टेंशन का सीजन या सेलिब्रेशन का? फेस्टिव टाइम में क्यों बढ़ जाता है कपल्स के बीच स्ट्रेस?

त्योहारों का मौसम खुशियों, मिलन और उत्साह का प्रतीक होता है। लेकिन यही समय कई बार कपल्स के बीच तनाव और अनबन की वजह भी बन जाता है। 'फेस्टिव स्ट्रेस' एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आज के समय में तेजी से उभर रहा है। घर की साफ-सफाई, खर्चों का बढ़ना, रिश्तेदारों की अपेक्षाएं, गिफ्टिंग प्रेशर और सोशल मीडिया पर दिखने वाली ‘परफेक्ट फैमिली’ की तस्वीरें – ये सब मानसिक दबाव बढ़ाने का काम करती हैं। जब कपल्स मिलकर इस तनाव को सही तरह से हैंडल नहीं कर पाते तो झगड़े, गलतफहमियां और दूरी बढ़ने लगती हैं। सवाल ये है कि क्या त्योहारों के बीच सच में कपल्स के बीच झगड़े बढ़ जाते हैं या यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक असर है? आइए जानते हैं इस विषय को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं।