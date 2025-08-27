Ganesh Chaturthi : 'वक्रतुण्ड महाकाय'...भक्ति के रस में डूबे इन मैसेज से प्रियजनों को भेजें गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं ganesh chaturthi 2025 wishes selected top10 quotes greetings and devotional messages to send loved ones in hindi, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपganesh chaturthi 2025 wishes selected top10 quotes greetings and devotional messages to send loved ones in hindi

Ganesh Chaturthi : 'वक्रतुण्ड महाकाय'...भक्ति के रस में डूबे इन मैसेज से प्रियजनों को भेजें गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं

Ganesh Chaturthi Quotes in Hindi: गणेश चतुर्थी के शुभ दिन की बधाई अगर आप अपने परिजनों, दोस्तों को देना चाहते हैं तो ये लेटेस्ट गणेश चतुर्थी शुभकामना संदेश, मैसेज और कोट्स आपके काम आ सकते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 10:15 AM
share Share
Follow Us on
Ganesh Chaturthi : 'वक्रतुण्ड महाकाय'...भक्ति के रस में डूबे इन मैसेज से प्रियजनों को भेजें गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं

Ganesh Chaturthi Ki Shubhkamnaye : आज यानी 27 अगस्त को देशभर में गणेश चतुर्थी 2025 का उत्सव बेहद धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विघ्नहर्ता गणेश जी का जन्म हुआ था। यही वजह है कि गणेश चतुर्थी को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के शुभ दिन की बधाई अगर आप अपने परिजनों, दोस्तों को देना चाहते हैं तो ये लेटेस्ट गणेश चतुर्थी शुभकामना संदेश, मैसेज और कोट्स आपके काम आ सकते हैं।

गणेश महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं (Ganesh Chaturthi 2025 Hardik Shubhkamnaye)

1- गणपति बप्पा मोरया,

संकट हर लो सबका,

घर-घर में खुशियां भर दो,

आपके जीवन में सुख-समृद्धि का आशीर्वाद दें।

2- गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणेश महोत्सव के इस शुभ अवसर पर, भगवान गणेश आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं,

हैप्पी गणेश महोत्सव।

3- बप्पा का आगमन आपके जीवन से

सारी बाधाएं दूर करे और खुशियों की बारिश करे।

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।

4- गणेश जी का रूप निराला, चेहरा कितना भोला भाला, जब भी आती कोई मुसीबत, वही तो है संकट हरने वाला, गणेश महोत्सव की हार्दिक बधाई।

5- गणेश जी के चरणों में सिर झुकाएं,

हर कठिनाई को दूर भगाएं,

हर पल जीवन में सुख पाएं।

Happy Ganeshotsav!

6- वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ:

निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा”

विघ्नहर्ता भगवान गणेश आपको सुख, समृद्धि व सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें।

आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

7- गणपति बप्पा आप पर अपना आशीर्वाद बरसाएं!

आपके घर परिवार में सुख और समृद्धि आए!

श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं!

8 - ईश्वर करे आपको जीवन के हर मोड़ पर फूल-ही-फूल मिलें।

कांटों से कभी आपका सामना न हो।

गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं!

9- सुख करता जय मोरया, दुख हरता जय मोरया।

कृपा सिन्धु जय मोरया, बुद्धि विधाता मोरया।

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं

10- गणेश जी की ज्योति से नूर मिलता है,

सबके दिलों को सुकून मिलता है,

जो भी आता है गणपति बाप्पा के द्वार,

उन्हें कुछ न कुछ जरूर मिलता है.

गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं!

Ganesh Chaturthi Happy Ganesh Chaturthi wishes Happy Ganesh Chaturthi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।