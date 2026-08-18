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कंडोम, गोली या कुछ और... प्रेग्नेंसी से बचने का कौन सा तरीका है बेस्ट? डॉक्टर से जानें

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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गर्भनिरोध का कौन सा तरीका सबसे सेफ और इफेक्टिव है, ये अक्सर महिलाओं को कन्फ्यूज करता है। प्रेग्नेंसी से बचने के कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा; आइए गाइनेकोलॉजिस्ट से जानते हैं।

Best Contraceptive Method
प्रेग्नेंसी से बचने का कौन सा तरीका है बेस्ट

अगर बेबी प्लान नहीं करना है, तो सही गर्भनिरोधक तरीका चुनना बहुत जरूरी है। आजकल प्रेग्नेंसी रोकने के लिए कई तरीके मौजूद हैं, लेकिन हर तरीका हर कपल के लिए सही नहीं होता। कुछ लोग कंडोम का इस्तेमाल करते हैं, कुछ महिलाएं गर्भनिरोधक गोलियां लेती हैं, वहीं कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिन्हें लोग प्रेग्नेंसी रोकने का तरीका मान लेते हैं, लेकिन उन पर भरोसा करना सही नहीं है। यही वजह है कि कई कपल कंफ्यूज रहते हैं। डॉ. गरिमा सिंह के मुताबिक प्रेगनेंसी रोकने के लिए किसी भी तरीके को अपनाने से पहले उसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं डॉक्टर के मुताबिक प्रेगनेंसी रोकने के कौन-कौन से तरीके हैं और किस तरीके पर कितना भरोसा करना सही है।

कंडोम का इस्तेमाल

कंडोम प्रेग्नेंसी से बचने का सबसे पॉपुलर और आमतौर पर सबसे सेफ तरीका माना जाता है। हालांकि डॉ. गरिमा सिंह इसे 10 में से 6 रेट करती हैं। डॉक्टर कहती हैं कि कंडोम प्रेग्नेंसी के साथ-साथ यौन संक्रमण यानी एसटीआई (STI) से भी बचाव में मदद करता है। लेकिन इसे हर बार सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर कंडोम सही तरह से इस्तेमाल ना किया जाए, फट जाए या इंटीमेसी के दौरान निकल जाए, तो प्रेग्नेंसी का खतरा बना रह सकता है।

कॉपर-टी का इस्तेमाल कितना सुरक्षित?

कॉपर-टी यानी आईयूसीडी लंबे समय तक प्रेग्नेंसी से बचने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। डॉ. गरिमा सिंह ने इसे 8/10 की रेटिंग दी है। डॉक्टर कहती हैं कि अगर परिवार पूरा हो गया है या लंबे समय तक बच्चा नहीं चाहिए, तो इसके बारे में डॉक्टर से बात की जा सकती है। कॉपर-टी को डॉक्टर गर्भाशय में लगाते हैं, इसलिए इसे खुद से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

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गर्भनिरोधक गोलियां कितनी असरदार

गर्भनिरोधक गोलियां प्रेग्नेंसी रोकने में काफी असरदार हो सकती हैं। डॉ. गरिमा इन्हें 10 से में 7 की रेटिंग देती हैं। साथ ही डॉक्टर कहती हैं कि ये समझना भी जरूरी है कि हर महिला के लिए ये पिल्स सही नहीं होती हैं और कुछ महिलाओं में इनके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के गोलियां शुरू नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर आपकी सेहत और जरूरत को देखकर सही विकल्प बता सकते हैं।

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विदड्रॉल तरीका कितना सही

इस तरीके में पुरुष स्पर्म निकलने से पहले ही पेनिस (लिंग) को बाहर निकाल लेता है। डॉ. गरिमा सिंह के अनुसार इसे सिर्फ 2/10 की रेटिंग दी जा सकती है। इस तरीके में प्रेग्नेंसी का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए सिर्फ इसी पर निर्भर रहना सुरक्षित नहीं माना जाता। अगर प्रेग्नेंसी से बचना है तो इससे ज्यादा भरोसेमंद गर्भनिरोधक तरीके का इस्तेमाल करना बेहतर है।

इंटिमेसी के बाद पानी से धोना

इंटिमेसी के बाद पानी से अंदर या बाहर धोने से प्रेग्नेंसी नहीं रुकती। डॉ. गरिमा इसे जीरो रेटिंग देती हैं। इसे लेकर लोगों के बीच एक आम गलतफहमी है कि संबंध के बाद सफाई करने से प्रेग्नेंसी रुक सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए प्रेग्नेंसी से बचने के लिए इस तरीके पर भरोसा नहीं करना चाहिए।

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इमरजेंसी गर्भनिरोधक गोली कब लें?

इमरजेंसी गर्भनिरोधक गोली को रोजाना या नियमित गर्भनिरोधक की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर इसे 4/10 की रेटिंग देती हैं। यह खास इमरजेंसी सिचुएशन में प्रेग्नेंसी का खतरा कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह ओव्यूलेशन को कुछ समय के लिए टाल सकती है और इसके बाद कुछ महिलाओं का पीरियड जल्दी या देर से आ सकता है। इसलिए इसे बार-बार लेने के बजाय नियमित गर्भनिरोध के लिए डॉक्टर से सही विकल्प के बारे में पूछना बेहतर है।

गर्भनिरोधक इंजेक्शन कितना असरदार है?

गर्भनिरोधक इंजेक्शन भी लंबे समय तक प्रेग्नेंसी रोकने का एक अच्छा ऑप्शन है। डॉ. गरिमा सिंह के अनुसार इसे 8/10 की रेटिंग दी जा सकती है। हालांकि, कुछ महिलाओं में इसके कारण पीरियड में कुछ समय के लिए बदलाव हो सकता है। इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, ताकि आपकी जरूरत के हिसाब से यह तय किया जा सके कि यह आपके लिए सही है या नहीं।

गर्भनिरोधक इंप्लांट है सबसे बेस्ट ऑप्शन

गर्भनिरोधक इंप्लांट लंबे समय तक प्रेग्नेंसी रोकने वाले सबसे असरदार और वापस हटाए जा सकने वाले विकल्पों में से एक माना जाता है। डॉ. गरिमा सिंह ने इसे 10/10 की रेटिंग दी है। हालांकि इसके लिए भी पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
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कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
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