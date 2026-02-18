Hindustan Hindi News
क्या रिश्तों की भी होती है एक्सपायरी डेट? जानें युवाओं को क्यों पसंद आ रहा है ‘सनसेट क्लॉज’

Feb 18, 2026 03:59 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
What Is Sunset Clause : जब दो लोग प्यार की तलाश में मिलते हैं, तो अक्सर 'शायद कल सब ठीक हो जाएगा' वाली धुंध में महीनों या सालों बर्बाद कर देते हैं। सनसेट क्लॉज इसी धुंध को साफ करने वाली वो रोशनी है, जो आपको जीवन भर साथ चलने का या फिर बिना किसी कड़वाहट के अलग होने के लिए एक तय वक्त देती है।

लाइफ में एक सच्चे प्यार करने वाले साथी की तलाश हर किसी को होती है। जिसे पाने के लिए लोग अकसर डेटिंग से लेकर पूछताछ जैसे कई तरीके भी अपनाते हैं। घोस्टिंग और सिचुएशनशिप के दौर में युवाओं के बीच अब एक नया ट्रेंड काफी फेमस हो रहा है, जिसे लोग 'सनसेट क्लॉज' के नाम से जानते हैं। इस ट्रेंड को फॉलो करने वाले युवा मानते हैं कि यह रिश्ते में एक समझदारी भरा ठहराव है, जो भावनाओं के साथ-साथ आपके कीमती वक्त की भी कद्र करता है।यह सुनने में भले ही थोड़ा कड़वा या प्रैक्टिकल लगे, लेकिन असल में यह आपकी मानसिक शांति और कीमती वक्त को बचाने का एक समझदारी भरा जरिया है। जब दो लोग प्यार की तलाश में मिलते हैं, तो अक्सर 'शायद कल सब ठीक हो जाएगा' वाली धुंध में महीनों या सालों बर्बाद कर देते हैं। सनसेट क्लॉज इसी धुंध को साफ करने वाली वो रोशनी है, जो आपको जीवन भर साथ चलने का या फिर बिना किसी कड़वाहट के अपनी राहें जुदा करने के लिए एक तय वक्त देती है। यह कोई कड़ा कानून नहीं, बल्कि एक ऐसा इमोशनल एग्रीमेंट है जो रिश्ते को अनिश्चितता के अंधेरे से निकालकर स्पष्टता की रोशनी में लाता है।

क्या है 'सनसेट क्लॉज' ?

डेटिंग की दुनिया में सनसेट क्लॉज का मतलब है कि आप खुद से या अपने पार्टनर से यह तय करते हैं कि आप दोनों अगले 3 या 6 महीने तक इस रिश्ते को पूरे मन से निभाएंगे। अगर इस दौरान कपल को यह महसूस हो कि वो दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हैं तो साथ रहेंगे, वर्ना बिना किसी कड़वाहट के अलग हो जाएंगे।

क्यों है जरूरी 'सनसेट क्लॉज' ?

अनिश्चितता को खत्म करना: कई बार लोग 'सिचुएशनशिप' (Situationship) में फंस जाते हैं, जहां व्यक्ति को समझ नहीं आता कि रिश्ता कहां जा रहा है। सनसेट क्लॉज़ इस उलझन को खत्म करता है।

समय की बचत- अगर दो लोगों को लगता है कुछ समय साथ गुजारने के बाद भी उनके विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं तो सालों उस रिश्ते में बर्बाद करने की जगह वो कुछ महीनों में ही स्पष्टता पा लेते हैं।

इमोशनल तैयारी- एक निश्चित समय के बाद आपको एक बड़ा फैसला लेना है। यह ट्रेंड आपको उस फैसले के लिए मानसिक रूप से तैयार रखता है। दोनों पार्टनर इस तरह के रिश्ते में अपनी जरूरतों को लेकर खुलकर बात करते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें झगड़े या धोखे के कारण नहीं, बल्कि पहले से तय शर्त के कारण ब्रेकअप होता है। इससे दोनों के मन में एक-दूसरे के लिए सम्मान बना रहता है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain

शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।

परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।

करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।

बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।

कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।

और पढ़ें
