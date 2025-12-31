Happy New Year 2026 Wishes: यारों के चेहरे पर खिलेगी हंसी, जब देंगे फनी शायरियों के साथ नए साल की मुबारकबाद

संक्षेप: Funny Happy New Year Wishes: नए साल के मौके पर दोस्तों के चेहरे पर देखना है केवल हंसी का खिलता गुलदस्ता। तो इन टॉप 10 फनी शायरियों की मदद से बोलें नये साल की मुबारकबाद। यहां से चुनें हंसी और ठहाकों से महफिल को सजा लेने वाली न्यू ईयर विशेज।

Dec 31, 2025 10:06 pm IST

Happy New Year Funny Wishes Shayari Status For Friends: नया साल जीवन में नई खुशियां लेकर आए। दोस्तों के साथ जीवन के एक और साल को यादगार और मजेदार बनाना है तो हंसने-हंसाने का सिलसिला जारी रखें। नये साल के खास मौके पर चेहरे की हंसी किसी कीमत पर कम ना हो इसलिए ये फनी शायरी के जरिए दे नए साल की शुभकामनाएं। नोट कर लें ये फनी हैप्पी न्यू ईयर शायरी। जिन्हें पढ़ने के बाद खिल जाएंगे दिल के फूल…

Funny Happy New Year Shayari 1) दाल रोटी थाली में,

जो मुझे हैप्पी न्यू ईयर ना बोले

वो गिर पड़े नाली में

हैप्पी न्यू ईयर 2026 2) मेरे दिल में रहने वालों,

अब तो किराया दे दो,

साल का आखिरी महीना भी

खत्म होने वाला है।

हैप्पी न्यू ईयर 2026 3) अर्ज किया है

मत ढूंढो मुझे इस

दुनिया की तन्हाई में

मैं खुद ढूंढ रहा हूं

हवा किधर से आ रही रजाई में

आलसी दोस्तों को नये साल की शुभकामनाएं 4) भगवान करे नये साल में इतनी खुशियां मिलें,

आप मूंगफली छीलो और उसमे से काजू निकले

हैप्पी न्यू ईयर 5) आलू सड़े-सड़े टमाटर

भी सड़े-सड़े

नया साल मुबारक हो

रजाई में ही पड़े-पड़े

हैप्पी न्यू ईयर 2026 6) चूहा निकला बिल से

हैप्पी न्यू ईयर दिल से 7) गाय दूध देती है लात मार के

नया साल मुबारक हो आंख मार के

हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों 8) नया साल आया है साथ में नई उम्मीदें लाया है,

पुराने दुख भूल जाओ और पार्टी के खर्चे दोस्तों पर डाल जाओ

Happy New Year 2026 दोस्त 9) 2026 में भी वही दोस्त रहें, वही मस्ती, वही उधारी रहें, बस फर्क इतना हो कि पैसे तुम्हारे हों और पार्टी हमारी रहें।

10) वाह! वाह! दुनिया ने किए बहुत जुल्म-ओ-सितम,

खुदा की कसम हो गया साल 2025 खत्म।