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Eid Ul Fitr 2026 Wishes: चांद की चांदनी से रोशन हो आपका जीवन, 85+ मैसेज से दें अपनों को ईद की मुबारकबाद

Mar 18, 2026 06:01 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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Eid Ul Fitr 2026: ईद 20 या 21 मार्च को मनाई जाएगी। ईद का त्योहार इस्लाम धर्म के लिए बेहद खास होता है। इस खास त्योहार पर आप अपनों को खूबसूरत मैसेज के साथ ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं। हम आपके साथ कुछ चुनिंदा संदेश शेयर कर रहे हैं। 

Eid Ul Fitr 2026 Wishes: चांद की चांदनी से रोशन हो आपका जीवन, 85+ मैसेज से दें अपनों को ईद की मुबारकबाद

ईद‑उल‑फितर इस्लाम धर्म के सबसे अहम त्योहारों में से एक है। इस साल ईद का त्योहार 20 या 21 मार्च को मनाया जाएगा, रमजान के खत्म होने के बाद ईद की तारीख शव्वाल महीने का चांद दिखने पर तय होती है लेकिन सभी लोग ईद की तैयारियों में जुट चुके हैं और जश्न मनाने की तैयारी हो चुकी है। ईद के मौके पर लोग एक दूसरे के घर मिठाई लेकर जाते हैं और पुराने गिले-शिकवे मिटाकर गले मिलते हैं। ईद के खास मौके पर अगर आप अपनों के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उन्हें मुबारकबाद मैसेज के जरिए भेज दें। हम यहां कुछ चुनिंदा मैसेज शेयर कर रहे हैं, आप उन्हें भेजकर अपने परिवारजनों, दोस्तों, बेगम को ईद की बधाई दें।

ईद मुबारक 2026: 85+ शुभकामना संदेश

दिल से निकले ईद संदेश

1) ईद का चांद आपकी जिंदगी में नई रोशनी लेकर आए, ईद मुबारक।

2) अल्लाह आपकी हर दुआ को कबूल करे और आपको खुशियों से भर दे।

3) इस ईद पर आपके घर में सुख और समृद्धि का वास हो।

4) आपके जीवन में हर दिन नई उम्मीद लेकर आए।

5) ईद आपके लिए ढेर सारी खुशियां और सफलता लेकर आए।

6) अल्लाह की रहमत हमेशा आप पर बनी रहे।

7) आपके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी न पड़े।

8) आपका हर दिन खुशहाल और रोशन हो।

9) जिंदगी में हमेशा बरकत बनी रहे।

10) दिल से आपको ईद की ढेरों शुभकामनाएं।

दोस्तों के लिए ईद संदेश

11) दोस्ती हमेशा ऐसे ही मजबूत बनी रहे, ईद मुबारक।

12) तेरे साथ हर त्योहार खास लगता है।

13) दोस्त, तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाए।

14) this ईद पर मिलना जरूर, जश्न अधूरा है।

15) हमारी दोस्ती यूं ही हमेशा कायम रहे।

16) तेरे साथ बिताए पल हमेशा यादगार रहें।

17) अल्लाह तुझे हर खुशी और कामयाबी दे।

18) तेरे बिना ईद का मजा अधूरा है।

19) दोस्ती में मिठास हमेशा बनी रहे।

20) ईद की ढेर सारी बधाई मेरे प्यारे दोस्त।

परिवार के लिए ईद शुभकामनाएं

21) परिवार के साथ मनाई गई ईद सबसे खास होती है।

22) आपके घर में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहे।

23) माता-पिता की दुआओं से जीवन रोशन बना रहे।

24) इस ईद पर अपनों के साथ समय जरूर बिताएं।

25) अल्लाह आपके पूरे परिवार को सलामत रखे।

26) आपके घर में हमेशा सुख-शांति बनी रहे।

27) परिवार ही सबसे बड़ी ताकत होता है।

28) हर दिन खुशियों से भरा रहे।

29) रिश्तों में प्यार और अपनापन बना रहे।

30) ईद मुबारक मेरे पूरे परिवार को।

प्यार भरे ईद संदेश

31) तेरे साथ हर ईद खास बन जाती है।

32) तू साथ हो तो हर दिन त्योहार जैसा लगता है।

33) इस ईद पर बस तेरा ही इंतजार है।

34) तेरी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी खुशी है।

35) इस खास दिन पर तुझे दिल से याद कर रहा हूं।

36) तेरे बिना ईद अधूरी लगती है।

37) मेरी हर खुशी में तू शामिल है।

38) ईद मुबारक मेरे दिल के करीब।

39) तू मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह है।

40) हर ईद तेरे साथ मनाने की ख्वाहिश है।

मजेदार ईद संदेश

41) ईद पर इतना मत खाओ कि पहचान में न आओ।

42) सेवइयों का स्वाद और छुट्टी का मजा ही अलग है।

43) ईद का मतलब है खाना और आराम करना।

44) मिठाई खाते समय डाइट को भूल जाओ।

45) आज के दिन कैलोरी गिनना मना है।

46) बस खाओ, पियो और खुश रहो।

47) ईद का असली मजा खाने में है।

48) आज काम नहीं, सिर्फ आराम है।

49) सेवइयां और खुशी दोनों जरूरी हैं।

50) ईद का दिन है, बस एन्जॉय करो।

औपचारिक ईद संदेश

51) आपको और आपके परिवार को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं।

52) ईद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए।

53) इस पावन अवसर पर आपको ढेरों बधाई।

54) आपके कार्यक्षेत्र में निरंतर प्रगति हो।

55) यह त्योहार आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए।

56) सफलता हमेशा आपके साथ रहे।

57) आपके सभी प्रयास सफल हों।

58) आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।

59) ईद के इस अवसर पर मंगलकामनाएं।

60) आपके जीवन में खुशियों की कोई कमी न हो।

छोटे संदेश

61) ईद मुबारक

62) खुशहाल ईद की शुभकामनाएं

63) आपके लिए खुशियों भरी ईद

64) प्रेम और शांति का त्योहार

65) ईद की ढेरों बधाई

66) हमेशा खुश रहें

67) यह ईद शुभ हो

68) खुशियां बांटें

69) मुस्कुराते रहें

70) ईद का जश्न मनाएं

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खास संदेश

71) ईद सिर्फ त्योहार नहीं, एक खूबसूरत एहसास है।

72) यह दिन दिलों को जोड़ने का अवसर है।

73) मोहब्बत और भाईचारे का प्रतीक है ईद।

74) इस दिन सभी गिले-शिकवे भूल जाएं।

75) नई शुरुआत का संदेश देती है ईद।

76) खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।

77) रिश्तों को और मजबूत बनाएं।

78) एक-दूसरे के करीब आएं।

79) अपनों को अपनी दुआओं में शामिल करें।

80) यही ईद की असली खुशी है।

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अतिरिक्त संदेश

81) आपकी हर सुबह खुशियों से भरी हो।

82) आपकी हर शाम सुकून भरी हो।

83) हर दिन ईद जैसा महसूस हो।

84) आपके जीवन में खुशियां बनी रहें।

85) अल्लाह आप पर अपनी रहमत बनाए रखे।

86) आपके दिल में हमेशा शांति बनी रहे।

87) आपके सपने साकार हों।

88) आपकी जिंदगी खुशहाल बनी रहे।

89) यह ईद आपके लिए नई खुशियां लाए।

90) आप हमेशा मुस्कुराते रहें।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

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परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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