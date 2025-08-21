इन कारणों से गणेश जी को बेहद पसंद है मोदक का भोग, जीवन जीने के छिपे हैं कई रहस्य ganesh chaturthi 2025 real reasons why lord ganesha loves modak in prasad know the hidden secrets of living life, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
इन कारणों से गणेश जी को बेहद पसंद है मोदक का भोग, जीवन जीने के छिपे हैं कई रहस्य

Ganesh Chaturthi 2025 : मोदक के लिए बप्पा का प्रेम, मीठे शब्दों में लिपटी हुई मानव जाति के लिए कुछ शिक्षाएं हैं। इस गणेश चतुर्थी 2025 के खास मौके पर आइए जानते हैं आखिर क्यों भगवान गणपति को मोदक इतना प्रिय है। उनके इस प्रिय भोग के पीछे क्या संदेश छिपा हुआ है।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 11:11 PM
Reasons Why Ganesha Loves Modaks : हिंदू धर्म में ईश्वर के हर स्वरूप का एक अलग प्रतीक बताया गया है। जिस तरह भगवान शिव के साथ उनका त्रिशूल, विष्णु के साथ उनका शंख और चक्र, ठीक उसी तरह भगवान गणेश के भी कई अलग-अलग प्रतीक जैसे टूटा हुआ दांत, वाहन में चूहा और बड़े-बड़े कान हैं। इसके अलावा एक और चीज, जो भगवान गणेश को सबसे ज्यादा प्रिय और उनकी पहचान है, वो है उनका प्रिय भोग मोदक। पौराणिक कथाओं में गणेश जी का मीठे मोदक के लिए प्रेम और उससे जुड़ी कहानियां आपको आम पढ़ने और सुनने को मिल जाएंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, मुद्गल पुराण, गणपति अथर्वशीर्ष, स्कंद पुराण जैसे कई शास्त्रों में गणपति का मोदक के लिए यह प्रेम मामूली नहीं बताया गया है। बता दें, मोदक के लिए बप्पा का प्रेम, मीठे शब्दों में लिपटी हुई मानव जाति के लिए कुछ शिक्षाएं हैं। इस गणेश चतुर्थी 2025 के खास मौके पर आइए जानते हैं आखिर क्यों भगवान गणपति को मोदक इतना प्रिय है। उनके इस प्रिय भोग के पीछे क्या संदेश छिपा हुआ है।

जीवन की कठिनाइयों के बीच मिठास का प्रतीक है मोदक

मुद्गल पुराण में गणेश जी को 'मोदकप्रिय' कहा गया है। जिसका मतलब होता है मोदक को पसंद करने वाला। लेकिन यहां मोदक से मतलब कोई खास तरह की मिठाई से नहीं है बल्कि यह सादगी, अनुशासन, प्रयास और जीवन में आवश्यक तपस्या का प्रतीक है। मोदक का बाहरी हिस्सा सादगी और कठोरता का प्रतीक है, जबकि अंदर की मिठास (गुड़ और नारियल) आत्मिक ज्ञान और आनंद का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जीवन में कठिनाइयों के बीच भी मिठास और आनंद प्राप्त किया जा सकता है, और गणेश जी इस मिठास को प्रदान करते हैं।

ज्ञान का उपहार है मोदक

गणपति अथर्वशीर्ष में कहा गया है: त्वं एव प्रत्यक्षं तत्त्वम् असि, 'केवल आप ही सत्य हैं'। गणेश जी का प्रिय मोदक स्वयं ज्ञान, मधुर, पौष्टिक और मुक्ति का प्रतीक है। मोदक खाना ज्ञान को आत्मसात करना है। गणेश जी मिठास का ना सिर्फ संग्रह करते हैं, बल्कि इसे प्रसाद के रूप में बांटते भी हैं। जिसका सरल अर्थ है कि ज्ञान को बंद करके नहीं रखा जाता, यह एक तरह का प्रसाद है, एक पवित्र उपहार है जो दिया और ग्रहण किया जाता है।

सच्ची खुशी के लिए कल का इंतजार ना करें

मोदक के लिए गणेश जी का प्यार मानव को सिखाता है कि आनंद को विलासिता समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। खुश होने के लिए व्यक्ति को कल का इंतजार नहीं करना चाहिए। आपकी असली खुशी आपका ज्ञान है। ज्ञान की खोज करो, अनुशासन में रहो, और यह कभी मत भूलो कि इन सभी चीजों का फल आनंद है।

