Ashtami 2025 Wishes : 'कुमकुम भरे कदमों से'...नवरात्रि पर महागौरी के भक्तों को भेजें दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं

Navratri Durga Ashtami 2025 Wishes : इस शुभ अवसर पर अगर आप भी अपने दोस्तों, परिजनों तक मां का आशीष और प्यार पहुंचाना चाहते हैं तो भेजें नवरात्रि दुर्गाष्टमी के ये चुनिंदा भक्ति के रस में डूबे हुए मैसेज, कोट्स, शायरी और शुभकामना संदेश।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 06:12 AM
Ashtami 2025 Wishes : 'कुमकुम भरे कदमों से'...नवरात्रि पर महागौरी के भक्तों को भेजें दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं

Durga Ashtami Devotional Wishes : आज मां दुर्गा के भक्त नवरात्रि का आठवां दिन, जिसे दुर्गा अष्टमी 2025 के नाम से जाना जाता है, मना रहे है। इस खास दिन मां दु्र्गा के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा होती है। मां के भक्‍त पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ इस दिन मां की आराधना करके अपने परिवार के लिए सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। इस शुभ अवसर पर अगर आप भी अपने दोस्तों, परिजनों तक मां का आशीष और प्यार पहुंचाना चाहते हैं तो भेजें नवरात्रि दुर्गाष्टमी के ये चुनिंदा भक्ति के रस में डूबे हुए मैसेज, कोट्स, शायरी और शुभकामना संदेश।

नवरात्रि पर अपनों को भेंजें दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं ( Durga Ashtami ki Hardik Shubhkamnaye)

1- कुमकुम भरे कदमों से आए मां दुर्गा आपके द्वार,

सुख-समृद्धि मिले आपको अपार।

नवरात्रि के इस पावन पर्व पर

मां दुर्गा का आशीर्वाद मिले आपको हर बार।

नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

2- शेर पर सवार होकर, खुशियों का वरदान लेकर,

हर घर में विराजी अंबे मां, हम सबकी जगदंबे मां !

नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

3- मां के नौ रूपों की कृपा से आपका हर सपना पूरा हो।

Shardiya Navratri की हार्दिक बधाई!

4- मां दुर्गा आपके जीवन से हर अंधेरा हटाएं।

नवरात्रि की शुभकामनाएं!

5- सारा जहां है जिसकी शरण में

नमन है उस मां के चरण में,

हम हैं उस मां के चरणों की धूल

आओ मिलकर मां को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल.

दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं!

6- खुशियों से भर जाए आपका संसार,

महा अष्टमी का दिन हो शुभ और शानदार.

दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं!

7- श्वेत है रूप तेरा, मनभावन है तेरी मुस्कान,

अष्टमी पर दे दो माँ, सुख-समृद्धि का वरदान।

जीवन के हर कष्ट को तुम हरने वाली,

जय हो महागौरी, तू है मेरी शेरोंवाली

नवरात्रि अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

