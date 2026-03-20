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Eid Mubarak Wishes 2026: 'दिन ईद का मुबारक हो..'अपनों और दोस्तों को दें ईद की मुबारकबाद

Mar 20, 2026 07:29 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Eid Mubarak Wishes 2026: ईद के मुबारक मौके पर अपनों के बीच खुशियां फैलानी है और मीठी ईद का आनंद उठाना है तो दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने करीबियों को भेज दें ईद की प्यार भरी मुबारकबाद। यहां से चुनें दिल से मुबारकबाद देने वाले मैसेज।

Eid Mubarak Wishes 2026: 'दिन ईद का मुबारक हो..'अपनों और दोस्तों को दें ईद की मुबारकबाद

खुशियां मनाने और बांटने का दिन आ गया। माह-ए-रमजान के पूरा होने का दिन आ गया है। 21 मार्च को भारत में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इस पाक दिन पर उपवास करना मना है। ये शुभ दिन आनंद लेने और देने का दिन है। ईद के मौके पर अपनों, दोस्तों और करीबियों को मुबारकबाद देनी है तो इन शायरियों की मदद लें और भेज दें ईद मुबारक की प्यारभरी विशेज।

Eid Mubarak Wishes 2026

1) दोस्ती के नाम से ईद का पैगाम आया है,

खुशियों का हर रंग तुम्हारे लिए लाया है।

ईद मुबारक

2) दोस्ती की मिठास में ईद की मिठाई मिल जाए,

मुस्कान और प्यार की सौगात तुम्हें मिल जाए।

ईद मुबारक

3) चांद की रौशनी में दोस्ती का प्यार हो,

ईद का हर पल तुम्हारे लिए खुशियों से भरपूर हो।

ईद मुबारक

4) तेरे बिना ईद अधूरी लगती है,

दोस्त, तेरी हंसी मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है।

ईद मुबारक

5) ईद के दिन मिलकर करें जश्न,

दोस्ती के रंगों में हो खुशियों का संजोग।

ईद मुबारक

6) दोस्ती का हर पल यादगार बन जाए,

हंसी और प्यार का मेल हमेशा बना रहे।

ईद मुबारक

7) चांद और सितारे गवाह बन जाएं,

मेरी दुआ और प्यार तुम्हारे दिल में बस जाए।

ईद मुबारक

8) अल्लाह की रहमत से जीवन सदा रोशन हो,

ईद का चांद आपके लिए खुशियां लाए।

ईद मुबारक

9) रब की रहमत हमेशा आपके साथ रहे,

हर कदम पर अल्लाह का प्यार नजर आए।

ईद मुबारक

ये भी पढ़ें:‘ईद की मिठास और खुशियों का पैगाम’ दोस्तों-करीबियों को भेजें ईद की मुबारकबाद

10) हर गम और दुख अल्लाह दूर करे,

जीवन में हर दिन उजाला और सुख लाए।

ईद मुबारक

11) ईद के दिन अल्लाह की दुआ स्वीकार हो,

रिश्तों में प्यार और अपनापन हमेशा रहे।

ईद मुबारक

12) नमाज और ईमान से जीवन खुशहाल हो,

दुआओं की मिठास हमेशा साथ हो।

ईद मुबारक

13) अल्लाह के आशीर्वाद से हर मनोकामना पूरी हो,

ईद आपके जीवन में खुशियां लाए।

ईद मुबारक

14) हर दिल में रब का प्यार और सुकून रहे,

जीवन में हमेशा खुशी का रंग बहे।

ईद मुबारक

15) ईद का त्योहार आपके लिए दुआ लाए,

हर दिन आपके घर में बरकत बिखेरे।

ईद मुबारक

16) अल्लाह की रहमत चाहिए

खुशियां अनगिनत लाई है,

कयामत ने बात दोहराई है,

देखो फिर से ईद आई है।

ईद मुबारक

17) सुहानी धूप बरसात के बाद

थोड़ी सी हंसी उसकी बात के बाद,

उसी तरह हो मुबारक आप को,

ये ईद रमजान के बाद।

18) सोचा किसी अपने से बात करूं

अपने किसी करीबी को याद करूं,

किया जो फैसला ईद मुबारक कहने का,

दिल ने कहां क्यों ना आपसे शुरुआत करूं।

ईद मुबारक

19) चुपके से चांद की रोशनी छू जायेगी आपको

धीरे से ये हवा कुछ कह जाएगा आपको

दिल से जो चाहता हो मांग लो खुदा से,

हम दुआ करते हैं वो सारी खुशियां मिल जाएंगी आपको

ईद मुबारक

20) जो लोग गुजरते हैं मुसलसल राह-ए-दिल से,

दिन ईद का मुबारक हो उनको तहेदिल से

ईद मुबारक

Aparajita

लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो


अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

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