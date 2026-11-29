बेबी के आने के बाद पति-पत्नी की जिंदगी में कई बदलाव आते हैं। ऐसे में जानिए ऐसे 7 काम, जिन्हें अपनाकर आप बच्चे के बाद भी अपने रिश्ते में प्यार और खुशहाली बनाए रख सकते हैं।

बच्चे के जन्म के बाद पति-पत्नी की जिंदगी में कई बड़े बदलाव आते हैं। जहां एक तरफ घर में नन्हे मेहमान के आने से खुशियां बढ़ जाती हैं, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदारियां, व्यस्तता और थकान भी बढ़ने लगती है। ऐसे में कई बार कपल्स एक-दूसरे को पर्याप्त समय नहीं दे पाते और उनके रिश्ते में पहले जैसी नजदीकियां कम होने लगती हैं। खासकर मां का ज्यादातर समय बच्चे की देखभाल में बीतता है, जबकि पिता भी नई जिम्मेदारियों को निभाने में व्यस्त हो जाते हैं। इसका असर धीरे-धीरे उनकी मैरिड लाइफ पर पड़ सकता है। हालांकि, पैरेंट्स बनने के बाद पति-पत्नी के रिश्ते में प्यार और अपनापन बनाए रखना बेहद जरूरी है। बच्चे की परवरिश के साथ-साथ एक-दूसरे की भावनाओं, जरूरतों और पसंद का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। ऐसे में छोटी-छोटी कोशिशें, आपसी समझ, बेहतर बातचीत और एक-दूसरे का सपोर्ट रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि बेबी के आने के बाद आपकी शादीशुदा जिंदगी में प्यार, विश्वास और खुशहाली बनी रहे, तो कुछ जरूरी बातों को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए। आइए जानते हैं ऐसे 7 काम, जिन्हें अपनाकर आप पैरेंटिंग की जिम्मेदारियों के बीच भी अपने रिश्ते को खूबसूरत और मजबूत बनाए रख सकते हैं।

बेबी के बाद हैपी मैरिड के लिए काम 1) डिनर डेट पर जाएं- बच्चे को किसी ऐसे व्यक्ति के पास छोड़कर जाएं, जो उसकी अच्छी तरह देखभाल कर सके और जिस पर आपको पूरा भरोसा हो। इस दौरान बच्चे की चिंता किए बिना एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और अपनी डेट को खुलकर एंजॉय करें।

2) हफ्ते में एक दिन बच्चे से अलग समय बिताएं- हफ्ते में एक बार ऐसा जरूर करें। जब बच्चा सो जाए, तो आप दोनों साथ बैठकर अपनी पसंद का कुछ ऑर्डर करें और कोई अच्छी मूवी देखें। इससे आपको एक-दूसरे के साथ सुकून के कुछ पल बिताने का मौका मिलेगा।

3) अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें- अपनी एनिवर्सरी को सिर्फ बच्चे के इर्द-गिर्द मनाने के बजाय एक-दूसरे के लिए खास बनाएं। याद रखें कि यह दिन आप दोनों का है। इसलिए इस मौके पर साथ में समय बिताएं और अपने रिश्ते का जश्न मनाएं।

4) कपल एक्टिविटी प्लान करें- बेबी के आने से पहले ही अपने लिए कपल एक्टिविटी प्लान कर लें। अगर आपने पहले ऐसा नहीं किया है, तो बच्चे के जन्म के बाद भी महीने में कम से कम एक बार ऐसी एक्टिविटी जरूर करें। इससे आपको साथ में कुछ नया करने और एक-दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा।

5) दोस्तों के साथ घूमने जाएं- जरूरी नहीं कि हर बार आप दोनों साथ में ही बाहर जाएं। जब एक पार्टनर घर पर बच्चे के साथ हो, तो दूसरा अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकता है। अपने करीबी दोस्तों के साथ कॉफी या डिनर डेट प्लान करें और कुछ समय खुद के लिए भी निकालें।

6) पार्टनर के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाएं- अगर बच्चा स्कूल जाता है, तो उसके स्कूल जाने के बाद पार्टनर के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाएं। वहीं, अगर बच्चा छोटा है और घर पर उसकी देखभाल के लिए कोई मौजूद है, तो उसके सोने के दौरान भी आप दोनों टहलने जा सकते हैं। इसके बाद साथ में ब्रंच या लंच डेट भी प्लान कर सकते हैं।