रिश्ते में होते हुए भी किसी दूसरे की तरफ आकर्षित होना क्या नॉर्मल है? जानें कैसे डील करें

प्यार और रिश्ते इंसान की जिंदगी का बेहद खास हिस्सा होते हैं। जब हम किसी रिश्ते में कमिटेड होते हैं, तो यह जरूरी नहीं कि हमारी नजर या दिल कभी किसी और की तरफ ना जाए। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें कोई इंसान अपनी पर्सनैलिटी, स्वभाव या बात करने के तरीके से अच्छा लगने लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे अपने रिश्ते की अहमियत कम हो गई है। असल में, इंसान का मन और आकर्षण बहुत ही स्वाभाविक भावनाएँ हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता। लेकिन यह समझना जरूरी है कि इन भावनाओं को संभालने का सही तरीका क्या है और यह हमारे रिश्ते को किस तरह प्रभावित कर सकता है।

अट्रैक्शन एक नेचुरल इमोशन है कमिटेड होने के बावजूद किसी और की तरफ अट्रैक्ट होना पूरी तरह से नॉर्मल है। इंसान का दिल-दिमाग नएपन और बदलाव की तरफ आकर्षित होता है। यह आकर्षण अक्सर कुछ समय के लिए होता है और गहराई में जाने पर खत्म भी हो जाता है। इसलिए इसे गलत या अपराध जैसा मानने के बजाय इसे एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर समझना चाहिए।

अट्रैक्शन और प्यार में है काफी फर्क किसी की तरफ अट्रैक्ट होना और किसी से प्यार होना, दोनों में जमीन-आसमान का अंतर है। अट्रैक्शन अक्सर बाहरी रूप, आदतों या बातचीत के तरीके से होता है, जबकि प्यार गहरी समझ, भरोसे और साथ पर टिकता है। अगर आप अपने रिश्ते में खुश हैं और भरोसा मजबूत है, तो किसी की तरफ हल्का-सा अट्रैक्शन आपके रिश्ते को नुकसान नहीं पहुँचा सकता।

रिश्ते की अहमियत को समझें कमिटेड होने का मतलब है कि आपने अपने पार्टनर के साथ भरोसे और वफादारी का वादा किया है। ऐसे में अगर किसी और की तरफ अट्रैक्शन महसूस हो, तो उसे सिर्फ एक हल्की-सी भावना मानकर जाने दें। अपने कमिटेड रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अपने पार्टनर के साथ कन्वर्सेशन बनाए रखना और उनकी अहमियत को याद रखना सबसे जरूरी है।