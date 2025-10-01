Gandhi Jayanti 2025 Wishes : 'सत्य अहिंसा जिसकी जान'...ये हैं गांधी जयंती के टॉप 11 मैसेज और विशेज Gandhi Jayanti 2025 wishes top 11 mahatma gandhi quotes messages status motivational thoughts on satya ahinsa 2 october, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
Gandhi Jayanti 2025 wishes top 11 mahatma gandhi quotes messages status motivational thoughts on satya ahinsa 2 october

Gandhi Jayanti 2025 Wishes : 'सत्य अहिंसा जिसकी जान'...ये हैं गांधी जयंती के टॉप 11 मैसेज और विशेज

Gandhi Jayanti 2025 Top 11 Messages : अगर आप भी गांधी जयंती के खास मौके पर अपने प्रियजनों को बापू के सिद्धांतों पर चलकर सफलता हासिल करने की सीख देना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर करें गांधी जयंती के मैसेज, कोट्स, विशेज, ग्रीटिंग्स और शुभकामना संदेश।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 05:29 PM
Gandhi Jayanti 2025 Wishes : 'सत्य अहिंसा जिसकी जान'...ये हैं गांधी जयंती के टॉप 11 मैसेज और विशेज

Gandhi Jayanti Wishes 2025 : हर साल 2 अक्टूबर को पूरा देश गांधी जयंती 2025 का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाता है। यह खास दिन महात्मा गांधी के जन्म की याद में मनाया जाता है। बापू भारत की आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे, जो आज भी अपने अहिंसा और सत्याग्रह से जुड़े सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के नियमों पर चलते हुए भारत को आजादी दिलाई। अगर आप भी इस खास मौके पर अपने प्रियजनों को बापू के सिद्धांतों पर चलकर सफलता हासिल करने की सीख देना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर करें गांधी जयंती के मैसेज, कोट्स, विशेज, ग्रीटिंग्स और शुभकामना संदेश।

गांधी जयंती 2025 विशेज इन हिंदी (Gandhi Jayanti Wishes in Hindi)

1- सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलें,

महात्मा गांधी के विचारों को अपनाएं।

उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन को रोशन करें,

गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

2- गांधी जी के विचार हमें सादगी, सत्य और प्रेम का मार्ग दिखाते हैं.

हैप्पी गांधी जयंती.

3- आइए इस दिन अहिंसा और एकता का संकल्प लें.

गांधी जयंती की शुभकामनाएं.

4- अहिंसा है सबसे बड़ा हथियार,

सत्य ही है असली आधार।

गांधीजी के विचार रहें सदा हमारे संग,

गांधी जयंती पर शुभकामनाएं अपार।

5- गांधीजी की सोच थी अनोखी,

सत्य-अहिंसा पर उनकी रोशनी।

आज भी वही राह हमें सही दिखाती है,

गांधी जयंती की हार्दिक बधाई।

6 - डर शरीर का रोग नहीं है,

यह आत्मा को मारता है।

महात्मा गांधी

7- दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल,

साबरमती के सन्त तूने कर दिया कमाल

गांधी जयंती की शुभकामनाएं

8- खाकी जिसकी पहचान है

कर्म ही जिसकी शान है

सत्य अहिंसा जिसकी जान है।

हिंदुस्तान ही जिसका ईमान है

9- ईश्वर अल्लाह तेरो नाम

सबको सन्मति दे भगवान।

Happy Gandhi Jayanti

10- बापू ने लड़ी बिल्कुल अजब लड़ाई

दागी न तोप ना कोई बंदूक उठाई।

दुश्मन के किले पर ना की चढ़ाई

वाह रे महात्मा तुमने कैसी शिक्षा सिखाई

Happy Gandhi Jayanti

11- बापू की सादगी और महानता हमें हमेशा प्रेरित करती रहे।

हैप्पी गांधी जयंती

