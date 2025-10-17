दिवाली विश करने के लिए किस तरह का स्टेटस लगाना रहेगा बेस्ट?

संक्षेप: Diwali 2025 Post Ideas: सोशल मीडिया के जमाने में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट या स्टेटस के जरिए लोगों को दिवाली की विशेज भेजनी है तो इन क्रिएटिव आइडियाज के साथ पोस्ट भेजें।

सोशल मीडिया के जमाने में लोग अपने फैंस, जानने वाले, दोस्तों और रिश्तेदारों को एक साथ शुभकामना देने के लिए स्टेटस फीचर का यूज करते हैं। इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक, व्हाट्स एप सब पर ज्यादातर लोग स्टेटस लगाते हैं। खासतौर पर त्योहारों के मौके पर क्रिएटिव तरीके से स्टेटस लगाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप वहीं बोरिंग फोटोज लगा रहे हैं तो इन क्रिएटिव आइडिया को भी जान लें।

स्टेटस में लिखें मंत्र दिवाली पर स्टेटस लगाना है तो मां लक्ष्मी या गणेश के मंत्रों को स्टेटस में लिखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें या स्टेटस लगाएं। इस तरह के स्टेटस और पोस्ट बड़ी एज ग्रुप के फ्रेंड्स के लिए बिल्कुल सही हैं।

ट्रेडिशनल स्वीट्स के साथ लिखें विशेज दिवाली पर पोस्ट डालना है तो किसी ट्रेडिशनल स्वीट्स की फोटोज के साथ कैप्शन लिखें। या फिर घर में बनी मिठाई की तस्वीरों के साथ लिखें हैप्पी दिवाली। पोस्ट में इस तरह की फोटोज को लोग लाइक करते हैं।

डेकोरेशन इमेज के साथ लिखें विशेज घर का डेकोरेशन किया हो तो उसकी पिक्स लें या फिर किसी ब्यूटीफुल सी डेकोरेशन वाली इमेज को इंटरनेट पर सेलेक्ट कर लें और उसके साथ दिवाली की शुभकामना वाले कैप्शन को पोस्ट करें।

बनाएं डाक्यूमेंटरी वीडियो दिवाली की शुभकामना देना चाहते हैं तो छोटा सा वीडियो एडिट करें। जिसमे धनतेरस से लेकर दिवाली के दिन के मोमेंट कैप्चर हों और उसके साथ हैप्पी दिवाली विश करें।

पोट्रेट फोटोशूट खुद का, घर का, दीये का, लैंप का या फिर कैंडल का किसी भी ब्यूटीफुल चीज की फोटो को पोट्रेट मोड में क्लिक करें और उसके साथ दिवाली के कैप्शन के साथ पोस्ट करें।