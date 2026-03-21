गणगौर को पानी पिलाते समय लेना है पति का नाम, यहां पढ़िए एकदम नए दोहे

Mar 21, 2026 12:44 pm IST

आज यानी 21 मार्च को गणगौर का आखिरी दिन है। इस दिन महिलाएं विधि विधान के साथ गणगौर की पूजा करती हैं। इस पूजा में गौर-ईसर को पानी पिलाते समय दोहे बोलकर पति का नाम लिया जाता है। ऐसे में यहां देखिए एकदम नए दोहे।

गणगौर बहुत ही खूबसूरत त्योहार है जो शादीशुदा महिलाएं अखंड सौभाग्य, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए इस पूजा को करती हैं और अविवाहित लड़कियां अच्छे वर की कामना करते हुए इस पूजा को करती हैं। गणगौर का आखिरी दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को हाता है। 16 या 18 दिन की गणगौर पूजन के बाद आज यानी 21 मार्च को गणगौर का आखिरी दिन है। इस दिन सभी महिलाएं गणगौर की अच्छे से पूजा करती हैं और शाम के समय सूरज ढलने से पहले विदा कर दिया जाता है यानी विसर्जित कर दिया जाता है। गणगौर की पूजा के समय पर ईसर गणगौर को पानी पिलाया जाता है। इस दौरान सभी महिलाएं अपने पति का नाम मजेदार तरीके से दोहे बोलकर लेती हैं। यहां देखिए गणगौर के एकदम नए दोहे।

इन दोहों को कहते समय पिया जी की जगह अपने पति का नाम लें

1) गौरा के चेहरे से टपकता है नूर ही नूर

पिया जी ने भरा मेरी मांग में सिंदूर

2) मानसरोवर की झील कैलाश का साया

भोलेनाथ की कृपा से मैंने पिया जी को पाया

3) आई पूनम की रात और बरस रही चांदनी

पिया जी हैं मेरे गीत और मैं उनकी राग रागिनी

4)मैं पिया जी की अर्धांगिनी झुका रही हूं शीश

हे गणगौर माता दे दो अखंड सौभाग्य का आषीश

5) करूं गणगौर की पूजा बड़े भक्ति भाव से

हर जन्म में मिले मुझे पिया जी यही मांगू भोलेनाथ से

6)भोलेनाथ तो हैं कैलाश के वासी

संग पिया जी के मेरा घर है मथुरा काशी

7) गली में आया बैंड और बजने लगी शहनाई

पिया जी हैं मेरी मां के सबसे प्यारे जवाईं

8) चंदम का पेड़ केसर की क्यारी

पिया जी में बसती है मेरी दुनिया सारी

9) चांदी का दिया और सोने की बाती

पिया जी मेरे जीवन साथी

10) ईसर जी के सर पर है पगड़ी तन पर है बागा

और पिया जी से मेरा जुड़ गया नाता

11) पैंरों में पायलिया,

पिया जी मेरे बने सावरियां

12) सोने का दिया टांजी की बाती

मैं मेरे पिया की जन्म जन्म की साथी

13) बगीचे में क्यारी, क्यारी में पानी

पिया जी मेरे राजा और मैं उनकी रानी

14) राधा के कृष्ण, सिया के हैं राम

मेरी मेहंदी में लिखा पिया जी का नाम

15) माथे पे बिंदिया हाथों में कंगना,