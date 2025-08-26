गणेश चतुर्थी पर सुख-समृद्धि का मिलेगा आशीर्वाद, दोस्तों को भेजें गणपति के ये टॉप 10 चुनिंदा मैसेज ganesh chaturthi 2025 wishes tops 10 best Ganpati quotes greeting to send family and friends to get blessings prosperity, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
गणेश चतुर्थी पर सुख-समृद्धि का मिलेगा आशीर्वाद, दोस्तों को भेजें गणपति के ये टॉप 10 चुनिंदा मैसेज

Ganesh Chaturthi 2025 Wishes And Quotes : अगर आप अपने दोस्तों, परिजनों की लाइफ को भी खुशहाल और सफल बनाना चाहते हैं तो बप्पा के आशीष से लिपटे ये टॉप 10 गणेश चतुर्थी शुभकामना संदेश, कोट्स और मैसेज उन्हें भेज सकते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 11:20 PM
Best 10 Ganesh Chaturthi Wishes In Hindi : गणेश चतुर्थी 2025 का पर्व हर दिल को उत्साह और खुशियों से भर देता है। बप्पा के भक्त पूरे साल इस पर्व के आने का इंतजार करते हैं। इस मौके पर बप्पा के भक्त अपने घर में गणपति की प्रतिमा को स्थापित करके कुछ दिनों बाद बड़े प्यार और अपनेपन के साथ बप्पा की प्रतिमा को विसर्जन के रूप में विदाई देते हैं। बता दें, इस साल गणपति उत्सव 27 अगस्त को मनाया जाएगा। अगर आप अपने दोस्तों, परिजनों की लाइफ को भी खुशहाल और सफल बनाना चाहते हैं तो बप्पा के आशीष से लिपटे ये टॉप 10 गणेश चतुर्थी शुभकामना संदेश, कोट्स और मैसेज उन्हें भेज सकते हैं।

गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं ( Happy Ganesh Chaturthi Wishes )

1- गणपति बप्पा मोरया,

संकट हर लो सबका,

घर-घर में खुशियां भर दो,

आपके जीवन में सुख-समृद्धि का आशीर्वाद दें।

2- गणपति बप्पा आप पर अपना आशीर्वाद बरसाएं!

आपके घर परिवार में सुख और समृद्धि आए!

श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं!

3- बप्पा का आगमन आपके जीवन से

सारी बाधाएं दूर करे और खुशियों की बारिश करे।

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।

4- ईश्वर करे आपको जीवन के हर मोड़ पर फूल-ही-फूल मिलें।

कांटों से कभी आपका सामना न हो।

गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं!

5- “वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ:

निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा”

विघ्नहर्ता भगवान गणेश आपको सुख, समृद्धि व सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें।

आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

6- सिद्धि-विनायक का साथ है,

तो जीवन में हर सुख आपके पास है.

शुभ गणेश चतुर्थी

7- हर दुख का अंत हो जाएगा,

जहां बप्पा का नाम लिया जाएगा.

गणपति बप्पा मोरया

8- भगवान गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे

हर दम हर काम में मिले सफलता

कभी ना आये जीवन में कोई गम.

गणपति बप्पा मोरया

9- श्री सिद्धिविनायक आपके हर कार्य को निर्विघ्न सफल बनाएं.

ॐ गं गणपतये नमो नम:

10- श्री सिद्धिविनायक का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे, गणेश जी सदैव आपका मार्गदर्शन करें।

