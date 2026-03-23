Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Good Morning Wishes: हर सवेरा बनाएं खास, अपनों को भेजें ये पॉजिटिव और मोटिवेशनल गुड मॉर्निंग संदेश

Mar 23, 2026 07:07 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share

Good Morning Wishes: जिंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। इसलिए हर दिन को नई उम्मीद, नई ऊर्जा और मुस्कान के साथ शुरू करें। इसके लिए अपनों को चुनिंदा गुड मॉर्निंग संदेश लिखकर भेजें।

Good Morning Wishes: हर सवेरा बनाएं खास, अपनों को भेजें ये पॉजिटिव और मोटिवेशनल गुड मॉर्निंग संदेश

हर सुबह हम नई उम्मीद, नए जोश और उमंग के साथ उठते हैं। सुबह उठकर फिर से खुद को काम के लिए तैयार करने और लक्ष्य को पाने की ओर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए होती है। जिंदगी में मोटिवेशन सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके करीबी रिश्तेदारों, दोस्तों को भी चाहिए होती है। ऐसे में अगर दिन की शुरुआत पॉजिटिव सोच और मोटिवेशनल शब्दों से हो, तो पूरा दिन बेहतर बन सकता है। ऐसे में अपनों को गुड मॉर्निंग संदेश भेजकर उनके दिन की शुरुआत भी खास बनाएं।

1. गुड मॉर्निंग!

समय और किस्मत पर कभी घमंड मत करो,

क्योंकि सुबह उनकी भी होती है, जो कल तक हारे थे।

2. सुप्रभात!

जिंदगी में वही आगे बढ़ता है,

जो हर हाल में खुद पर विश्वास रखता है।

3. गुड मॉर्निंग!

सपनों को सच करने के लिए नींद से नहीं,

मेहनत से दोस्ती करनी पड़ती है।

4. सुप्रभात!

ख्वाब वही सच होते हैं, जिनके लिए दिल से मेहनत होती है,

आज फिर एक नई कोशिश कीजिए।

5. गुड मॉर्निंग!

उम्मीद की किरण हमेशा अंधेरों को मिटा देती है,

बस विश्वास बनाए रखें, सुबह जरूर मुस्कुराएगी।

ये भी पढ़ें:'एक नया दिन, नई उम्मीदें...' आज ही भेज दें दोस्तों को ये गुड मॉर्निंग मैसेज

6. सुप्रभात!

हर सुबह एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का,

आज का दिन आपके सपनों को सच करने की शुरुआत बनें।

7. काबिलियत इतनी बढ़ा लो कि

तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं

साजिश करनी पड़े! सुप्रभात

8. जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं, जो हालात से नहीं,

अपने हौसलों से लड़ना जानते हैं।

9. जिंदगी में कभी हार मत मानो,

क्योंकि असली जीत आखिरी कोशिश के बाद ही मिलती है।

10. गुड मॉर्निंग

जिंदगी में मुश्किलें हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं,

उनसे डरना नहीं, सीखना चाहिए।

ये भी पढ़ें:Good Morning Wishes: मंडे को अपनों को भेजें शिवजी से प्रेरित गुड मॉर्निंग मैसेज

11. सुप्रभात

जिंदगी में हर दिन एक नई शुरुआत है,

बीती बातों को छोड़कर आगे बढ़ना ही समझदारी है।

12. गुड मॉर्निंग दोस्त,

जिंदगी बदलने के लिए वक्त नहीं,

बल्कि सोच बदलने की जरूरत होती है।

ये भी पढ़ें:'हर पल तेरी कृपा बनी रहे...' ईश्वर के आशीर्वाद के साथ बोलें गुड मॉर्निंग
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Relationship Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।