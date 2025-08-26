Ganesh Chaturthi 2025 : गणपति घर लाने से लेकर विसर्जित करने तक का ये है सही तरीका, जानें क्या करें और क्या न करें
Ganesh Chaturthi 2025 : अगर आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी पर बप्पा के आगमन से लेकर उनकी पूजा और विसर्जन तक का सही तरीका और नियम क्या हैं। आखिर बप्पा को घर लाते समय और स्थापना के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
गणेश चतुर्थी 2025 का पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि लोगों की बप्पा से जुड़ी आस्था, प्रेम और श्रद्धा का भी प्रतीक है। 10 दिनों तक चलने वाला यह पर्व इस साल 27 अगस्त, बुधवार से शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म के हर व्रत और त्योहार की तरह गणेश चतुर्थी को मनाने के लिए भी कुछ खास नियमों का पालन करना होता है। इन नियमों का पालन सही तरह से ना करने पर व्यक्ति को उसकी पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है। अगर आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी पर बप्पा के आगमन से लेकर उनकी पूजा और विसर्जन करने तक का सही तरीका और नियम क्या हैं। आखिर बप्पा को घर लाते समय और स्थापना के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
गणेश चतुर्थी पर बप्पा को घर लाने से लेकर विसर्जित करने तक ध्यान रखें ये बातें
गणेश चतुर्थी पर क्या करें
-गणेश चतुर्थी पर हमेशा गणपति की शुद्ध मिट्टी की प्रतिमा ही खरीदें। ऐसा करने से पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और विसर्जन बी आसान हो जाएगा।
-गणपति की पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख वाली प्रतिमा खरीदें।
-गणपति की प्रतिमा को घर लाते समय लाल या पीले रंग के कपड़े में लपेटकर लाएं।
-बप्पा की प्रतिमा घर लाते समय उनके स्वागत में ढोल नगाड़े, शंख बजाएं।
-प्रतिमा की स्थापना उत्तर-पूर्व दिशा या घर के ईशान कोण में करें।
-लकड़ी की चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़े बिछाकर प्रतिमा की स्थापना करें।
-गणपति को भोग में उनका प्रिय प्रसाद मोदक, लड्डू या गुड़ जरूर चढ़ाएं
गणेश चतुर्थी पर क्या ना करें
-घर में इन 10 दिनों तक झगड़े या नकारात्मक बातें ना करें।
-प्रतिमा को हमेशा चौकी पर स्थापित करें, उसे जमीन पर न रखें।
-प्रतिमा के सामने जूते-चप्पल पहनकर न जाएं।
-गंदे कपड़ों में बिना नहाए पूजा ना करें।
-मांस, शराब या झगड़ों से बचें।
-प्रतिमा को अकेला न छोड़ें। अखंड दीपक कर रखें।
गणेश चतुर्थी पर बप्पा की प्रतिमा विसर्जित करने के नियम
-बप्पा की प्रतिमा को विसर्जित करने से पहले 1, 3, 5 या 11 दिन तक घर में रखने कीका नियम होता है।
-विसर्जन से पहले बप्पा को भोग लगाकर आरती करें।
-प्रतिमा को पानी में विसर्जित करें।
-बप्पा की प्रतिमा को विसर्जित करते समय 'गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ' का जयकारा लगाकर विदाई दें।
