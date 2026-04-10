Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Good Morning Shayari: सुबह-सवेरे गुड मॉर्निंग विश भेजने के लिए बेस्ट शायरी

Apr 10, 2026 05:37 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share

Good Morning Shayari: दोस्तों या दिल के करीब इंसान को सुबह का गुड मॉर्निंग विश करना है और उसे मैसेज भेजना चाहते हैं तो यहां से चुनें बेहतरीन गुड मॉर्निंग शायरी। जिसे पढ़कर ना केवल मोटिवेशन आएगा बल्कि दिन भी अच्छा गुजरेगा।

Good Morning Shayari: सुबह-सवेरे गुड मॉर्निंग विश भेजने के लिए बेस्ट शायरी

हर सुबह अपनों को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। लेकिन जब कोई आंखों से दूर होता है तो उसे मैसेज के जरिए गुड मॉर्निंग बोलना बिल्कुल कॉमन है। लेकिन ये सिंपल सा गुड मॉर्निंग स्पेशल बन सकता है जब साथ में भेज दें ये शायरी मैसेज। शायरी के इन कलेक्शन से चुनें बेहतरीन गुड मॉर्निंग विश और भेज दें।

Good Morning Shayari In Hindi

  • कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो

कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो

रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से

बस उसे खूबसूरती से निभाना सीखो

  • किसी की मदद करने से दुनिया नहीं बदल जाती..

मगर जिसकी मदद होती है,

उसकी दुनिया जरूर बदल जाती है…

  • अपनी सोच को बड़ा करके देखिए..

लोग भी आपके बारे में बड़ा सोचेंगे…

  • गुण और अवगुण दोनों की कीमत होती है..

एक की कीमत मिलती है,

तो दूसरे की चुकानी पड़ती है…

  • समय तो हमेशा महत्वपूर्ण होता ही है..

उससे भी महत्वपूर्ण है उसका सही उपयोग करना…

  • किसी भी गलती को भूल जाओ,

कोई बात नहीं..

पर गलती से लिया सबक जरूर याद रखना…

  • तेरी आवाज़ सुनकर सुबह होती है,

तेरे ख्यालों में ही मेरी शाम ढलती है।

  • फूलों की तरह मुस्कुराते रहो,

चमकते सूरज की तरह दमकते रहो।

  • मंजिल मिले न मिले ये तो मुक्कदर की बात है

हम कोशिश भी न करे ये तो गलत बात है

ये भी पढ़ें:गुड मॉर्निंग शायरी के साथ अपनों का दिन बनाएं खास, यहां से चुनें बेस्ट लाइन
  • सुबह की किरण तेरे चेहरे पे मुस्कान लाए,

हर दिन तेरा खुशियों की सौगात लाए।”

  • समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो,

जीनी है जिंदगी तो आगे देखो

  • जिंदगी की सारी खुशियां लगाएं तुम्हें गले,

जो तुम चाहो, तुम्हें वो सब कुछ मिले।

  • प्यार का ये बंधन हो जाए अपना और भी गहरा,

अपने रिश्ते पर न हो किसी बुरी नजर का पहरा।

  • इंसान सफल तब होता है,

जब वो दुनिया को नहीं खुद को बदलना शुरू कर देता है।

  • हमेशा ख्याल रखना अपना

आप अनमोल हैं।

गुड मॉर्निंग

  • साथी सिर्फ वो नहीं होता

जो जीवनभर साथ निभाए

साथी वो भी होता है जो

जीवन के कुछ पलों में ही

जीवनभर का साथ निभा जाए

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

और पढ़ें
Good Morning Wishes

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।