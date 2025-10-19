रंगोली बनाने वाली हैं तो ट्राई करें वायरल ट्रेडिशनल ऐपन रंगोली डिजाइन, सीख लें तरीका
संक्षेप: Diwali Rangoli Design: दिवाली पर हर साल रंगोली सजाती हैं लेकिन कुछ समय में ही बिगड़ जाती है। तो इस बार ट्राई करें यूपी, उत्तराखंड की ट्रेडिशनल ऐपण रंगोली डिजाइन। जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही।
दिवाली या फिर किसी भी शुभ मौके पर चौक पूरने या रंगोली बनाने का ट्रेडिशन काफी पुराना है। पुराने समय में यूपी और उत्तराखंड में इसे ऐपन या ऐपण बोलते थे। जो एक बार फिर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इंफ्लूएंसर इस ट्रेडिशनल ऐपण से रंगोली डिजाइन बना रहे हैं। जो ईको फ्रेंडली दिवाली का बेस्ट एक्जाम्पल है। मार्केट में मिलने वाले रंगोली के कलर सिंथेटिक रंगों से तैयार होते हैं। और जरा सा पैर लगने पर बिगड़ जाते हैं। खासतौर पर जिनके घर में जगह कम है या फिर छोटे बच्चे हैं। उन्हें रंगोली बनाने में दिक्कत होती है। वहीं ये रंगोली ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी रहती। जबकि ट्रेडिशनल ऐपण से बनी रंगोली काफी टाइम तक रहती है। जब तक आप इसे पानी से साफ नहीं कर देते। ऐसे में ये ट्रेडिशनल ऐपन बनाना स्मार्ट च्वॉइस हो सकती है।
कैसे बनाएं ट्रेडिशनल रंगोली या ऐपन
ऐपन बनाने के लिए दो रंगो का इस्तेमाल किया जाता है। पहला सफेद और दूसरा गेरूआ।
सफेद रंग बनाने के लिए चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल को भिगोकर आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। फिर इसे पीसकर पेस्ट बना लेते हैं। इस पेस्ट को ही ऐपण बोलते हैं। जिससे डिजाइन बनाई जाती है।
लाल रंग बनाने के लिए गेरू मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। ये लाल रंग की मिट्टी होती है। जिसको पानी में घोल कर रंग तैयार करते हैं। इस गेरू के घोल से ही पुराने समय में घर,जमीन रंगे जाते थे। साथ ही इसका इस्तेमाल रंगोली बनाने में भी किया जाता है।
कैसे बनती है ट्रेडिशनल रंगोली डिजाइन
इन दो रंगों की मदद से घर के चौखट पर और आंगन में बड़े आकार में अल्पना की डिजाइन बनाई जाती है। साथ ही दीवार के किनारों पर चावल के घोल यानी सफेद रंग को गिराकर डिजाइन तैयार करते हैं। इस साल ट्रेडिशनल ऐपण वायरल हो रहा है। तो क्यों ना आप भी इकोफ्रेंडली दिवाली मनाने के लिए इन ट्रेडिशनल रंगोली के रंगों का इस्तेमाल करें।
