कम बजट में तैयार कर लें रंग-बिरंगे दीये,घर की सजावट होगी इंस्टा रेडी
संक्षेप: Make colorful diya in less time less budget: दिवाली पर घर को सजाने के लिए महंगे कलरफुल दीये खरीदने के लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहती हैं। तो घर में क्रिएटिव तरीके से कलरफुल दीया बना लें। मात्र आधे घंटे में लगभग बीस से तीस दीया बनकर तैयार हो जाएगा।
Wed, 15 Oct 2025 07:50 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
आजकल लोग ज्यादातर चीजें दिखावे के लिए करते हैं। घर की अस्थेटिक सजावट का कनेक्शन भी इंस्टाग्राम पोस्ट से जुड़ा होता है। खासतौर पर मौका जब दिवाली जैसे त्योहार का हो, जब सजावट बेहद जरूरी होती है। ऐसे में ढेर सारे पैसे खर्च कर घर को सजाना आम इंसान के लिए समझदारी नही हैं। लेकिन अपने शौक को पूरा करना जरूरी है। इसलिए आप कम बजट में रंग-बिरंगे दीये बनाकर रेडी कर लें। सीख लें मात्र कुछ समय में ही बन जाने वाला कलरफुल दीया।
कलरफुल दीया बनाने का सामान
सरसों का तेल
तीन से चार मोमबत्तियां
महक के लिए कपूर
अलग-अलग रंग के दो से तीन पैकेट ग्लिटर
और, मिट्टी का दीया
कलरफुल दीया बनाने का तरीका
- कलरफुल दीया बनाने के लिए बस छोटे ट्रिक की मदद लें।
- सबसे पहले किसी भी पैन में सरसों का तेल लें। उसमे तीन से चार मोमबत्तियां डाल दें और गर्म करें।
- जब ये मोमबत्ती गर्म हो जाए और पिघल जाएं तो इसमे से कैंडल के धागों को निकालकर अलग कर दें।
- इसमे कपूर की चार से पांच गोली बारीक पाउडर करके डाल दें।
- अब मिट्टी के दीयों को धोकर सुखा कर रख दें। अगर मिट्टी के दीयों को कलरफुल करना है तो वो आप कर लें। लेकिन टाइम कम है तो बस इन दीयों को यूं ही धोकर साफ कर लें
- अब रूई की गोल बाती लेकर मिट्टी के दीयों में रखें।
- ऊपर से इसमे तैयार तेल और मोम के लिक्विड को डालें।
- गर्म लिक्विड डालने के बाद इसमे ऊपर से कलरफुल ग्लिटर को छिड़कें। इसके छिड़कते ही सारा कैंडल और ऑयल कलरफुल और चमकदार दिखने लगेगा। बस मात्र आधे घंटे में आप कम से कम बीस से तीस दीये कलरफुल तैयार कर सकते हैं।
- अगर आप मिट्टी के दीयों को कलरफुल बनाना चाहते हैं तो बस पानी में एक या दो कलर को घोल लें और उसमे इन दीयों को डुबो दें। रातभर के लिए छोड़ दें तो देखेंगे कि इस पर अच्छा कलर चढ़ जाएगा।
