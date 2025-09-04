शादी का फैसला लेने से पहले लड़कियां खुद से पूछें ये 3 अहम सवाल, गौरांग दास जी दे रहे सलाह

आध्यात्मिक गुरु गौरांग दास जी कहते हैं कि शादी का फैसला ले रही हैं, तो उससे पहले कुछ बातें जरूर ध्यान में रख लेनी चाहिए। आपका ये फैसला आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, इसलिए जब भी शादी का मन बनाएं ये 3 बातें खुद से जरूर पूछ लें।

शादी जीवन के सबसे अहम फैसलों में से एक है। ये लाइफ का वो टर्निंग प्वाइंट होता है, जहां से लाइफ अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। इसलिए शादी का फैसला बहुत सोच-समझकर ही लेना चाहिए। लड़कियों के लिए ये डिसीजन जरा और भी चुनौती भरा होता है। उन्हें अपना घर-परिवार छोड़कर एक नई जगह, नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करनी होती है। ऐसे में उनके भीतर उलझन होना स्वाभाविक है। आध्यात्मिक गुरु गौरांग दास जी कहते हैं कि शादी का फैसला ले रही हैं, तो उससे पहले कुछ बातें जरूर ध्यान में रख लेनी चाहिए। आपका ये फैसला आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, इसलिए जब भी शादी का मन बनाएं ये 3 बातें खुद से जरूर पूछ लें।

सबसे पहले अपना 'क्यों' जानें गुरु गौरांग दास जी कहते हैं कि शादी का फैसला लेने से पहले खुद से तसल्ली से पूछें कि आपको शादी करनी क्यों हैं। अपने इस 'क्यों' का जवाब तलाशने की कोशिश करें। कहीं आप समाज या माता-पिता के दवाब से तो शादी के लिए हां नहीं कह रहीं या फिर हर कोई करता है इसलिए आप भी कर रही हैं। आराम से बैठकर खुद से पूछें कि आखिर क्यों आपको शादी करनी है। ये बहुत ही अहम फैसला है इसलिए किसी नतीजे पर पहुंचकर ही तय करें।

क्या आप नई फैमिली में एडजस्ट कर पाएंगी? हमारे समाज में आमतौर पर लड़कियों को अपना घर छोड़ना होता है और लड़के की फैमिली के साथ रहना पड़ता है। इसलिए खुद से ये पूछना जरूरी है कि क्या आप एक बिल्कुल नई फैमिली में एडजस्ट होने को तैयार हैं। गौरांग दास जी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको परिवार के हर सदस्य से प्यार करना है। बल्कि आप वजह रिस्पेक्ट और इमोशनली सेफ महसूस कर पाएंगी या नहीं, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है।