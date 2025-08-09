तलाक के बाद दिए जाने वाले गुजारा भत्ता से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी
विभिन्न अदालतों द्वारा पिछले कुछ समय में तलाक के बाद मिलने वाले गुजारा-भत्ते को लेकर की गई टिप्पणियों ने इस मुद्दे को फिर से खबरों में ला दिया है। क्या है गुजारा-भत्ता और इस विषय में देश का कानून क्या कहता है? बता रही हैं शमीम खान
21 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायधीश बी. आर. गवई की एक टिप्पणी ने देशभर में सुर्खियां बटोरी। गुजारा-भत्ता से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा था, आपको मांगना नहीं चाहिए, खुद कमाकर खाना चाहिए। दरअसल, पत्नी ने अपने पति से गुजारा-भत्ते के रूप में मुंबई में एक लग्जरी फ्लैट, 12 करोड़ रुपये और एक बीएमडब्ल्यू कार की मांग की थी। जस्टिस गवई ने उस महिला से कहा, ‘आपने एमबीए किया है। आपको पहले ही एक फ्लैट दिया जा चुका है। सिर्फ 18 महीने चली शादी के लिए आप जो मांग कर रही हैं, वो बहुत ज्यादा है।’
क्या है गुजारा-भत्ता?
तलाक के सिर्फ पारिवारिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलू ही नहीं, आर्थिक पहलू भी होते हैं। गुजारा-भत्ता इसके सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक पहलुओं में से एक है। जब दोनों पक्ष कानूनी रूप से तलाक लेेते हैं या अलग हो जाते हैं, तो उसके बाद दी जाने वाली धनराशि गुजारा-भत्ता कहलाती है। गुजारा-भत्ता आर्थिक रूप से कमजोर जीवनसाथी को दी जाने वाली सहायता होती है। इसके द्वारा कानूनी तौर पर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि तलाक के बाद कोई व्यक्ति अपने जीवनयापन के लिए संघर्ष न करे। भारत में, आमतौर पर मासिक गुजारा-भत्ता पति या पत्नी की मासिक आय के 25 प्रतिशत तक हो सकता है। अगर भत्ता एक साथ दिया जा रहा हो, तो वह कुल संपत्ति का एक-तिहाई या पाचंवा हिस्सा हो सकता है। हालांकि, यह राशि केस-दर-केस बदल भी सकती है। जैसे बीते दिनों क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक के मामले में, बॉम्बे हाई कोर्ट के फैमिली कोर्ट ने तलाक को मंजूर करते हुए चहल को तलाक के बाद अपनी पूर्व पत्नी को गुजारा-भत्ते के तौर पर 4 करोड़, 75 लाख रुपये देने का आदेश दिया।
गुजारा-भत्ते के प्रकार
गुजारा-भत्ते के पांच मुख्य प्रकार हैं, जिनमें से प्रत्येक का उद्देश्य अलग है :
स्थायी गुजारा-भत्ता: स्थायी गुजारा-भत्ता पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु होने तक या प्राप्तकर्ता के पुनर्विवाह होने तक जारी रहता है।
अस्थायी गुजारा-भत्ता: इस प्रकार का वैवाहिक भरण-पोषण केवल तलाक की कार्यवाही की अवधि तक ही चलता है।
प्रतिपूर्ति गुजारा-भत्ता: प्रतिपूर्ति गुजारा-भत्ता उन जीवनसाथियों के लिए है, जिन्होंने अपने जीवनसाथी के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण त्याग किए हैं। इसमें जीवनसाथी की शिक्षा का खर्च उठाना या घर पर रहने के लिए अपना करिअर छोड़ना शामिल हो सकता है।
पुनर्वास गुजारा-भत्ता: यह एक प्रकार का अस्थायी गुजारा-भत्ता है, जो कम आय वाले जीवनसाथी को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करता है। पुनर्वास गुजारा-भत्ते की अवधि कुछ कारकों पर निर्भर करती है, लेकिन यह अक्सर तब तक चलती है, जब तक कमजोर पक्ष आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो जाता।
एकमुश्त गुजारा-भत्ता: जब पति या पत्नी तलाक के समझौते के दौरान दूसरे को चल या अचल संपत्ति देने के बजाय गुजारा-भत्ते के रूप में एक निश्चित राशि को एकमुश्त देते हैं।
कैसे होता है निर्धारण?
हर देश में गुजारा-भत्ते के नियम अलग होते हैं, लेकिन लगभग सभी जगहों पर विवाह की अवधि, दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति और आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखा जाता है। • भारत में गुजारा-भत्ते का निर्धारण कई बातों पर निर्भर करता है और यह हिंदू विवाह अधिनियम-1955, विशेष विवाह अधिनियम-1954, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट-1872, और मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे विभिन्न कानूनों के तहत तय किया जाता है। • दोनों में से किसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है और किसे सहायता की आवश्यकता है। • विवाह की अवधि। लंबी अवधि तक चले विवाहों में आमतौर पर गुजारा-भत्ता अधिक दिया जाता है। • पत्नी ही नहीं, अगर पति आर्थिक रूप से पत्नी पर निर्भर है और उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, तो उसे गुजारा-भत्ता मिल सकता है। • गुजारा-भत्ते का निर्धारण करते समय अदालत तलाक से पहले पति-पत्नी की जीवनशैली को भी ध्यान में रखती है। • गुजारा-भत्ते का निर्धारण करते समय यह भी देखा जाता है कि बच्चों की जिम्मेदारी किस पक्ष के पास है। • कोई बीमारी या किसी कारण से कमाने में असमर्थता की वजह से भी उस पक्ष को गुजारा-भत्ता मिल सकता है। • अगर तलाक का कारण क्रूरता या व्यभिचार है, तो दोषी पक्ष को भत्ता नहीं मिल सकता।
क्या पति को भी मिल सकता है गुजारा-भत्ता?
भारत में पति को भी गुजारा-भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। पहले यह सिर्फ पत्नी को ही दिया जाता था, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम-1955 की धारा 24 और 25 के तहत पति भी इसकी मांग सकते है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं: पत्नी की आय पति से अधिक हो, पति आर्थिक रूप से पत्नी पर निर्भर हो, पति बीमार, विकलांग या किसी अन्य कारण से काम करने में असमर्थ हो। तलाक के बाद पत्नी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो और वह आर्थिक रूप से सक्षम हो। हालांकि अदालत हर केस में मेरिट के आधार पर फैसला करती है कि पति को गुजारा-भत्ता मिलना चाहिए या नहीं।
कब बंद हो सकता है गुजारा-भत्ता?
• गुजारा-भत्ता प्राप्त करने वाला दोबारा शादी कर ले। • प्राप्तकर्ता की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। • कोर्ट में साबित हो जाए कि गुजारा-भत्ता देना अनुचित है।
(दिल्ली हाई कोर्ट के फैमिली कोर्ट में वकील अनुज कुमार से बातचीत पर आधारित)
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।