Ganesh Chaturthi Wishes Quotes : गणेश चतुर्थी की ये हार्दिक शुभकामनाएं, घर में भर देंगी सुख-समृद्धि

Ganesh Chaturthi Wishes : गणपति का आगमन घर के हर कोने को सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। अगर आप यही पॉजिटिविटी अपने दोस्तों और परिजनों के घर और मन में भी देखना चाहते हैं तो उन्हें भेजें गणेश चतुर्थी के ये टॉप 10 से भी ज्यादा खूबसूरत मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश।

Mon, 25 Aug 2025 09:46 PM

Ganesh Chaturthi 2025 Wishes : देशभर में हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इस साल 10 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव 27 अगस्त, बुधवार गणेश चतुर्थी से शुरू होकर 6 सितंबर, शनिवार के दिन गणपति विसर्जन के साथ समाप्त होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणपति का आगमन घर के हर कोने को सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। अगर आप यही पॉजिटिविटी अपने दोस्तों और परिजनों के घर और मन में भी देखना चाहते हैं तो उन्हें भेजें गणेश चतुर्थी के ये टॉप 10 से भी ज्यादा खूबसूरत मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश।

गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं - Happy Ganesh Chaturthi Wishes

1- गणपति आएं घर द्वार,

लाएं खुशियां बार-बार.

गणपति बप्पा मोरया!

2- भगवान गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे

हर दम हर काम में मिले सफलता

कभी ना आये जीवन में कोई गम.

गणपति बप्पा मोरया

3- सिद्धि-विनायक का साथ है,

तो जीवन में हर सुख आपके पास है.

शुभ गणेश चतुर्थी

4- लड्डू मोदक की खुशबू आई,

गणपति जी की पूजा है भाई .

5- गणपति जी का सर पर हाथ हो

हमेशा उनका साथ हो

खुशियों का हो बसेरा

करे शुरुआत बप्पा के गुणगान से

मंगल फिर हर काम हो

6- हर दुख का अंत हो जाएगा,

जहां बप्पा का नाम लिया जाएगा.

गणपति बप्पा मोरया

7- गणपति बप्पा मोरया! आपके घर में सदैव सुख-शांति और समृद्धि बनी रहे।

8- इस गणेश चतुर्थी पर विघ्नहर्ता आपके जीवन से सभी दुख दूर करें।

श्री गणेशाय नम:

9 - श्री सिद्धिविनायक आपके हर कार्य को निर्विघ्न सफल बनाएं.

ॐ गं गणपतये नमो नम:

10- गणपति बप्पा मोरया! आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास हो.

11- गणपति बप्पा मोरया! विघ्नहर्ता हर पल आपकी रक्षा करें