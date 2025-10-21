टेंशन का सीजन या सेलिब्रेशन का? फेस्टिव टाइम में क्यों बढ़ जाता है कपल्स के बीच स्ट्रेस?
संक्षेप: त्योहार उत्साह और मिलन का प्रतीक होते हैं लेकिन कुछ कारणों के चलते कपल्स के बीच टेंशन या मतभेद हो जाते हैं। इसे फेस्टिव स्ट्रेस कहा जा सकता है लेकिन ऐसा क्यों होता है, यहां जानें।
त्योहारों का मौसम खुशियों, मिलन और उत्साह का प्रतीक होता है। लेकिन यही समय कई बार कपल्स के बीच तनाव और अनबन की वजह भी बन जाता है। 'फेस्टिव स्ट्रेस' एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आज के समय में तेजी से उभर रहा है। घर की साफ-सफाई, खर्चों का बढ़ना, रिश्तेदारों की अपेक्षाएं, गिफ्टिंग प्रेशर और सोशल मीडिया पर दिखने वाली ‘परफेक्ट फैमिली’ की तस्वीरें – ये सब मानसिक दबाव बढ़ाने का काम करती हैं। जब कपल्स मिलकर इस तनाव को सही तरह से हैंडल नहीं कर पाते तो झगड़े, गलतफहमियां और दूरी बढ़ने लगती हैं। सवाल ये है कि क्या त्योहारों के बीच सच में कपल्स के बीच झगड़े बढ़ जाते हैं या यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक असर है? आइए जानते हैं इस विषय को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं।
- काम का बोझ और थकान: त्योहारों से पहले की तैयारियां, सफाई और सजावट कई बार थकावट और चिड़चिड़ेपन का कारण बनती हैं। जब पार्टनर्स एक-दूसरे की मदद नहीं करते तो मनमुटाव होना स्वाभाविक है।
2. खर्चों को लेकर मतभेद: शॉपिंग, गिफ्ट्स और डेकोरेशन में अधिक खर्च होने से आर्थिक दबाव बढ़ता है। एक पार्टनर बचत चाहता है तो दूसरा खर्च करना, यही असहमति तनाव का कारण बनती है।
3. रिश्तेदारों और सामाजिक दबाव: ‘क्या पहनना है’, ‘कहां जाना है’, ‘किससे मिलना है’ जैसे निर्णय कई बार झगड़े का रूप ले लेते हैं। बाहरी अपेक्षाएं रिश्ते में दबाव बढ़ा देती हैं।
4. समय की कमी: त्योहारों के दौरान पार्टनर्स एक-दूसरे के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल पाते। इससे भावनात्मक दूरी और शिकायतें बढ़ जाती हैं।
5. ‘परफेक्ट त्योहार’ की चाह: सोशल मीडिया पर दिखने वाले परफेक्ट फेस्टिव मोमेंट्स कपल्स पर अवास्तविक दबाव डालते हैं। जब वास्तविकता वैसी नहीं होती तो निराशा और झगड़ा बढ़ जाता है।
कैसे बचें फेस्टिव स्ट्रेस से?
- जिम्मेदारियां और काम मिल-बांटकर करें।
- बजट पहले से तय करें और एक-दूसरे की राय का सम्मान करें।
- समय निकालकर साथ में छोटी-छोटी खुशियां मनाएं।
- दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी वास्तविकता को स्वीकारें और जरूरत हो तो कुछ कामों को ‘ना’ कहना सीखें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
