First Lohri Celebration Ideas : नई दुल्हन और बच्चे की पहली लोहड़ी होती है खास, ये हैं टॉप 5 लोहड़ी सेलिब्रेशन आइडियाज
Lohri Celebration Ideas at Home : अगर आपके घर पर भी इस साल नई दुल्हन आईं है या घर में बच्चे की किलकारी गूंजी हैं तो लोहड़ी पर पुरानी परंपराओं की मिठास और नए जमाने के अनूठे अंदाज को मिलाते हुए आइए जानते हैं क्या हैं पहली लोहड़ी को मनाने के लिए टॉप 5 यूनिक लोहड़ी सेलिब्रेशन आइडियाज।
घर की दहलीज पर जब नई दुल्हन की पायलों की आवाज गूंजती हैं या फिर पालने में छोटे बच्चे की किलकारियां गूंजती हैं, तो लोहड़ी का त्योहार सिर्फ एक पर्व या रस्म नहीं बल्कि परिवार के लिए उत्सव का डबल डोज बन जाता है। पवित्र आग्नि की लपटों के इर्द-गिर्द घूमता पूरा परिवार नई दुल्हन के लिए ढेर सारी खुशियां और बच्चे के लिए दुनियाभर की दुआएं मांगता नहीं थकता है। यही वो समय होता है जब लोग ढोल की थाप पर गिद्दा और भांगड़ा करते हुए घर की रौनक के दोगुना होने की इस नई शुरुआत का जश्न मनाते हैं। अगर आपके घर पर भी इस साल नई दुल्हन आईं है या घर में बच्चे की किलकारी गूंजी हैं तो लोहड़ी पर पुरानी परंपराओं की मिठास और नए जमाने के अनूठे अंदाज को मिलाते हुए आइए जानते हैं क्या हैं पहली लोहड़ी को मनाने के लिए टॉप 5 यूनिक लोहड़ी सेलिब्रेशन आइडियाज।
नई दुल्हन और बच्चे की पहली लोहड़ी को खास बनाने के लिए टॉप 5 यूनिक लोहड़ी सेलिब्रेशन आइडियाज
1. थीम और डेकोरेशन
फुलकारी टच- पूरे वेन्यू को पारंपरिक 'फुलकारी' दुपट्टों, रंग-बिरंगी चूड़ियों और पीतल के बर्तनों से सजाएं। लोहड़ी के त्योहार पर यह नई दुल्हन के स्वागत के लिए एक शानदार बैकड्रॉप बनेगा। लोहड़ी सेलिब्रेशन का यह आइडिया नई दुल्हन के साथ उत्सव में मौजूद हर किसी को बेहद पसंद आने वाला है।
2. फैमिली और फ्रेंड्स गेट-टुगेदर
लोहड़ी का दिन परिवार और दोस्तों को एक साथ लाने का दिन भी होता है। इस दिन घर के सभी सदस्य, रिश्तेदार और पड़ोसी साथ मिलकर एक साथ बैठकर बातें करते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। अगर आप भी किसी रूठे को मनाना चाहते हैं तो इस बार बच्चे की पहली लोहड़ी पर सबको एक साथ बुलाकर कुछ मजेदार गेम्स और प्रतियोगिताएं रखें जैसे संगीत कुर्सी, रंगोली प्रतियोगिता, मिनी टैलेंट शो। इस तरह के खेल में बच्चों से लेकर बड़े भी खूब मजे करते हैं।
3.नई दुल्हन के लिए खास
इस लोहड़ी को नई दुल्हन के लिए खास बनाने के लिए उसकी ब्राइडल एंट्री रखें। नई दुल्हन की एंट्री ढोल-नगाड़ों के साथ करवाएं। उसे फूलों की चादर के नीचे लाया जा सकता है। नई दुल्हन के लिए लोहड़ी सेलिब्रेशन का ये आइडिया बेहद खास रहने वाला है।
4. नन्हें कदम, बड़ी खुशियां
बच्चे की पहली लोहड़ी को खास बनाने के लिए उसके लिए कस्टमाइज्ड ड्रेस प्लान करें। जिसके लिए 'My First Lohri' लिखा हुआ कस्टमाइज्ड कुर्ता-पायजामा या फ्रॉक तैयार करवाएं। इसके अलावा एक बोर्ड रखें जहाँ मेहमान बच्चे के लिए अपनी दुआएं और संदेश लिख सकें।
5. पारंपरिक खान-पान और गिद्दा और बोलियां
गन्ने के रस की खीर, मक्के की रोटी और सरसों का साग जैसे पारंपरिक व्यंजनों के साथ-साथ 'रेवड़ी और पॉपकॉर्न' का एक लाइव स्टेशन रखें। परिवार की महिलाएं मिलकर नई दुल्हन और बच्चे के लिए पारंपरिक 'बोलियां' गाएं और उन्हें केंद्र में रखकर डांस करें।
