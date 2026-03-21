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Eid Mubarak 2026: 'हर ख्वाहिश हो मंजूर-ए-खुदा...' ईद के मौके पर अपनों दें मुबारकबाद

Mar 21, 2026 07:45 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Eid Mubarak 2026: ईद के मुबारक मौके पर अपनों को, दोस्तों, रिश्तेदारों को और करीबियों को भेजनी है शुभकामनाएं तो यहां से चुनें बेहतरीन और प्यारभरी शायरियां। व्हाट्सएप पर लगाना है स्टेटस तो इन शायरियों को टेक्सट में लिख कर लें सबको इंप्रेस।

Eid Mubarak 2026: 'हर ख्वाहिश हो मंजूर-ए-खुदा...' ईद के मौके पर अपनों दें मुबारकबाद

ईद का त्योहार खुशियां और बरकत लेकर आता है। रमजान के पाक महीने के आखिर दिन चांद के दीदार के साथ ईद का त्योहार मनाया जाता है। तरह-तरह के पकवान और सेंवईयों के साथ सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। ईद के मौके पर आप भी अपने दोस्तो, करीबियों और रिश्तेदारों को मुबारकबाद भेजें या सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएं। ईद मुबारक के लिए बेहतरीन शायरियां यहां से चुनें।

Eid Mubarak 2026

  • आगाज ईद है अंजाम ईद है,

सच्चाई पे चलो तो हर गम ईद है,

जिसने भी रखे रोजे, उन सब के लिए

अल्लाह की तरफ से इनाम ईद है ।

ईद मुबारक

  • रमजान के पाक महीने के बाद मीठी ईद का त्योहार आया है,

खुशियां अपने साथ लाया है,

अल्लाह ने दुनिया को महकाया है,

देखो फिर से ईद-उल-फितर का त्योहार आया है.

आपको और आपके परिवार को ईद की बधाई

  • तमन्ना आपकी सब पूरी हो जाए,

हो आपका मुकद्दर इतना रोशन की

आमीन कहने से पहले ही आपकी

हर दुआ कबूल हो जाए।

ईद मुबारक

  • मुबारक मौका अल्लाह ने अतह फरमाया,

एक बार फिर बंदगी की राह पे चलाया,

अदा करना अपना फर्ज तुम खुदा के लिए,

खुशी से भरी ईद-अल-फितर आपके लिए.

ईद मुबारक

ये भी पढ़ें:‘ईद की मिठास और खुशियों का पैगाम’ दोस्तों-करीबियों को भेजें ईद की मुबारकबाद
  • ईद लेकर आती है ढेर सारी खुशियां,

ईद मिटा देता है इंसान में दूरिया,

ईद है खुदा का एक नया तबरोक,

इसलिए कहते हैं सब ईद मुबारक..

  • चुपके से चांद की रोशनी छू जाए आपको

धीरे से ये हवा कुछ कह जाए आपको

दिल से जो चाहते हो मांग लो खुदा से

हम दुआ करते हैं वो मिल जाये आपको।

ईद मुबारक

  • आओ गले मिलें कि आज ईद का दिन है,

मुसर्रतों मुस्कुराहटों दीद का दिन है,

गिले भुलाएं दिलों को साफ अब कर लें,

रंजिशों को मिटाएं के सात-ए-सईद का दिन है.

ईद-उल-फितर 2026 की मुबारकबाद

  • जिंदगी का हर पल खुशियों से कम न हो,

आपका हर दिन ईद के दिन से कम न हो,

ऐसा ईद का दिन आपको हमेशा नसीब हो

जिसमें कोई दुख कोई गम न हो।

ईद मुबारक

  • हर ख्वाहिश हो मंजूर-ए-खुदा,

मिले हर कदम पर रजा-ए-खुदा

फना हो लब्ज-ए-गम यही है दुआ,

बरसती रहे सदा रहमत-ए-खुदा

ईद मुबारक 2026

  • तमन्ना आपकी सारी पूरी हो जाए,

हो आपका मुकद्दर इतना रोशन की,

आमीन कहने से पहले ही आपकी सारी दुआ कबूल हो जाए.

ईद-उल-फितर 2026 की मुबारकबाद

  • रात को नया चांद मुबारक,

चांद को चांदनी मुबारक,

फलक को सितारे मुबारक,

सितारों को बुलन्दी मुबारक,

और आपको ईद मुबारक।

ईद मुबारक

  • ईद लेकर आती है ढेर सारी खुशियां

ईद मिटा देती है इंसानों में दूरियां।

ईद मुबारक

  • जिंदगी का हर पल खुशियों से कम न हो आप का हर दिन ईद से कम न हो ऐसा ईद का दिन आपको हमेशा नसीब हो जिसमें कोई दुख और गम न हो

ये भी पढ़ें:'ईद मुबारक' बोलने को यहां से चुनें टॉप 20 बेहतरीन शायरी मैसेज

Happy Eid-ul-Fitr 2026

  • गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है

सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है

मुबारक हो आपको ईद का त्योहार

हमने आपको ये पैगाम भेजा है।

Happy Eid-ul-Fitr 2026

  • ईद लेकर आती है ढेर सारी खुशियां,

ईद मिटा देती है इंसानों में दूरियां,

ईद है खुदा का एक नायाम तबारोक,

इसीलिए कहते हैं ईद मुबारक

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

शॉर्ट बायो


अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

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