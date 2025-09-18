क्या आप भी गरबा और डांडिया को एक समझने की करते हैं गलती? ये हैं 5 बड़े अंतर

Difference Between Garba And Dandiya : भले ही गरबा और डांडिया दोनों गुजरात के पारंपरिक लोक नृत्य हैं और दिखने में एक-दूसरे से मिलते-जुलते लगते हैं, लेकिन दोनों में 5 बड़े अंतर हैं।

शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में अभी से लोगों के बीच गरबा और डांडिया नाइट्स के लिए उत्साह बना हुआ है। ये दोनों ही डांस नवरात्रि के पर्व को बेहद खास बनाते हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग इन दोनों नृत्यों का संबंध गुजरात से होने की वजह से इन्हें एक ही समझने की गलती करने लगते हैं। अगर ऐसी भूल आप भी कर रहे हैं तो आपको बता दें, भले ही गरबा और डांडिया दोनों गुजरात के पारंपरिक लोक नृत्य हैं और दिखने में एक-दूसरे से मिलते-जुलते लगते हैं, लेकिन दोनों में 5 बड़े अंतर हैं। गरबा देवी की पूजा से जुड़ा है और इसमें हाथों की गति शामिल होती है, जबकि डांडिया देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध का प्रतीक है, जिसमें रंगीन छड़ियों (डांडिया) का इस्तेमाल होता है। आइए जानते हैं गरबा और डांडिया के बीच ऐसे ही 5 बड़े अंतर।

गरबा और डांडिया का संगीत गरबा में लोग देवी के चारों ओर एक घेरा बनाकर नाचते हैं, जबकि डांडिया में लोग डंडियों से तालमेल बिठाते हुए नाचते हैं। गरबा के गीत ज्यादातर मां दुर्गा की स्तुति वाले भक्ति-भजनों पर आधारित होते हैं, जिसमें संगीत मध्यम गति का होता है, और ढोल या अन्य पारंपरिक वाद्ययंत्रों का उपयोग होता है। जबकि डांडिया में संगीत अधिक तेज और उत्साहपूर्ण होता है। गीतों में भक्ति के साथ-साथ लोक और उत्सव का मिश्रण होता है।

अर्थ और प्रतीक गरबा का शाब्दिक अर्थ 'गर्भ' से जुड़ा है और यह देवी दुर्गा की शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, जिसे जीवन चक्र के रूप में देखा जाता है , जबकि डांडिया देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच हुए युद्ध का प्रतीक है, जिसमें रंगीन छड़ियां देवी की तलवारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। डांडिया बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह मां के पूजन के बाद या आरती के बाद आनंद के रूप में किया जाता है।

डांस के लिए जरूरी उपकरण गरबा में डांडिया की तरह किसी उपकरण (जैसे लकड़ी) का उपयोग नहीं होता है। डांस करने वाला व्यक्ति ताली बजाकर या हाथों की गतियों के साथ नृत्य करता है। गरबा हमेशा गोलाकार गति में किया जाता है। जबकि डांडिया करने के लिए दो छोटी-छोटी लकड़ियां, जिन्हें डांडिया स्टिक्स कहा जाता है, उनका उपयोग होता है। डांडिया करने वाला इन लकड़ियों को तालबद्ध तरीके से एक-दूसरे या पार्टनर की स्टिक्स के साथ टकराते हुए नृत्य करते हैं।

गरबा और डांडिया करने का तरीका गरबा एक स्लो और सुंदर डांस है, जो गोलाकार गति में मस्ती में झूमते हुए किया जाता है। इसमें कदमों और तालियों की लय मीडियम बनी रहती है, और यह भक्ति भाव के साथ शुरू होता है। जबकि डांडिया हाई एनर्जी डांस है। इसमें लकड़ियों की टकराहट और तेज कदमों के साथ जोड़े में या समूह में नृत्य किया जाता है। यह डांस बेहद तीव्र होता है।