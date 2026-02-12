प्यार का जश्न या उम्मीदों का बोझ: जानें क्यों कुछ कपल्स के लिए वेलेंटाइन डे बन जाता है तनाव की वजह
वैलेंटाइन डे चिंता पैदा नहीं करता, वह उसे उजागर करता है। यह उन जगहों को सामने लाता है जहां बातचीत अधूरी है, उम्मीदें मेल नहीं खातीं, या भावनात्मक जरूरतें कही नहीं गई हैं।
वेलेंटाइन डे को लेकर अक्सर कपल्स ने अपने दिल में एक गुलाबी तस्वीर बनाई हुई होती है, जिसमें प्यार के इस हफ्ते में हर दिन पार्टनर अपनी साथी पर खुशियां और तोहफों की बारिश करता रहता है, लेकिन हकीकत में कई जोड़ों के लिए यह दिन किसी उत्सव से ज्यादा एक कठिन 'इम्तिहान' की तरह होता है। दरअसल, जब प्यार को महंगे गिफ्ट्स, शानदार डेट्स और सोशल मीडिया पर चमकते दिखावे के चश्मे से नापा जाने लगे, तो दिलों के बीच का सुकून अक्सर चिंता और तनाव में बदल जाता है। यह दिन कई बार पार्टनर पर यह साबित करने का अनकहा दबाव डाल देता है कि उनका प्यार दूसरों से कैसे बेहतर है और यही 'परफेक्ट' दिखने की होड़ रिश्तों की सहजता को छीन लेती है। ऐसे में, वह रिश्ता जो एक-दूसरे का सहारा होना चाहिए था, उम्मीदों के बोझ तले दबकर घबराहट और उलझन का कारण बनने लगता है।
गेटवे ऑफ हीलिंग की संस्थापक और मनोचिकित्सक डॉ. चांदनी तुगनैत कहती हैं कि वैलेंटाइन डे अक्सर एक अजीब-सा भावनात्मक दबाव लेकर आता है। कई बार ऐसे कपल्स भी, जो एक-दूसरे की सच में परवाह करते हैं, इस दिन के आसपास बेचैनी, चिड़चिड़ापन या दूरी महसूस करने लगते हैं। यह दिन प्यार का जश्न मनाने के लिए होता है, लेकिन कई रिश्तों में इसका असर उलटा दिखता है। जिसकी वजह रोमांस नहीं, बल्कि वे अनकही उम्मीदें होती हैं जो यह दिन रिश्तों पर डाल देता है।
जब वैलेंटाइन डे पर बढ़ जाता है प्यार साबित करने का दवाब
वैलेंटाइन डे की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह कपल्स पर प्यार को एक ही दिन साबित करने का दबाव बना देता है। प्यार, जो रोजमर्रा के छोटे-छोटे व्यवहारों से बढ़ता है, अचानक ऐसा लगने लगता है जैसे उसे उसी दिन दिखाना या साबित करना जरूरी हो। उदाहरण के लिए, क्या मेरे पार्टनर ने कुछ प्लान किया? क्या उन्हें याद रहा? क्या उन्होंने उतनी कोशिश की, जितनी मुझे उम्मीद थी?जब प्यार को इस तरह तौला जाने लगता है, तो मजबूत रिश्ते भी असुरक्षित लगने लगते हैं।
जब होने लगे खामोश उम्मीदों का टकराव
अकसर देखा जाता है कि अधिकांश कपल्स वैलेंटाइन डे पर अपने साथी से बात किए बिना ही उसके पास कई उम्मीदें लेकर पहुंच जाते हैं। एक साथी भावनात्मक जुड़ाव और भरोसे की चाह रखता है, जबकि दूसरा मानता है कि प्यार पूरे साल की निरंतरता से दिखता है, किसी एक दिन से नहीं। जब ये अनकही उम्मीदें टकराती हैं, तो निराशा जन्म लेती है और उससे पैदा हुआ तनाव अक्सर झगड़े जैसा दिखता है, जबकि असल में यह संवाद की कमी होती है।
दबाव में रोमांस खो देता है अपनी गर्माहट
वैलेंटाइन डे के दिन यह उम्मीद जताई जाती है कि कपल्स को रोमांटिक ही महसूस करना है। जबकि भावनात्मक जुड़ाव किसी तय तारीख पर महसूस नहीं होता है। काम का दबाव, जिम्मेदारियां, बच्चों की परवरिश या मानसिक थकान झेल रहे कपल्स के लिए यह 'तयशुदा रोमांस' बनावटी लग सकता है। नजदीकी बढ़ने की जगह यह पहले से मौजूद भावनात्मक दूरी को और साफ दिखा देता है।
पुरानी अधूरी भावनाओं का उभर आना
यह दिन अक्सर दबी हुई भावनाओं को बाहर ले आता है। अगर रिश्ते में दूरी, नाराजगी या अधूरी जरूरतें रही हैं, तो वैलेंटाइन डे उन्हें उभार देता है। कई बार एक साथी चुपचाप उम्मीद करता है कि यह दिन सब ठीक कर देगा। जब ऐसा नहीं होता, तो निराशा और गहरी हो जाती है, क्योंकि उम्मीद पहले से ही उस दिन से जुड़ी होती है।
दिन खराब न हो जाए, इस डर में सच छिपा लेना
बहुत-से लोग वैलेंटाइन डे पर खुश दिखने की कोशिश करते हैं। जिसके लिए वे कई बार सच्ची बातों को टालकर मन की बात भीतर ही दबा लेते हैं और सोचते हैं कि बाद में बात कर लेंगे। लेकिन जो भावनाएं टाली जाती हैं, वे अक्सर चिड़चिड़ेपन या दूरी के रूप में बाहर आ जाती हैं। जब ईमानदारी जोखिम भरी लगने लगे, तो प्यार में तनाव आना स्वाभाविक है।
वैलेंटाइन डे का असल मतलब
वैलेंटाइन डे चिंता पैदा नहीं करता, वह उसे उजागर करता है। यह उन जगहों को सामने लाता है जहां बातचीत अधूरी है, उम्मीदें मेल नहीं खातीं, या भावनात्मक जरूरतें कही नहीं गई हैं। जब कपल्स यह मानना छोड़ देते हैं कि एक दिन उनका रिश्ता तय करेगा, और खुलकर बात करना शुरू करते हैं, तो उस एक दिन को परफेक्ट बनाने का दबाव खत्म हो जाता है। जब वैलेंटाइन डे को परीक्षा नहीं, बल्कि एक सामान्य दिन मानकर सेलीब्रेट किया जाता है, तब प्यार ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। ऐसा प्यार रोज जिया जाता है, साल में एक बार आंका नहीं जाता।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
