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Father's Day Gift Ideas: फादर्स डे पर पापा को गिफ्ट करें ये 5 खास चीजें, दिल से होंगे खुश

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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Father's Day Gift Ideas 2026:  फादर्स डे पर पापा के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेने का सोच रहे हैं, तो हम आपको कुछ सजेशन देने जा रहे हैं। इन गिफ्ट्स से पापा खुश हो जाएंगे।

Father's Day Gift Ideas: फादर्स डे पर पापा को गिफ्ट करें ये 5 खास चीजें, दिल से होंगे खुश

Father's Day Gift Ideas 2026: वैसे तो पिता का हर दिन होता है, जब हमें उनके एफर्ट्स की तारीफ करनी चाहिए और काम की सराहना। लेकिन फादर्स डे का दिन खासतौर पर पिता के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। हर कोई अपने पापा की पसंद का तोहफा लेता है, उन्हें बाहर खाना खिलाने ले जाता है या फिर कोई मूवी दिखाता है। अगर आप फादर्स डे पर पापा को कहीं बाहर लेकर नहीं जा पा रहे या फिर उनसे दूर हैं, तो कुछ स्पेशल गिफ्ट्स लेकर भेज सकते हैं। पापा लोग सभी के लिए करते हैं लेकिन खुद को भूल जाते हैं, तो इस फादर्स डे आप उनके लिए 5 खास गिफ्ट्स जरूर ले सकते हैं। इन तोहफों को देखकर उन्हें खुशी होगी।

1- स्मार्च वॉच

Smart Watch

पापा के लिए एक अच्छी क्वालिटी की स्मार्टवॉच गिफ्ट कर सकते हैं, जिससे वे अपने स्टेप्स, हार्ट रेट और हेल्थ ट्रैक कर सकें। ऐसी स्मार्टवॉच चुनें जिसमें फोन कॉल और नोटिफिकेशन भी आसानी से दिखाई दें।

2- हेल्थ चेकअप

हेल्थ चेकअप

अगर आप पापा को कोई सामान्य गिफ्ट नहीं देना चाहते, तो इस बार उनके लिए एक हेल्थ चेकअप शेड्यूल करना भी बहुत अच्छा और सोच-समझकर दिया गया गिफ्ट हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चों के कहने पर पापा से बोला जाता है कि चलिए हेल्थ चेकअप करवा लेते हैं, तो वे हंसकर टाल देते हैं और कहते हैं, मैं बिल्कुल फिट हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर इसे किसी खास मौके, जैसे फादर्स डे या उनके जन्मदिन पर प्यार से प्लान किया जाए, तो कई बार वे मान भी जाते हैं।

3- क्या पसंद है

फादर्स डे

आपके पापा की पसंद-नापसंद को मम्मी अच्छे से जानती होंगी, तो उनकी मदद लें। उन्हें घड़ी, वॉलेट, किताबें या जो भी सामान पसंद हो, वह भी गिफ्ट में दे सकते हैं। पापा लोगों को अपनी पसंद के गैजेट्स या फिर आइटम्स काफी पसंद आते हैं।

4- आरामदायक कुर्ता सेट्स

अगर पापा घर पर कुर्ता पहनना पसंद करते हैं या शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनते हैं, तो आप उनके लिए आरामदायक कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं। पापा लोगों को अक्सर ऐसे कपड़े पसंद आते हैं जो हल्के, आरामदायक और रोज पहनने में आसान हों। आप उनकी पसंद और स्टाइल के हिसाब से किसी अच्छे ब्रांड का कुर्ता, कॉटन टी-शर्ट या आरामदायक होमवियर चुनकर गिफ्ट दें। यह एक उपयोगी और सोच-समझकर दिया गया गिफ्ट लगेगा।

5- मोबाइल या कार्ड होल्डर

फादर्स डे

पापा को आप मोबाइल होल्डर या कार्ड होल्डर गिफ्ट कर सकते हैं, जिससे बाहर जाते समय उनका मोबाइल और कार्ड सुरक्षित रहें। अगर उनका मोबाइल अक्सर गिर जाता है, तो यह एक उपयोगी और काम आने वाला गिफ्ट हो सकता है।

ये भी पढ़ें:फादर्स डे पर बयां करें अपना प्यार, पापा को भेजें ये 5 दिल छू लेने वाली कविताएं
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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