप्रभात

खुद को साधारण आदमी

मानना भी एक ताकत है

ऐसा आदमी असाधारणता के कोई

फालतू सपने नहीं देखता।

15-

सुप्रभात

उम्र का मोड़ कोई भी हो

बस धडकनों में नशा

जिंदगी जीने का होना चाहिए।

