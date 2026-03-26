Durga Ashtami 2026 Status: दुर्गा अष्टमी पर फोटो के नीचे लिखें वन लाइनर स्टेटस, सब हो जाएंगे इंप्रेस
Durga Ashtami 2026 Status: चैत्र नवरात्रि का आठवां दिन यानि महागौरी की पूजा-आराधना का दिन है। इस मौके पर अपनों को शुभकामनाएं भेजने के साथ ही व्हाट्स एप और सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाना है तो इन वन लाइन टेक्स्ट को मां दुर्गा की फोटो के नीचे लिखें।
चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन दुर्गा के नौ स्वरूपों में महागौरी की पूजा की जाती है। पूजा के साथ ही लोग हवन-पूजन के साथ कन्या पूजन भी करते हैं। दुर्गा अष्टमी के मौके पर लोगों को शुभकामना के मैसेज भेजने के साथ व्हाट्स एप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया अकाउंट पर स्टेटस लगाना है तो महागौरी की इमेज के साथ लिखें ये वन लाइनर स्टेटस। यहां पढ़ें टॉप 30 बेस्ट वन लाइनर मैसेज फॉर दुर्गा अष्टमी।
Durga Ashtami One Liner Status Text In Hindi
1) जख्म हजार होंगे तो भी चलेगा बस मेरी मां का हाथ सर पर चाहिए
2) मां दुर्गा हर दुःख हर लेती हैं।
3) Maa Durga Quotes: मां के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं लौटता।
4) मां की कृपा से पाप भी नष्ट हो जाते हैं।
5) Maa Durga Quotes: मां का नाम लेने से संकट दूर होते हैं।
6) मां का दरबार ही सबसे सच्चा तीर्थ है।
7) Maa Durga Quotes: मां दुर्गा की आराधना से मन में शांति और विश्वास आता है।
8) जब होती है माता की कृपा,
संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं,
अपनों की बात छोड़िए,
दुश्मन के सर भी झुक जाते हैं।
9) Maa Durga Quotes: मां का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है।
10) मां दुर्गा हमें सिखाती हैं कि अच्छाई हमेशा जीतती है।
11) मां की कृपा से सब कुछ संभव है।
12) मां की शक्ति हमें कठिनाइयों से लड़ना सिखाती है
13) मां दुर्गा बताती हैं कि स्त्री ही शक्ति है।
14) Durga Ashtami Status: मां की भक्ति से आत्मविश्वास बढ़ता है।
15) मां की कृपा से हर असंभव संभव हो जाता है।
16) न मातुः परदैवतम् ।। मां से बढकर कोई देव नहीं है।
17) मां की भक्ति जीवन में ऊर्जा लाती है।
18) Maa Durga Quotes: मां दुर्गा प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत हैं।
19) मां के आशीर्वाद से हर राह आसान हो जाती है।
20) Maa Durga Motivational Quotes: मां की शक्ति हमें सकारात्मक सोच देती है।
21) मां का आशीर्वाद ही सफलता का मार्ग है।
22) मां का आशीर्वाद ही असली शक्ति है।
23) मां की भक्ति से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है।
24) Maa Durga Quotes: मां दुर्गा शक्ति, प्रेम और भक्ति की प्रतिमूर्ति हैं।
25) मां के स्मरण से नकारात्मकता दूर होती है।
26) Maa Durga Quotes: मां की कृपा से हर बाधा आसान हो जाती है।
27) मां की शक्ति अनंत है।
28) Maa Durga Quotes: मां दुर्गा हर बंधन से मुक्त करती हैं।
29) मां के आशीर्वाद से हर कार्य सफल होता है।
30) Maa Durga Quotes: मां दुर्गा जीवन में संतुलन और शक्ति लाती हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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