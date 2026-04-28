Shayari in Hindi: सुबह अपनों को भेजें ये 15 दिल छू लेने वाली शायरियां, दिन और मूड दोनों होगा अच्छा

Apr 28, 2026 06:49 am IST

सुबह की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद और छोटों के स्नेह के साथ होनी चाहिए। अगर आप सुबह अपनों को गुड मॉर्निंग विश करने के लिए मैसेज भेजते हैं, तो यहां से प्यारी सी शायरी चुनकर भेजें। उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी और आपका दिन अच्छा रहेगा।

ज्यादातर लोग अपने सुबह की शुरुआत व्हाट्सऐप पर अपनों को गुड मॉर्निंग विश करने के साथ करते हैं। आप चाहे दूर रह रहे हों या पास में लेकिन सुबह का ये रिवाज कभी नहीं बदलता है। अपने से बड़ों या छोटों को प्यारा सा गुड मॉर्निंग विश करना रोज की आदत बन जाता है। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं, तो हम आपके लिए 15 प्यार भरी शायरियां लेकर आए हैं, जिसे आप अपने खास लोगों को भेज सकते हैं। इन मैसेज को पढ़ते ही उनके चेहरे पर आएगी मुस्कान और आपका दिन-मूड दोनों अच्छा हो जाएगा।

1) सुबह ऊठते ही चेहरे पर मुस्कान रहे

हर एक दुख से आप कोसों दूर रहें

महक उठे आपकी जिंदगी

ऐसा शुभ दिन आप का आज रहे।

2) कुछ इस तरह जिंदगी को मैंने आसान बना दिया

किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया।

3) पंछी उड़ते, लेते आनंद प्यारी रुत का

फिर मैं क्यों पालूं बोझ, आने वाले कल का

Good Morning!

4) आपकी नयी सुबह इतनी सयानी हो जाये

दुःखों की सारी बाते आपकी पुरानी हो जाये

दे जाये इतनी खुशियां ये दिन

कि खुशी भी आपकी मुस्कुराहट की दिवानी हो जाये।

5) चाय के कप से निकलते हुए धुएं में

आपकी तस्वीर नजर आती है

आपके ख्यालों में खोकर

हमेशा मेरी चाय ठंडी हो जाती है।

6) किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा

कबुल उसका हुआ जिसने “मां-बाप” को अपने पास रखा।

7) बीत गई तारों वाली सुनहरी रात

याद आई फिर वही प्यारी सी बात

खुशियों से हो हर पल आपकी मुलाकात

इसलिए मुस्कुराते हुए करें अपने दिन की शुरुआत।

8) खिलखिलाती सुबह, ताज़गी से भरा सवेरा है

फूलों और बहारों ने आपके लिए रंग बिखेरा है

सुबह कह रही है जाग जाओ,

आपकी मुस्कुराहट के बिना सब अधूरा है।

9) नींद आती है सपने लेकर, हमारी दुआ है

आज की सुबह आये आपके लिए

ढेर सारी खुशियां लेकर, गुड मॉर्निंग!

10) सफर वहीं तक है जहां तक तुम हो,

नजर वहीं तक है जहाँ तक तुम हो,

हजारों फूल देखे हैं इस गुलशन में मगर,

खुशबू वहीं तक है जहाँ तक तुम हो।

11) सपनो के जहां से अब लौट आओ

हुई हे सुबह अब जाग जाओ

चांद-तारों को अब कह कर अलविदा

इस नए दिन की खुंशियों मे खो जाओ।

12) ये हमारी सूर्योदय SMS सेवा है

इसमें हम सोए हुए आलसी लोगों को जगाते हैं

और बाद में गुड मॉर्निंग कह कर खुद सो जाते हैं

सुप्रभात।

13) सुबह बनने के लिए हर शाम को ढलना होता है

मोती बनने के लिए बर्फ को पिघलना होता है

हाथ पर हाथ धर कर ही बैठे मत रहो तुम

मंजिल पाने के लिए हर इंसान को चलना होता है।

14) वादा किया है तो जरूर निभाएंगे

सूरज की किरण बनकर छत पर आएंगे

हम हैं तो जुदाई का गम कैसा

तेरी हर सुबह को फूलों से सजाएंगे।

15) हमारी तो दुआ है, कोई गिला नहीं

वो गुलाब जो आज तक खिला नहीं

आज के दिन आपको वो सब कुछ मिले

जो आज तक किसी को कभी मिला नहीं।