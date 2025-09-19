बेंचिंग से लेकर सिचुएशनशिप तक, समय के साथ रिश्तों के बदले नाम, जानें किस शब्द का क्या है मतलब

दुनिया में हम से ज्यादा जुड़ी क्या खबरें हैं? कौन-सी खबर हमारे लिए ज्यादा काम की है? किस शख्सियत की कामयाबी ने हमें गर्व से भर दिया है? ऐसी तीन खास जानकारियां यहां साझा कर रही हैं जयंती रंगनाथन

आपके बच्चे और युवा मित्र कई बार ऐसा कुछ कह देते हैं, जो आपकी समझ से परे होता है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, एलओएल यानी लॉफ आउट लाउड जैसे नए शब्द युवाओं के शब्दकोष में रोज जुड़ रहे हैं। यही नहीं, अब तो रिश्तों के भी नए नाम हो गए हैं। इन दिनों फिल्मों में और वेब सिरीज में एक लोकप्रिय शब्द चल रहा है, सिचुएशनशिप। इसके अलावा ब्रेडक्रंबिंग और बेंचिंग भी दो नए शब्द चल पड़े हैं, जिन्हें सुन कर ‘कौन बनेगा करोड़पति’ शो में अमिताभ बच्चन भी चौंक गए थे। तो चलिए आपको बताते चलते हैं, रिश्तों से जुड़े इन नए शब्दों का मतलब। सिचुएशनशिप का मतलब है, ऐसे जोड़े जो साथ तो हैं, पर भावनात्मक रूप से एक-दूसरे से नहीं जुड़े हैं। आजकल युवाओं को रिश्ते का यह स्वरूप खूब भा रहा है, जहां उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती और कभी भी वो रिश्ते से बाहर निकल सकते हैं। ब्रेडक्रंबिंग का मतलब है, ऑनलाइन संपर्क में रहने वाले जोड़े जो अपनी स्थिति को लेकर स्पष्ट नहीं होते। सोशल मीडिया पर एक-दूसरे से बात करना तो अच्छा लगता है, पर आमने-सामने मिलने से घबराते हैं। बेंचिंग का अर्थ है, प्रेमी या प्रेमिका का विकल्प। यानी अगर पहला रिश्ता टूट जाता है, तो तुम्हें परखा जा सकता है। इस रिश्ते में रहने वाले युवा हमेशा अनिश्चय की स्थिति में रहते हैं। बीबीसी में प्रकाशित एक खबर में इस बात का खुलासा हुआ है। रिश्तों के इतने सारे नए समीकरण के बीच आज भी पुराना समीकरण सबसे कारगर है, जहां युवा एक-दूसरे को पसंद कर, प्रेम कर, शादी करते हैं।

इस दर्द से भी जुड़ी है दिल की सेहत जर्नल ऑफ वुमन हेल्थ में प्रकाशित एक हालिया खबर के अनुसार जिन महिलाओं का गर्भाशय किसी वजह से निकाला जाता है या जो अपनी युवावस्था में पीरियड के दर्द से जूझती हैं, जो एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित हैं, उन्हें दिल की बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है। मेयो क्लीनिक द्वारा किए गए इस अध्ययन में पाया गया कि 40 से 59 साल के बीच की 45 प्रतिशत महिलाओं को गर्भाशय निकलवाने के बाद रात को सोने में दिक्कत, एसिड रिफ्लेक्स, जोड़ों में दर्द जैसी समस्या बढ़ गई। इस अध्ययन में शामिल डॉक्टरों का मानना है कि प्रजनन से जुड़ी दिक्कतें महिलाओं के दिल के लिए भी खतरनाक होती हैं।