रिश्तों की केमिस्ट्री: दूध, दही, मक्खन और घी क्या सिखाते हैं? गौर गोपाल दास से जानें

संक्षेप:

रिश्ते भी दूध, दही, मक्खन और घी की तरह होते हैं। गौर गोपाल दास बताते हैं कि कैसे समय, धैर्य और संघर्ष रिश्तों को कमजोर नहीं बल्कि स्थायी बनाते हैं।

Jan 27, 2026 04:05 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
रिश्ते केवल भावनाओं से नहीं बल्कि धैर्य, समझ और समय से टिकते हैं। प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और आध्यात्मिक गुरु गौर गोपाल दास रिश्तों को समझाने के लिए एक बेहद सरल लेकिन गहरा उदाहरण देते हैं- दूध से घी बनने की प्रक्रिया, जहां हर चरण हमें एक जरूरी जीवन-पाठ सिखाता है। उनके अनुसार, हर रिश्ता शुरुआत में दूध जैसा होता है, जब वही रिश्ता समय के साथ ठहरता है तो दही बनता है और संघर्षों से गुजरकर मक्खन। अंत में, जीवन की आग में तपकर वही रिश्ता घी बनता है। जानें इसके बारे में विस्तार से-

  1. सबसे पहला चरण है दूध। दूध ताजा, सुंदर और शुद्ध होता है, लेकिन बहुत नाज़ुक भी। जरा सी गर्मी, थोड़ी सी लापरवाही और दूध उफन कर गिर जाता है। कई रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं- एक छोटी-सी गलतफहमी, एक कड़वा शब्द या अहंकार और रिश्ता टूट जाता है। ऐसे रिश्तों में धैर्य और समझ की कमी होती है।
  2. दूसरा चरण है दही। दूध रातों-रात दही नहीं बनता, उसे समय और स्थिरता चाहिए। रिश्ते भी जब समय के साथ ठहराव पाते हैं, तो वे दही जैसे बन जाते हैं- शांत, सुकून देने वाले और मजबूत। इसमें भावनाएं स्थिर होती हैं और एक-दूसरे को समझने की क्षमता बढ़ती है।
  3. तीसरा चरण है मक्खन। दही को मथने पर मक्खन निकलता है और यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। इसमें मेहनत, दबाव और धैर्य लगता है। ठीक वैसे ही, रिश्तों में भी बहस, मतभेद और समझौते आते हैं। लेकिन जो रिश्ते इन चुनौतियों से गुजरते हैं, वे मक्खन की तरह ठोस और पोषण देने वाले बन जाते हैं।
  4. अंतिम और सबसे मूल्यवान चरण है घी। मक्खन को आग से गुजरना पड़ता है, तब जाकर वह घी बनता है। घी जल्दी खराब नहीं होता और समय के साथ और भी शुद्ध हो जाता है। रिश्तों में भी जब जीवन की आग- मुश्किलें, जिम्मेदारियां और संघर्ष आते हैं, तभी असली परख होती है। जो रिश्ते इन परीक्षाओं में टिक जाते हैं, वे घी की तरह लंबे समय तक चलते हैं।

रिलेशनशिप टिप: गौर गोपाल दास के अनुसार, हर रिश्ता दूध से शुरू होता है, लेकिन हर रिश्ता घी नहीं बन पाता। जो रिश्ते समय, धैर्य, समझ और संघर्ष को स्वीकार करते हैं, वही जीवनभर साथ निभाते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट में चार साल से काम कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने एक साल अमर उजाला में काम किया है। वह एक अनुभवी लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हेल्थ, फिटनेस से लेकर फैशन और रिश्तों की बारीकियों से जुड़ी जानकारी को आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचाया है। शुभांगी केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि एक्सपर्ट्स की सलाह और व्यक्तिगत अनुभव के साथ ऐसे 'हैंडी टिप्स' साझा करती हैं जो पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में मदद करते हैं। और पढ़ें
