Ganesh Chaturthi 2025 : पंचमुखी गणेश से लेकर बांसुरी बजाते गणपति, जानिए किस रूप का क्या है मतलब
Ganesh Chaturthi 2025 : पंचमुखी गणेश से लेकर बांसुरी बजाते गणपति, जानिए किस रूप का क्या है मतलब

Significance Of Different Form Of Ganpati Idols : गणपति को घर पर स्थापित करने से पहले उनके हर स्वरूप और उसके फल का मतलब जानना जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं पंचमुखी गणेश से लेकर बांसुरी बजाते गणपति का क्या मतलब होता है और यह व्यक्ति को किस तरह का फल देते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 12:47 AM
Different Form Of Ganpati Idols And Their Meaning : हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश की पूजा जीवन के विघ्न दूर करके लाइफ को सुख-समृद्धि से भरने वाली मानी गई है। गणपति की इसी पूजा का महापर्व हर साल भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष की चतुर्थी से प्रारंभ होकर पूरे 10 दिनों तक यानि अनंत चौदस तक चलता है। बता दें, इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को मनाया जाएगा। ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी कुछ लोग अपने घर पर गणपति बिठाएंगे। इस मौके पर बाजार गणपति के अलग-अलग स्वरूपों की खूबसूरत मूर्तियों से सजे हुए हैं। ऐसे में गणपति को घर पर स्थापित करने से पहले उनके हर स्वरूप और उसके फल का मतलब जानना जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं पंचमुखी गणेश से लेकर बांसुरी बजाते गणपति का क्या मतलब होता है और यह व्यक्ति को किस तरह का फल देते हैं।

गणपति के किस स्वरूप का क्या होता है मतलब और फल

पंचमुखी गणेश

पंचमुखी गणेश की मूर्ति सभी शक्तियों का प्रतीक है। जो व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता, ज्ञान और सुरक्षा का फल प्रदान करती है। पंचमुखी गणेश की प्रतिमा की पूजा या स्थापना घर पर करने से सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है और व्यक्ति नकारात्मक प्रभाव से बचा रहता है।

हाथी पर बैठे गणेश जी

हाथी पर विराजित गणपति की मूर्ति धन, यश और सम्मान की वृद्धि के लिए पूजी जाती है। इस तरह की भगवान की मूर्ति हाथी की विशाल बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है, जो गणेश जी के हाथी के सिर को भी दर्शाता है।

हरे रंग के गणेश जी

हरे रंग की गणेश जी की मूर्ति को घर की उत्तर दिशा में स्थापित करने से व्यक्ति की धन संबंधी समस्याएं दूर होने के साथ जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इतना ही नहीं इस रंग के गणपति भावनात्मक संतुलन और शांति को बढ़ावा देकर चिंता और नकारात्मक भावनाओं को दूर करने में मदद करते हैं।

बांसुरी बजाते गणेश जी

यदि आपके घर में रोजाना किसी ना किसी बात को लेकर विवाद और तनाव बना रहता है, तो इस गणेश चतुर्थी बांसुरी बजाते हुए गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करें। इस तरह की मूर्ति की पूजा करने से सभी तरह के गृह क्लेश दूर होते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव बढ़ता है, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ती है।

