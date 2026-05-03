Shayari in Hindi: मां पर लिखी खूबसूरत शायरियां, पढ़ते ही हो जाएंगी इमोशनल
Shayari in Hindi: मदर्स डे करीब है लेकिन मां को स्पेशल फील कराना है तो उन्हें ये इमोशन से भरी खूबसूरत शायरी भेजकर अपने फीलिंग्स को शेयर करें। यहां से चुनें हार्ट टचिंग इमोशनल 16 शायरी।
मां एक खूबसूरत एहसास है, जो बच्चे किसी की सलामती के लिए साए की तरह साथ होता है। बचपन में भले ही मां की उस ममता वाली फीलिंग को ना समझते हों लेकिन बड़े होने के साथ समझ आता है कि मां क्या होती है। मां से दूर हैं तो जरा इन खूबसूरत शायरियों को भेजकर उन्हें मदर्स डे से पहले ही स्पेशल फील कराएं। नोट कर लें ये इमोशनल शायरी।
1- कुछ इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है,
मां बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है।
2- ऐ अंधेरे देख मुंह तेरा काला हो गया
मां ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया
3- पहाड़ों जैसे सदमे झेलती है उम्र भर लेकिन,
एक औलाद की तकलीफ से मां टूट जाती है।
4- मां तो जन्नत का फूल है,
प्यार करना उसका उसूल है
दुनिया की मोहब्बत फिजूल है
मां ही हर दुआ कबूल है
5- मां को नाराज करना इंसान तेरी भूल है
मां के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है।
6- ये कैसा कर्ज है जिसे मैं अदा कर ही नहीं सकता
मैं जब तक घर ना जाऊं मां सजदे में रहती है।
7- तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे ऐ फलक
मुझको मेरी मां की मैली ओढ़नी अच्छी लगी।
8- अपनी मां को कभी ना देखूं तो चैन नहीं आता है
दिन ना जाने क्यूं मां का नाम लेते ही बहल जाता है।
9-तेरे ही आंचल में निकला बचपन
तुझसे ही तो जुड़ी हर धड़कन
कहने को तो मां सब कहते पर मेरे लिए तू है तू भगवन
10- मां तेरे दूध का हक है मुझसे अदा क्या होगा
तू है नाराज तो खुश मुझसे खुदा क्या होगा।
11- मांगने पर जहां पूरी हर मन्नत होती है
मां के पैरों में ही तो जन्नत होती है।
12- हाथ जलाकर रोटी बनाती है मां
और नादान बच्चे सब्जियों पर रूठ जाते हैं।
13- तेरे ही आंचल में निकला बचपन,
तुझसे ही तो जुड़ी हर धड़कन,
कहने को तो मां सब कहते हैं,
पर मेरे लिए तू है भगवान
14- मुझे मालूम है मां की दुआएं साथ चलती हैं,
सफर की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है।
15- बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने वो सब जान जाती है,
हां वो मां ही होती है जो बिन अल्फ़ाज़ आपकी सूरत पहचान जाती है।
16- मैं अपने छोटे मुख से कैसे करूँ तेरा गुणगान,
मां तेरी ममता के आगे फीका-सा लगता भगवान।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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