Durga Ashtami 2026 Wishes: मम्मी-पापा, सास-ससुर को भेजें मां महागौरी के 15 चुनिंदा संदेश, कहें- हैप्पी नवरात्रि
Durga Ashtami 2026 Wishes: नवरात्रि पूजा की अष्टमी सबसे ज्यादा खास मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि के आठवें दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की विधि-विधान से पूजा की जाती है। इस खास दिन पर आप प्रियजनों को कुछ संदेशों के जरिए शुभकामनाएं दे सकते हैं।
Durga Ashtami 2026 Wishes: नवरात्रि पूजा की अष्टमी सबसे ज्यादा खास मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि के आठवें दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की विधि-विधान से पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन लोग व्रत करते हुए हवन करते हैं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। अष्टमी के व्रत के बाद लोग देवी का रूप मानते हुए कन्याओं को भोजन भी कराया जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन अपने से बड़े-बुजुर्गों को शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद लिया जाता है। आप भी सोशल मीडिया या फिर अपने से बड़े जैसे माता-पिता, सास-ससुर को नवरात्रि अष्टमी की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो कुछ चुनिंदा संदेश लिखकर भेज दें। इन संदेशों के जरिए मां महागौरी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा।
दुर्गा अष्टमी के लिए 15 बेस्ट शुभकामना संदेश-
1- मां दुर्गा आपके जीवन को खुशियों के अनगिनत आशीर्वादों से प्रकाशित करें। नवरात्रि की शुभकामनाएं।
2- हे नवरात्रि आपके लिए आनंद और सभी प्रकार के आशीर्वाद लेकर आए। आपको एक अत्यंत समृद्ध और आनंदमय नवरात्रि की शुभकामनाएं।
3- मुझे आशा है कि यह नवरात्रि आपको आपके जीवन की सभी कठिनाइयों और समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करेगी और आपको विजेता के रूप में उभरने में मदद करेगी। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
4- मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह नवरात्रि आप पर शांति, शक्ति, संयम, सम्मान, सरलता, सफलता, समृद्धि, संस्कार और स्वास्थ्य की वर्षा करे। नवरात्रि की शुभकामनाएं!
5- नवरात्रि के प्रत्येक दिन को निरंतर बढ़ते उत्साह के साथ मनाएं और धार्मिक कार्यों में संलग्न हों, और आने वाले वर्ष में ईश्वर आप पर कृपा करेंगे।
6- मां दुर्गा हमें चुनौतियों का विनम्रता से सामना करना सिखाती हैं, क्योंकि वे हमें और अधिक मजबूत और बुद्धिमान बनाती हैं। जय माता दी!
7- नवरात्रि का प्रत्येक दिन अपार उत्साह और उत्साह से भरा हो... जीवन और अनुष्ठानों का उत्सव हो... आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
8- आपके जीवन का हर दिन मां दुर्गा की कृपा से परिपूर्ण हो। उनकी भक्ति और उपस्थिति में आपको सुख और शांति मिले। 2026 की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
9- मां दुर्गा की ज्योति से रोशन हो हर दिशा, भक्ति के रंग से महके जीवन की हर निशा। खुशियों से भर जाए आपका हर एक पल, नवरात्रि की शुभकामनाएं हों आपके संग संबल।
10- भक्ति के दीप जलें, प्रेम का हो उजियारा, मां अम्बे का आशीष रहे सदा तुम्हारा। संकट हरें, भाग्य चमकाएँ, नवरात्रि की शुभकामनाएं जीवन महकाएं।
11- शक्ति का पर्व है, विश्वास की डोर है, नवरात्रि हर दिल में भक्ति का शोर है। मां के आशीष से चमके भाग्य सितारे, आपको शुभकामनाएं नवरात्रि के प्यारे।
12- हर कदम पर हो सफलता का उजाला, मां दुर्गा बनाए जीवन निराला। सुख, शांति और समृद्धि का उपहार मिले, नवरात्रि की शुभकामनाएं हर बार मिले।
13- ढोल-नगाड़ों की गूंज में बसी मां की महिमा, भक्ति से महक रहा हर कोना, हर दीमा। दूर हों सारे दुख और मिले नई राहें, नवरात्रि की शुभकामनाएं सजाएं खुशियों की चाहें।
14- आइए प्रार्थना करें कि इस नवरात्रि, मां दुर्गा आपको और आपके परिवार को अपने सभी नौ रूपों का आशीर्वाद प्रदान करें। नवरात्रि की शुभकामनाएं!
15- नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आपका जीवन खुशियों से भर जाए, नवरात्रि की शुभकामनाएं!
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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