'होली में हम तुम करें फुल मस्ती..' फनी अंदाज में बोलें 'हैप्पी होली'
Funny Happy Holi Wishes: होली के मौके पर हंसी-ठिठोली और रंग जमकर बरसते हैं और अपनों से जो दूर हैं उन्हें मैसेज के जरिए पास समझते हैं। इस होली के मौके पर अपनों और दोस्तों को भेजें ये फनी होली विशेज, जिसे पढ़कर ही आ जाएगी चेहरे पर हंसी।
होली की खुशियां रंगों के साथ दोगुनी हो जाती है। जीवन का रस तभी होता है जब आपस में हंसी-ठिठोली करने वाले दोस्त और रिश्तेदार पास हो। अपने आसपास के लोग जिन्हें आप फनी मैसेज के जरिए हैप्पी होली बोलना चाहते हैं। यहां से चुनें कुछ खास होली की शुभकामनाओं के मैसेज।
हैप्पी होली की फनी वाली शुभकामनाएं
1) होली में हम तुम करें फुल मस्ती,
और तुम्हें मिले सबका प्यार और दोस्ती!
हैप्पी होली
2) होली के ये रंग आपके जीवन को भी, उतना ही जीवंत और
खुशियों से भर दें,
जितने ये स्वयं हैं। आपको होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!
3) ख़ुशियों का हो ओवरफ़्लो,
मस्ती कभी न हो लो लो,
तुम्हारी होली हो एकदम नंबर वन,
और तुम करो ढेर सारा मजा
होली की शुभकामनाएं
4) पिचकारी की धार,
गुलाल की बौछार,
अपनों का प्यार,
यहीं होता है होली का त्योहार।
सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं
5) निकलो ग्रिड में बना कर टोली
भीगा दो आज हर एक की झोली,
कोई मुस्कान दे तो उसे गले लगा लो,
बाकी लो लगा के रंग और कह के
हैप्पी होली
6) होली की बहुत बधाई,
चलो अब खिलाओ मिठाई...
हैप्पी होली!
7) ये रंगों का त्योहार आया है,
साथ में अपनी खुशियाँ लेकर आये हैं,
हमें पहले कोई रंग न दे तुम्हें,
शुभकामनाओं का रंग,
हमें सबसे पहले रंगो का त्योहार है...
"हैप्पी होली"
8) बाल्टी उठाओ,
गुब्बारे फुलाओ,
बस सही निशाना लगाओ
और ज़ोर से फेंक दो!
रंगीन होली मनाओ!
9) एक और को जाम के रंग लगाओ
नाचो गाओ, ठुमके लगाओ
हंसी और हंसाओ, खुशी मनाओ
मिठाई खाओ और खिलाओ!
होली की शुभकामनाएं!
10)आपने दिल का हाल बताना छोड़ दिया,
हमने भी गहराई में जाना छोड़ दिया.
होली से पहले ही आपने
सुबह नहाना छोड़ दिया?
Happy Holi
11) मुहब्बत के सिवा और भी गम हैं जमाने में
होली खेलने के बाद दिन लग जाते हैं, कलर छुड़ाने में
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
