'होली में हम तुम करें फुल मस्ती..' फनी अंदाज में बोलें 'हैप्पी होली'

Mar 04, 2026 07:42 am IST
Funny Happy Holi Wishes: होली के मौके पर हंसी-ठिठोली और रंग जमकर बरसते हैं और अपनों से जो दूर हैं उन्हें मैसेज के जरिए पास समझते हैं। इस होली के मौके पर अपनों और दोस्तों को भेजें ये फनी होली विशेज, जिसे पढ़कर ही आ जाएगी चेहरे पर हंसी।

होली की खुशियां रंगों के साथ दोगुनी हो जाती है। जीवन का रस तभी होता है जब आपस में हंसी-ठिठोली करने वाले दोस्त और रिश्तेदार पास हो। अपने आसपास के लोग जिन्हें आप फनी मैसेज के जरिए हैप्पी होली बोलना चाहते हैं। यहां से चुनें कुछ खास होली की शुभकामनाओं के मैसेज।

हैप्पी होली की फनी वाली शुभकामनाएं

1) होली में हम तुम करें फुल मस्ती,

और तुम्हें मिले सबका प्यार और दोस्ती!

हैप्पी होली

2) होली के ये रंग आपके जीवन को भी, उतना ही जीवंत और

खुशियों से भर दें,

जितने ये स्वयं हैं। आपको होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!

3) ख़ुशियों का हो ओवरफ़्लो,

मस्ती कभी न हो लो लो,

तुम्हारी होली हो एकदम नंबर वन,

और तुम करो ढेर सारा मजा

होली की शुभकामनाएं

फनी होली विशेज

4) पिचकारी की धार,

गुलाल की बौछार,

अपनों का प्यार,

यहीं होता है होली का त्योहार।

सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

5) निकलो ग्रिड में बना कर टोली

भीगा दो आज हर एक की झोली,

कोई मुस्कान दे तो उसे गले लगा लो,

बाकी लो लगा के रंग और कह के

हैप्पी होली

6) होली की बहुत बधाई,

चलो अब खिलाओ मिठाई...

हैप्पी होली!

7) ये रंगों का त्योहार आया है,

साथ में अपनी खुशियाँ लेकर आये हैं,

हमें पहले कोई रंग न दे तुम्हें,

शुभकामनाओं का रंग,

हमें सबसे पहले रंगो का त्योहार है...

"हैप्पी होली"

8) बाल्टी उठाओ,

गुब्बारे फुलाओ,

बस सही निशाना लगाओ

और ज़ोर से फेंक दो!

रंगीन होली मनाओ!

9) एक और को जाम के रंग लगाओ

नाचो गाओ, ठुमके लगाओ

हंसी और हंसाओ, खुशी मनाओ

मिठाई खाओ और खिलाओ!

होली की शुभकामनाएं!

10)आपने दिल का हाल बताना छोड़ दिया,

हमने भी गहराई में जाना छोड़ दिया.

होली से पहले ही आपने

सुबह नहाना छोड़ दिया?

Happy Holi

11) मुहब्बत के सिवा और भी गम हैं जमाने में

होली खेलने के बाद दिन लग जाते हैं, कलर छुड़ाने में

