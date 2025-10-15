कम बजट में तैयार कर लें रंग-बिरंगे दीये,घर की सजावट होगी इंस्टा रेडी

आजकल लोग ज्यादातर चीजें दिखावे के लिए करते हैं। घर की अस्थेटिक सजावट का कनेक्शन भी इंस्टाग्राम पोस्ट से जुड़ा होता है। खासतौर पर मौका जब दिवाली जैसे त्योहार का हो, जब सजावट बेहद जरूरी होती है। ऐसे में ढेर सारे पैसे खर्च कर घर को सजाना आम इंसान के लिए समझदारी नही हैं। लेकिन अपने शौक को पूरा करना जरूरी है। इसलिए आप कम बजट में रंग-बिरंगे दीये बनाकर रेडी कर लें। सीख लें मात्र कुछ समय में ही बन जाने वाला कलरफुल दीया।