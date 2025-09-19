बेंचिंग से लेकर सिचुएशनशिप तक, समय के साथ रिश्तों के बदले नाम, जानें किस शब्द का क्या है मतलब
दुनिया में हम से ज्यादा जुड़ी क्या खबरें हैं? कौन-सी खबर हमारे लिए ज्यादा काम की है? किस शख्सियत की कामयाबी ने हमें गर्व से भर दिया है? ऐसी तीन खास जानकारियां यहां साझा कर रही हैं जयंती रंगनाथन
आपके बच्चे और युवा मित्र कई बार ऐसा कुछ कह देते हैं, जो आपकी समझ से परे होता है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, एलओएल यानी लॉफ आउट लाउड जैसे नए शब्द युवाओं के शब्दकोष में रोज जुड़ रहे हैं। यही नहीं, अब तो रिश्तों के भी नए नाम हो गए हैं। इन दिनों फिल्मों में और वेब सिरीज में एक लोकप्रिय शब्द चल रहा है, सिचुएशनशिप। इसके अलावा ब्रेडक्रंबिंग और बेंचिंग भी दो नए शब्द चल पड़े हैं, जिन्हें सुन कर ‘कौन बनेगा करोड़पति’ शो में अमिताभ बच्चन भी चौंक गए थे। तो चलिए आपको बताते चलते हैं, रिश्तों से जुड़े इन नए शब्दों का मतलब। सिचुएशनशिप का मतलब है, ऐसे जोड़े जो साथ तो हैं, पर भावनात्मक रूप से एक-दूसरे से नहीं जुड़े हैं। आजकल युवाओं को रिश्ते का यह स्वरूप खूब भा रहा है, जहां उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती और कभी भी वो रिश्ते से बाहर निकल सकते हैं। ब्रेडक्रंबिंग का मतलब है, ऑनलाइन संपर्क में रहने वाले जोड़े जो अपनी स्थिति को लेकर स्पष्ट नहीं होते। सोशल मीडिया पर एक-दूसरे से बात करना तो अच्छा लगता है, पर आमने-सामने मिलने से घबराते हैं। बेंचिंग का अर्थ है, प्रेमी या प्रेमिका का विकल्प। यानी अगर पहला रिश्ता टूट जाता है, तो तुम्हें परखा जा सकता है। इस रिश्ते में रहने वाले युवा हमेशा अनिश्चय की स्थिति में रहते हैं। बीबीसी में प्रकाशित एक खबर में इस बात का खुलासा हुआ है। रिश्तों के इतने सारे नए समीकरण के बीच आज भी पुराना समीकरण सबसे कारगर है, जहां युवा एक-दूसरे को पसंद कर, प्रेम कर, शादी करते हैं।
इस दर्द से भी जुड़ी है दिल की सेहत
जर्नल ऑफ वुमन हेल्थ में प्रकाशित एक हालिया खबर के अनुसार जिन महिलाओं का गर्भाशय किसी वजह से निकाला जाता है या जो अपनी युवावस्था में पीरियड के दर्द से जूझती हैं, जो एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित हैं, उन्हें दिल की बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है। मेयो क्लीनिक द्वारा किए गए इस अध्ययन में पाया गया कि 40 से 59 साल के बीच की 45 प्रतिशत महिलाओं को गर्भाशय निकलवाने के बाद रात को सोने में दिक्कत, एसिड रिफ्लेक्स, जोड़ों में दर्द जैसी समस्या बढ़ गई। इस अध्ययन में शामिल डॉक्टरों का मानना है कि प्रजनन से जुड़ी दिक्कतें महिलाओं के दिल के लिए भी खतरनाक होती हैं।
एक पुस्तक और उसका मुखपृष्ठ
बुकर प्राइज विजेता लेखिका अरुंधती राय एक बार फिर चर्चा में हैं, अपनी नई संस्मरणात्मक किताब- ‘मदर मैरी कम्स टू मी’ की वजह से। इस किताब में लेखिका ने अपनी मां के साथ अपने कटु रिश्तों की बात की है, उन्हें हिटलर तक पुकारा है। दरअसल लेखिका की मां मेरी राय में एक बेहद मजबूत और अपनी शर्तों पर जीने वाली स्त्री थीं। अपनी मर्जी से एक बंगाली युवक से शादी और तलाक के बाद अपने दोनों बच्चों के साथ केरल में लौट कर एक स्कूल की स्थापना करना और सीरियन क्रिश्चियन औरतों को परिवार की संपत्ति में हिस्सा दिलाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ना जैसे काम उनके हिस्से रहे। 2022 में उनकी मृत्यु के बाद अरुंधती ने यह किताब लिखनी शुरू की। अपनी मां के साथ अपने रिश्तों के बारे में लेखिका कहती हैं, ‘मैं एक डरपोक स्त्री हूं। मेरी भीतर की ताकत मेरी मां रही हैं, जिन्हें कई वजहों से मैं पसंद नहीं करती थी। पसंद करने की भी कई वजहें थीं। हमारे रिश्ते को बाहर लाना और बताना मेरे लिए मुश्किल काम था।’ अरुंधती की इस बात पर भी आलोचना हो रही है कि किताब के मुखपृष्ठ में उन्होंने धूम्रपान करते हुए अपनी तस्वीर क्यों डाली। इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि अपने बारे में इतना स्पष्ट लिखना हर लेखक के वश की बात नहीं है। अरुंधती के विचारों से आप असहमत हो सकते हैं, पर आप उनकी अवहेलना नहीं कर सकते।
