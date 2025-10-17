दिवाली पर बजट में रहकर दिल खोलकर करें शॉपिंग, बचत के लिए अपनाएं ये टिप्स

संक्षेप: महिलाओं को सदियों से गृह लक्ष्मी का तमगा दिया जाता रहा है। पर यह विडंबना है कि आज भी बड़े स्तर पर महिलाएं आर्थिक मामलों से दूर रहती हैं। इस दीपावली खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं और पैसों से जुड़ी अपनी समझ बढ़ाएं। बता रही हैं स्वाति शर्मा

घर में कौन-सा सामान है और क्या खत्म हो गया- यह आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज की सुगबुगाहट की ओर आप ध्यान भी नहीं देतीं। कामकाजी हैं, मेहनत करती हैं, पैसे कमाती हैं, पर उन पैसों को बढ़ाना कैसे है, किन जगहों पर निवेश करना है, इन सब बातों की ओर अपनी ऊर्जा लगाने की जरूरत ही नहीं समझतीं। ये सभी जिम्मेदारियां आज भी आपके घर के पुरुष सदस्य आपके लिए निभा रहे हैं। समय आ गया है कि आप इस मामले में भी अपनी जिंदगी में बदलाव की बयार लाएं। सिर्फ नाम भर की गृह लक्ष्मी बनने की जगह सही मायने में अपने पैसों पर अपनी कमान कसें।

सोचिए तो जरा पढ़े-लिखे और समझ रखने वालों से भरा मेरा घर तब मुझे हैरान कर गया, जब घर की एक महिला सदस्य को अपने पिता से मिले धन का निर्णय घर के पुरुष ले रहे थे। बेबाक होने के कारण मैंने आपत्ति जताई तो घर के मुखिया ने कहा,‘इन बातों का औरतों से क्या लेना-देना?’ मैं इस जवाब पर दंग थी और निशब्द भी। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि भारत के आम घरों की भी है। इस पर तमाम अध्ययन और सर्वे हो चुके हैं। दूरदर्शन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2025 में स्टॉक मार्केट में भारतीय महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 24.5 प्रतिशत रही है। इससे पहले 2022 में आई लक्ष्मी वुमेन एंड मनी पावर की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 49 प्रतिशत महिलाएं किसी तरह का निवेश करती ही नहीं हैं। करीब 58 प्रतिशत महिलाओं के पास इंश्योरेंस तक नहीं है। यहां तक कि 92 प्रतिशत महिलाओं का कहना था कि वे आर्थिक मामलों से दूर रहती हैं। यह आंकड़ा भले ही चौंकाने वाला हो, लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि निवेश के मामले में महिलाओं की हिस्सेदारी में पिछले तीन सालों में 50 प्रतिशत की दर से बढ़त आई है। बस, अब रुकना नहीं है। यहां बात सिर्फ अपनी आर्थिक मजबूती की नहीं है। बात है कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, तभी देश भी तरक्की करेगा।

आर्थिक समझ बनाइए इस दीपावली घर की साज-सजावट और खरीदारी तक खुद को सीमित नहीं करें, बल्कि यह समझ भी बढ़ाएं कि कैसे खुद की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जाए। आर्थिक मामलों में दूसरों पर अपनी निर्भरता खत्म की जाए। इसके लिए अगर आपको आर्थिक सलाहकार की मदद भी लेनी पड़े, तो वह भी लें। कलाकार मोना सिंह कई दशक से अदाकारी की दुनिया में सक्रिय हैं। आर्थिक रूप से सशक्त हैं। बावजूद इसके, सिर्फ आठ साल पहले उन्होंने अपने फाइनेंस की कमान अपने हाथों में ली है, वह भी अपने पिता के कहने पर। इससे पहले मोना की आमदनी के निवेश से लेकर आर्थिक मामलों से जुड़े निर्णय आदि सब पूरी तरह से उनके पिता लेते थे। मोना कहती हैं, ‘मेरे पिता ने एक तरह से मुझे अपनी आर्थिक जिम्मेदारी उठाने की ओर धकेला। उन्होंने स्पष्ट रूप से मुझसे कहा कि अब मुझे अपने बैंकर, सीए, निवेश और प्रॉपर्टी से जुड़े सारे निर्णय खुद लेने होंगे। हालांकि मेरे पिता ने बार-बार मुझे यह भी कहा कि मैं सलाह-मशविरा के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा। पिता के इस निर्णय की वजह से ही पैसों को लेकर अब मेरी समझ पहले से काफी बेहतर हो गई है। पैसों से मेरा रिश्ता बेहतर हो गया है।’ एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर समीरा रेड्डी भी अपने करिअर के एक लंबे हिस्से तक अपने आर्थिक निर्णयों के लिए दूसरों पर निर्भर रहीं। एक बड़े आर्थिक नुकसान ने उन्हें अपने पैसों की कमान अपने हाथों में लेने के लिए प्रेरित किया और आज उन्हें न सिर्फ अपने इस निर्णय पर गर्व है बल्कि वो निवेश से जुड़े मामलों की एक तरह से एक्सपर्ट बन गई हैं।

कहां-कहां करें निवेश पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड: वित्तीय सलाहकर अमित सिन्हा की सलाह है कि पीपीएफ खाता खुलवाकर आप अपनी आय का एक खास प्रतिशत उसमें निवेश कर सकती हैं। इसमें टैक्स में छूट तो मिलती ही है, साथ ही पीपीएफ में इकट्ठा किए पैसे को निकालने पर आपको किसी तरह का टैक्स भी नहीं देना होगा।

म्यूचुअल फंड में निवेश के बारे में विचार कर रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यह दो तरीकों से होता है। एक साथ निवेश और एसआईपी। एसआईपी में आप हर महीने कुछ धन निवेश कर सकती हैं और ऐसा करना बेहद आसान भी होता है। खास बात यह है कि इसमें आप महज 500 रुपए से निवेश की शुरुआत कर सकती हैं। गोल्ड बॉन्ड: महिलाओं के लिए आज भी सोने से बेहतर बचत या निवेश कुछ और नहीं होता। लेकिन बीते कुछ महीनों में सोने की कीमतों में भारी उछाल के कारण सोना खरीदना आसान नहीं रहा। ऐसे में आप गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकती हैं। इसमें कुछ कंपनियां सरकारी मान्यता प्राप्त करके गोल्ड बॉन्ड बेचती हैं। आप 100 रुपए जितनी कम राशि से भी इस बॉन्ड में निवेश कर सकती हैं।

