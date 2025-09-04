शादी का फैसला लेने से पहले लड़कियां खुद से पूछें ये 3 अहम सवाल, गौरांग दास जी दे रहे सलाह Gauranga Das Ji Shares 3 Key Questions Women Must Ask Themselves Before Marriage, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
शादी का फैसला लेने से पहले लड़कियां खुद से पूछें ये 3 अहम सवाल, गौरांग दास जी दे रहे सलाह

आध्यात्मिक गुरु गौरांग दास जी कहते हैं कि शादी का फैसला ले रही हैं, तो उससे पहले कुछ बातें जरूर ध्यान में रख लेनी चाहिए। आपका ये फैसला आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, इसलिए जब भी शादी का मन बनाएं ये 3 बातें खुद से जरूर पूछ लें।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 08:40 PM
शादी जीवन के सबसे अहम फैसलों में से एक है। ये लाइफ का वो टर्निंग प्वाइंट होता है, जहां से लाइफ अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। इसलिए शादी का फैसला बहुत सोच-समझकर ही लेना चाहिए। लड़कियों के लिए ये डिसीजन जरा और भी चुनौती भरा होता है। उन्हें अपना घर-परिवार छोड़कर एक नई जगह, नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करनी होती है। ऐसे में उनके भीतर उलझन होना स्वाभाविक है। आध्यात्मिक गुरु गौरांग दास जी कहते हैं कि शादी का फैसला ले रही हैं, तो उससे पहले कुछ बातें जरूर ध्यान में रख लेनी चाहिए। आपका ये फैसला आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, इसलिए जब भी शादी का मन बनाएं ये 3 बातें खुद से जरूर पूछ लें।

सबसे पहले अपना 'क्यों' जानें

गुरु गौरांग दास जी कहते हैं कि शादी का फैसला लेने से पहले खुद से तसल्ली से पूछें कि आपको शादी करनी क्यों हैं। अपने इस 'क्यों' का जवाब तलाशने की कोशिश करें। कहीं आप समाज या माता-पिता के दवाब से तो शादी के लिए हां नहीं कह रहीं या फिर हर कोई करता है इसलिए आप भी कर रही हैं। आराम से बैठकर खुद से पूछें कि आखिर क्यों आपको शादी करनी है। ये बहुत ही अहम फैसला है इसलिए किसी नतीजे पर पहुंचकर ही तय करें।

क्या आप नई फैमिली में एडजस्ट कर पाएंगी?

हमारे समाज में आमतौर पर लड़कियों को अपना घर छोड़ना होता है और लड़के की फैमिली के साथ रहना पड़ता है। इसलिए खुद से ये पूछना जरूरी है कि क्या आप एक बिल्कुल नई फैमिली में एडजस्ट होने को तैयार हैं। गौरांग दास जी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको परिवार के हर सदस्य से प्यार करना है। बल्कि आप वजह रिस्पेक्ट और इमोशनली सेफ महसूस कर पाएंगी या नहीं, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है।

शादी के अलावा भी है जिंदगी

शादी की रस्में महज एक दिन की होती हैं लेकिन वो रिश्ता उम्र भर का होता है। जैसे गौरांग दास जी कहते हैं कि वेडिंग एक दिन की होती है लेकिन मैरिज लाइफटाइम की होती है। इसलिए शादी के अलावा आपकी क्या जिंदगी होने वाली है, इसे भी जरूर डिस्कस करें। आपका करियर, फाइनेंस, लाइफ गोल्स; ये सभी बातें पहले से सोचना बेहद जरूरी है। शादी से पहले प्रैक्टिकल हो कर डिसीजन लेंगी, तो मैरिड लाइफ ज्यादा सुलझी हुई और बेहतर होगी।

