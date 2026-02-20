रिलेशनशिप टिप्स: कपल्स के बीच पैसों की बात पर झगड़ा क्यों हो जाता है? इससे कैसे बचें?
पैसों को लेकर बातचीत अक्सर रिश्तों में तनाव की वजह बन जाती है। सही इरादा होने के बावजूद गलत समय, लहजा और अपेक्षाएं बहस को जन्म देती हैं—लेकिन कुछ समझदारी भरे कदम इस टकराव को सुलझा सकते हैं।
रिश्ते भरोसे, समझ और भावनाओं पर टिके होते हैं, लेकिन जैसे ही पैसों की बात आती है, माहौल अचानक भारी हो सकता है। कई कपल्स यह मानते हैं कि प्यार सब संभाल लेगा, पर हकीकत यह है कि वित्तीय चर्चा रिश्ते की सबसे संवेदनशील बातचीत में से एक होती है। सवाल यह है कि पैसों पर बात करते ही झगड़ा क्यों शुरू हो जाता है? इसके लिए ये 5 कारण जिम्मेदार हो सकते हैं।
- अलग-अलग परवरिश और सोच: हर व्यक्ति का पैसा देखने का नजरिया उसकी परवरिश से बनता है। कोई बचत को सुरक्षा मानता है, तो कोई खर्च को आजादी। जब ये सोच टकराती हैं, तो गलतफहमियां पैदा होना स्वाभाविक है।
- पावर और कंट्रोल का डर: कई बार ज्यादा कमाने वाला पार्टनर अनजाने में नियंत्रण महसूस कराने लगता है। वहीं, कम कमाने वाला खुद को कमतर समझ सकता है। यह असंतुलन बहस को जन्म देता है।
- डर और असुरक्षा: भविष्य, कर्ज, नौकरी की स्थिरता- ये सब डर पैदा करते हैं। जब डर के साथ बात होती है, तो आवाज ऊंची और शब्द तीखे हो जाते हैं।
- टाइमिंग और टोन की गलती: थके हुए, गुस्से में या सार्वजनिक जगह पर पैसों की बात छेड़ना विवाद को न्योता देता है। मुद्दा सही होता है, तरीका गलत।
- स्पष्ट लक्ष्य ना होना: जब कपल के साझा लक्ष्य तय नहीं होते- जैसे घर, यात्रा, बच्चों की पढ़ाई- तो हर खर्च फालतू लगता है और बहस बढ़ती है।
कैसे डील करें? (प्रैक्टिकल टिप्स)
- 'हम बनाम समस्या’ वाला नजरिया अपनाएं: पैसा दुश्मन नहीं है। एक-दूसरे को नहीं, समस्या को साथ मिलकर हल करें।
- सही समय चुनें: शांत माहौल, बिना जल्दबाजी- पैसों की बात के लिए तय समय रखें। अचानक चर्चा से बचें।
- भावनाओं को नाम दें: 'मुझे डर लगता है' या 'मैं असुरक्षित महसूस करता/करती हूं' — ऐसे वाक्य आरोप से बचाते हैं।
- पारदर्शिता रखें: आय, खर्च, कर्ज - सब कुछ साफ रखें। छुपाव भरोसा तोड़ता है और झगड़ा बढ़ाता है।
- साझा लक्ष्य लिखें: शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स तय करें। जब लक्ष्य दिखता है, तो समझौता आसान होता है।
- बजट को सजा ना बनाएं: बजट अनुशासन है, पाबंदी नहीं। इसमें ‘फन मनी’ भी रखें ताकि घुटन ना हो।
- जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लें: फाइनेंशियल प्लानर या कपल काउंसलर तटस्थ सलाह देकर बातचीत को सही दिशा दे सकते हैं।
रिलेशनशिप टिप: पैसों पर लड़ाई दरअसल पैसों की नहीं, भावनाओं की होती है। जब बातचीत सम्मान, सहानुभूति और स्पष्टता के साथ होती है, तो वही चर्चा रिश्ते को मजबूत बना सकती है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
